Durchs Wilde Tessin Onsernonetal - Wanderrouten

Speichere Touren und füge sie zu deinem Profil hinzu um sie später wieder aufrufen zu können. Registriere Dich kostenlos um diese Funktion zu nutzen. Kostenlos registrieren Login Überspringen

Willst du deine Tour wirklich löschen? Wenn es eine von Dir erstellte Tour ist, ist sie für andere Nutzer auch gelöscht. Löschen Abbrechen

Weitere Tourentipps im Onsernonetal

Vom Centovalli ins Onsernone

10,4 Kilometer, 4,5 Stunden, Höhenmeter 1130/730, mittel

Talhopping zu Fuß: Am Glockenturm in Intragna nimmt man den rechten Weg ortsauswärts in Richtung Calascio. Kurz hinter Pila im Zickzack hoch nach Cremasco und weiter nach Calascio. Dort vorbei an der Kapelle in den Wald und nach Westen zum Monte di Comino, einer weitläufigen Sonnenterrasse. Hier den Wegweisern zur Wallfahrtskirche Madonna della Segna folgen, hinab in die Isornoschlucht und zur Bushaltestelle in Mosogno.

Via del mercato

12 Kilometer, 4,5 Stunden, Höhenmeter 630/800, mittel

Lange war die Via del mercato die einzige Verbindung zwischen dem oberen Centovalli und den talauswärts gelegenen Städten. Der heutige Wanderweg startet in Camedo und führt über Borgnone, den Parco dei Mulino und Lionza ins malerische Verdasio. Von hier durch Wald sowie über Holzbrücken und Steinstufen nach Slögna, Calezzo, Costa und schließlich nach Intragna.

Intragna nach Ronco

18,6 Kilometer, 7,5 Stunden, Höhenmeter 1410/1570, mittel

Lange, aber sehr lohnende Tour aus dem Centovalli zum Lago Maggiore. Kurz hinter Intragna kreuzt man über den Ponte Romano die Melezza mit ihren Badepools. Über den alten Lastenweg hoch ins pittoreske Rasa, dann durch den Wald steil hinauf zur Pizzo Leone. Entlang des Bergkamms aussichtsreicher Abstieg zur Corona dei Pinci, von wo viele Serpentinen hinunter zur Bushaltestelle in Ronco führen.

Die wichtigste Reiseinfos im Überblick

Per Auto durch den Gotthardtunnel oder über Zürich auf der SanBernardino-Route. Fernbusse fahren bis Bellinzona. Mit der SBB und dem ÖV gelangt man über Bellinzona und Locarno bis in die hintersten Winkel des Onsernonetals. busliniensuche.de, sbb.ch, postauto.ch Umsonst rumkommen Übernachtungsgäste erhalten in ihrer Unterkunft das Ticino Ticket (ausgenommen B&B). Der öffentliche Verkehr kann damit frei genutzt werden, Bergbahnen, Schiffe und kulturelle Einrichtungen im ganzen Tessin gewähren reduzierte Preise.

Infos:

Die Website des Tals (onsernone.ch) listet alle Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten auf und gibt einen Überblick zu den Aktivitäten. Die Villa Edera in Auressio am Eingang zum Onsernonetal ist ein modernes Hostel mit Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsbädern, eine Gemeinschaftsküche und einen Aufenthaltsraum mit Blick in den Garten (wildvalley.ch). Direkt neben der Villa Edera liegt ein kleines Tourismusbüro (Do–So, jeweils 9–17 Uhr).

Digital orientieren:

Die kostenlosen Apps von Hike Ticino und Schweiz mobil stellen detaillierte Karten zur Verfügung. Übernachtungsgäste erhalten in ihrer Unterkunft das Ticino Ticket (ausgenommen B&B). Der öffentliche Verkehr kann damit frei genutzt werden, Bergbahnen, Schiffe und kulturelle Einrichtungen im ganzen Tessin gewähren reduzierte Preise.

Tipps von Reiseautorin Uta de Monte:

Hannes Tell

Bironsa-Bier: An Bironsa im Vergelettotal kommen Bierliebhaber nicht vorbei: Urs Planta braut hier mit Leidenschaft Biere für jeden Geschmack – ob mit Granatapfel, Honig, Feige, als Sambuco oder klassisch blond. Infos: de.bironsa.ch Mühle von Loco: Die sorgfältig restaurierte Mühle von Loco stammt aus dem 18. Jahrhundert und produziert mit den alten Mühlsteinen Polentamehl. Spezialität: »farina bóna« aus Röstmais. Infos: aimulini.com Tal-Museum: In Loco zeigt das Museo Onsernonese den bäuerlichen Alltag vergangener Jahrhunderte, Werke regionaler Künstler und erläutert die Bedeutung der Intellektuellen, die das Tal im 20. Jahrhundert als Refugium entdeckten. Infos: onsernone.ch

(Den kompletten Reisebericht aus dem Onsernonetal gibt es hier als PDF)

Mehr über die Region