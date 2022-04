Genusstouren im Schwarzwald Auf Vespertour am Feldberg

Hannes Tell 7 Bilder Hannes Tell 1/7 Am Feldberg im Hochschwarzwald führt fast jede Wanderung zu einer Bergvesperstube. Was aber macht den Geist dieser Hütten aus? Ein Selbstversuch. Hannes Tell 2/7 Frühe Vögel: Frank und ich am Toten Mann (1322 m), auf dem Weg zum Feldberg. Hannes Tell 3/7 Am Feldberg empfängt die Zastler Hütte hungrige Gäste – bis auf donnerstags. Hannes Tell 4/7 Die Junisonne brennt auf den Hinterwaldkopf weit oberhalb der Höfener Hütte. Hannes Tell 5/7 Knödel-Trio und Vesper – die Höfener Hütte macht müde Wandernde munter. Hannes Tell 6/7 Der Bannwald am Hinterwaldkopf bewegt sich zurück zum Urzustand. Hannes Tell 7/7 Extra-Tipp: Im Örtchen Oberried erheben beim ehemaligen Kloster Lavendel, "Jungfer im Grünen", Rosmarin & Co. ihre wohlriechenden Blütenköpfe. Der Garten ist immer offen; wer will, schließt sich einer Führung an. (Info: kraeutergarten-oberried.de)

4. Zum Felsenmeer

Vom ehemaligen Kloster in Oberried am Campingplatz Kirnermarteshof vorbei hinauf; wer will: Abstecher zum Altenvogtshof. Dann taucht der Weg in den Wald ein, wird zum Pfad und folgt dem Felsenweg zum Felsenmeer, einem Kletter-Hotspot mit Blick übers Bruggatal. Durch den Wald nach St. Wilhelm hinab, talabwärts und an der munter gurgelnden Brugga zurück nach Oberried.

Mehr zum Thema: Tourenplanung Schwarzwald Deutschland

Länge 17,31 km Dauer 5:31 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 630 Meter Höhenmeter absteigend 636 Meter Tiefster Punkt 460 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.