In der Wandersaison 2022 haben wir uns wieder mit großem Engagement für euch auf die Suche gemacht und die besten Touren in Deutschland, den Alpen und in Skandinavien für euch unter die Sohlen genommen. Herausgekommen sind zahlreiche Reisereportagen mit vielen Insidertipps und empfehlenswerten Wanderwegen, die wir hier nach "Deutschland, "Alpen" und "Skandinavien" sortiert als PDF zum Download anbieten (Preis: 9,99 Euro, siehe unten) – gegenüber der Summe der Einzel-PDFs eine Ersparnis von mehr als 30 Euro!