Bayern - Bergwandern Bad Hindelang im Allgäu: Die Top-Touren

Den Bus von Hinterstein zum Giebelhaus nehmen und am E-Werk Auele aussteigen. Die Straße überqueren und steil bergan durch den Wald. Vorbei an einem Stausee und der Taufersalpe (1338m) nun zunächst flach dahin, bevor der Weg den Bach quert und abermals steil durch Latschenkiefern bergan führt. Nach dieser Felsstufe öffnet sich ein hü- geliger Kessel mit Blick auf den Kastenkopf hinüber zum Schrecksee mit seiner Insel (1828m). Als Variante kann man den Jubiläumsweg zum Prinz-Luitpold-Haus (optional Übernachtung) gehen, der sich zur Lahnerscharte (1982m) hinaufschlängelt. Zurück von der Lahnerscharte über das Rauhorn und die Willersalpe nach Hinterstein.

Einkehrmöglichkeiten: Auf allen Touren kommen Wanderer an gemütlichen Alpen vorbei. Die Willersalpe serviert Suppen und Brotzeiten mit Speck und selbstgemachtem Käse. (Tel. 0171/9939847, badhindelang.de)

Beste Zeit: Die Wandersaison im Oberallgäu hängt von Schneefall und Höhe ab. In der Regel lassen sich schon ab Juni Berge wie der Iseler besteigen, Ende Juni sind dann auch höhere Gipfel meist schneefrei. Info vorab einholen! Im Sommer gibt es oft Wärmegewitter, im September zeigt sich das Wetter stabiler. Die Saison endet im Oktober. Ein Besuch lohnt sich im Juni und Herbst besonders.

Ferrata-Freunde werden in Oberjoch fündig: auf dem Salewa-Klettersteig. Man erreicht den mit der Schwierigkeit C ausgewiesenen Eisenweg bequem per Iseler-Sessellift und kurzem Fußweg (20 min). 3,5 bis 5 Stunden benötigt man für den Steig, der mehrere Ausstiegsmöglichkeiten bereithält. Deutlich attraktiver, aber auch länger ist der Hindelanger Klettersteig, der von der Gipfelstation der Nebelhornbahn in Oberstdorf bis zum Großen Daumen (2280 m) einer natürlichen Linie – dem Grat – folgt. Für die komplette Strecke des in weiten Teilen einfachen (B/C) Steigs sollte man sieben Stunden veranschlagen. Konditionsbolzen können vom Großen Daumen über die Schwarzenberghütte direkt nach Hinterstein absteigen.

Mountainbiker finden im Bikepark Hornbahn-Hindelang drei unterschiedlich schwierige Abfahrten mit einigen Varianten von bis zu 12 Kilometer Länge und 23 Meter Höhendifferenz. Mehr Infos unter: hornbahn-hindelang.de

Extra-Tipp: Mitten in Hinterstein sorgt der Kneipp-Kur-Garten Prinz Gumpe an heißen Tagen oder nach einer anstrengenden Bergtour für Erfrischung. Hier kann man nicht nur seine Waden eintunken, sondern in Bergquellwasser baden. Das ehemalige Schwimmbad wurde von den Einwohnern Hintersteins 1998 komplett neu angelegt und in vielen unentgeltlichen Stunden zu einem authentischen Bergbad (mit Natursteinplattenboden) umgebaut. Im Sommer hat es täglich geöffnet, der Eintritt kostet nichts. Spenden zum Erhalt werden aber dankend angenommen.

