Wandern im Rofangebirge am Tiroler Achensee

Am Tiroler Achensee Wandern im Rofangebirge

Das Rofangebirge am Tiroler Achensee fällt in die Kategorie »Klein, aber fein«. Sehr fein sogar, sagt unsere Autorin Romana Bloch und stellt die Top-Touren vor.

Wie komme ich zum Rofangebirge?

Von München fährt der EuroCity in nur 1:25 h nach Jenbach. Von dort reist man als Gast kostenlos mit dem Linienbus an den Achensee – die Reservierungsbestätigung der Unterkunft dient als Fahrschein! Kurios: Dampf-Zahnradbahn, die sich von Jenbach nach Maurach am Achensee hochstampft. Alternativ mit dem Zug von München zum Bahnhof Tegernsee, dann mit dem Taxi oder mit der Buslinie 9550 über Kreuth zum Achensee.

Mit dem Auto von München A8 Ausfahrt Holzkirchen, dann über Tegernsee und Achenpass. Gebührenfreier Parkplatz an der Rofanseilbahn in Maurach.

Wie bewege ich mich fort?

Regionale Linienbusse verkehren zwischen den Orten Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg, Wiesing, Jenbach. Mit der Achensee Card fahren Gäste kostenlos (achensee.com --> Erleben --> Reiseinfos). Und mit dem »Hop-on-Hop-off«-Tagesticket der Achenseeschifffahrt entdeckt man gemütlich die Region: achenseeschifffahrt.at

Wie kann ich mich orientieren?

Die Alpenvereinskarte Rofan, Blatt Nr. 6, umfasst das komplette Gebirge am Ostufer des Achensees. Die westliche Seite deckt die AV-Karte Karwendelgebirge Ost, Blatt 5/3 ab. Je 1:25 000, 11,50 Euro

Weitere hilfreiche Literaturen sind der Wanderführer Achensee, R. Wutscher, Bergverlag Rother, 14,90 Euro. Ferrata-Fans werden im umfangreichen »Klettersteigführer Österreich« fündig, Jentzsch-Rabl/ Jentzsch/Wissekal, Alpinverlag, um 43 Euro.

Adrian Greiter Von Pertisau steigen gleich drei Täler sanft, aber weit ins Karwendelgebirge auf.

Wann ist die beste Reisezeit?

Im Frühling lädt vor allem die östliche Seeseite mit dem Rofangebirge zum Wandern ein. Werden die Tage heißer, locken eher die Ziele um die Erfurter Hütte, mit Seilbahn-Anbindung. Bis in den späten Herbst sind Touren gut möglich – je nach Höhenlage und Wetter.

Wo kann ich mich informieren?

achensee.com. Außerdem findet ihr hier unsere Komoot-Tourentipps im Überblick:

Buchtipp

Acht Krimi-Autoren nehmen ihre Leser am Achensee mit auf turbulente Bootsfahrten, Wanderungen am Abgrund und holperige E-Bike-Touren. Alle mit Mord. »Nur der See sah zu«, 9,95 Euro, Haymon Verlag

Wo kann ich am Rofangebirge gut übernachten?

Schönstes Ende der Welt: Zweigt man in Achenkirch in ein Seitental ab, kommt man zum verträumten Dörfchen Steinberg am Rofan. Die Appartements Steinberg bieten hier Komfort, Ruhe und Touren ab der Haustür. Ab 120 Euro/ 2 Pers./Nacht (+ 75 Euro Reinigung + Kurtaxe + evtl. Kurzaufenthalt- Gebühr), appartements-steinberg.at

Mit Seeblick: In Maurach wohnst du auf dem Campingplatz Seecamping Wimmer direkt am See. Perfekter Startpunkt für Wanderungen, mit eigenem Badestrand. Zelt ab 23 Euro/Nacht (2 Pers., Pkw), achensee-camping.at

Hotel mit Hof: Mitten in Pertisau liegt der Wagnerhof mit tollem Service, Zimmern mit Seeblick und ausgezeichneter Küche. 100 Kühe aus hauseigener Landwirtschaft liefern Milch, Käse und Rindfleisch in bester Bio-Qualität. DZ ab 150 Euro, wagnerhof.at

Erfurter Hütte: Gleich an der Seilbahn-Bergstation gelegen, bietet die Erfurter Hütte Mehrbettzimmer und Matratzen, dazu eine unverschämt gute Küche, eine urgemütliche Stube nebst Sonnenterrasse. Sie ist fast ganzjährig geöffnet! erfurterhuette.at

Dalfaz Alm: Die Sommerfrische von Schweinen, Schafen und Kühen begeistert auch Wanderer. Auf der Dalfaz Alm genießt man einen herrlichen Blick auf den Achensee, hauseigene Produkte kommen auf den Tisch, und die familiäre Atmosphäre lädt zum Längerbleiben ein. dalfazalm.at

Wer es etwas rustikaler liebt, dem sei ein Abstecher in die Gramai empfohlen. Der Alpengenusshof Gramai lockt unter anderem mit einem Saunadorf in Holzhütten unter freiem Himmel. alpengenusshof.at

lockt unter anderem mit einem Saunadorf in Holzhütten unter freiem Himmel. alpengenusshof.at Im Tal: Pertisau bietet die schönste Lage am Achensee. Die meisten Hotels verwöhnen mit Wellnessanlage, wie das Hotel Pfandler: pfandler.at

Adrian Greiter Oben reicht der Blick bis zu den Zillertaler Alpen und den Hohen Tauern.

Wo kann ich gut einkehren?

Alm de luxe: Die Gramaialm, ein gehobenes Hotel mit Restaurant, Laden und Freiluftzoo, verwöhnt mit regionalen Klassikern. Unbedingt das Tiroler Gröstl probieren! gramaialm.at

Echtes Handwerk: In vierter Generation führt Alexander Adler die Bäckerei Adler in Achenkirch. Jedes Brot hat seinen eigenen Teig mit spezieller Würze. »Schaubacken« im Holzofen, Brotbackkurse: adler-brot.at

Beste Wirtshauskultur: Beim Gasthof St. Hubertus (Pertisau), ausgezeichnet mit dem Gütesiegel »Tiroler Wirtshauskultur«, stammt der Fisch aus Achen- oder Tegernsee, das Wildfleisch sogar aus der eigenen Jagd im Karwendelgebirge. hubertus-achensee.at

Beim Gasthof St. Hubertus (Pertisau), ausgezeichnet mit dem Gütesiegel »Tiroler Wirtshauskultur«, stammt der Fisch aus Achen- oder Tegernsee, das Wildfleisch sogar aus der eigenen Jagd im Karwendelgebirge. hubertus-achensee.at Die Essbar in Pertisau genießt einen legendären Ruf, weshalb man ohne Reservierung selten Chancen hat, einen Platz zu finden. Einfach umwerfend das Hummerschaumsüppchen oder die Curry-Kokosmilchsuppe. Andere schwören auf die perfekten Steaks. Besonders schön sitzt man in der Zirbenstube. Die Essbar befindet sich im Genusshotel Sonnenhof, nur wenige Meter vom Eingang in die Karwendeltäler entfernt.

Rofan-Quintett – Fünf Touren im Detail

1. Bärenkopf (1991 m)

Mit der Gondel schwebt man von Pertisau hoch zum Zwölferkopf und spart so 550 Höhenmeter. Oben dem Weg zur Bärenbadalm folgen, durch Wald und Latschen hinauf auf ein Plateau. Von dort zum Gipfel des Bärenkopfs (eine Seilversicherung). Rück- wie Hinweg. Oder du hältst dich beim Abzweig Richtung Weißenbachalm, gehst hinab zur Bärenbadalm und zurück zur Bergstation.

Länge 6,51 km Dauer 3:09 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 501 Meter Höhenmeter absteigend 501 Meter Tiefster Punkt 1461 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.