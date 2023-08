Den großen Wasserfall von Foroglio muss man als Tessin-Wanderer gesehen haben: Das großartige Naturschauspiel liegt an dem gemütlichen Talweg von San Carlo nach Cavergno entlang des Ufers der Bavona. Die rund 13 Kilometer lange Tour zum Wasserfall erreicht man mit dem PKW oder per Postbus ab Locarno am Lago Maggiore über Cavergno im Maggiatal bis San Carlo. Wer das Val Calnègia intensiver erkunden möchte, kann ab Foroglio eine Tagestour in dieses Seitental des Val Bavona machen. Vom Parkplatz am Dorfeingang gelangt man in etwa fünf Stunden zu den reizvollen Seen Laghi della Cròsa (auf 2116 m beziehungsweise 2153 m). Der Weg ist steil und passiert die Alm von Gerra, die Alpe Cròsa (1508 m) und die Alpe Gradisc (1703 m). Zurück muss man drei Stunden Gehzeit einrechnen.