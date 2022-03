Burg um Burg durch die Pfalz Top-5: Burgentouren im Pfälzerwald

Das Gute liegt so nah Urlaub in Deutschland: Wandern, Paddeln, Radfahren Hannes Tell 9 Bilder Hannes Tell 1/9 Bye-bye Forstpiste: Schmale Pfade führen auf die Bergkuppen der Südpfalz. Ralf Bücheler 2/9 Fast überall im Pfälzerwald locken alte Gemäuer als Wanderziele. Ralf Bücheler 3/9 Das Burgenmassiv Altdahn zum Beispiel. Ralf Bücheler 4/9 Oder die Burgruine Drachenfels bei Busenberg. Hannes Tell 5/9 Ein weiteres Highlight der Region: die Burg Berwartstein. Sie liegt auf 277 Metern Höhe westlich des treffend benannten Grünbergs. Ben Wiesenfarth 6/9 Auch sehenswert: Die Trifelsgruppe oberhalb der südpfälzischen Stadt Annweiler. Hannes Tell 7/9 In manchen Felsenfestungen locken in den Stein gehauene Aufgänge und Kellerlabyrinthe. Hannes Tell 8/9 So manche Geschichte bleibt aber hinter eisenbeschlagenen Holztüren verborgen. Hannes Tell 9/9 Das Fußvolk von heute löscht seinen Durst nach dem Wandern mit Pfälzer Wein statt mit Met.

4 – Erfensteiner Burgen und Wolfsschlucht

Vom Elmsteiner Ortsteil Harzofen über die Ehscheid (412 m) nach Helmbach wandern, dann an der Seite des Speyerbachs dem DreiBurgen-Weg folgen. Anschließend geht es von der Ruine Breitenstein direkt am Breitenbach zur Wolfsschluchthütte, danach am Forsthaus Wolfsgrube und an Schwabenbach vorbei zurück nach Harzofen.

Länge 19,94 km Dauer 5:50 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 556 Meter Höhenmeter absteigend 556 Meter Tiefster Punkt 265 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.