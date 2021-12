Mehrtagestour im Sauerland Unterwegs auf dem Uplandsteig

Fabian Weiss 8 Bilder Fabian Weiss 1/8 Auf manchen Etappen des Uplandsteigs kommt man sich vor wie im Dschungel: Rings um einen herum nichts als sattes Grün. Fabian Weiss 2/8 Bergheiden wie die auf dem gut 800 Meter hohen Clemensberg besitzen in Deutschland Seltenheitswert. Fabian Weiss 3/8 Keine Bank? Kein Problem! Der moosübersäte Wald bietet genügend Komfort. Fabian Weiss 4/8 Raum ist im kleinsten Rucksack: Für die Kaffeekanne und den Kocher muss er auf jeden Fall reichen. Fabian Weiss 5/8 Im grünen Bereich: Zeltfans bietet der Weg kleine Plattformen mitten in der Natur. Fabian Weiss 6/8 Die Zeltplattformen bucht man im Voraus und hat den Platz für die Nacht dann sicher – ein gutes Gefühl. Fabian Weiss 7/8 Man muss schon ein bisschen schauen, um die Zeltplattform bei Eimelrod im Gebüsch zu entdecken. Fabian Weiss 8/8 Ende August, Anfang September: Das ist die Zeit, um den Proviant mit köstlichen Blaubeeren aufzustocken.

Tipps zur Planung eurer Reise ins Sauerland

Hinkommen: Die Anreise erfolgt am besten mit dem Zug bis Bahnhof Willingen (Upland). Mit dem Auto gelangt man von Frankfurt über die A5 nach Gießen, dann über Marburg nach Willingen. Dritte Alternative: Man lässt sich zu Hause vom Willingen Urlaubs-Express abholen. Mehr Information: hellwig-reisen.de

Die Anreise erfolgt am besten mit dem Zug bis Bahnhof Willingen (Upland). Mit dem Auto gelangt man von Frankfurt über die A5 nach Gießen, dann über Marburg nach Willingen. Dritte Alternative: Man lässt sich zu Hause vom Willingen Urlaubs-Express abholen. Mehr Information: hellwig-reisen.de Herumkommen: Alle Zelt-Plattformen liegen nahe der neun Gemeinden der Region und sind gut zu Fuß erreichbar. Wer einzelne Etappen überspringen will, nutzt das kostenlose Ticket für den ÖPNV und die Sammeltaxis des Sauerlandes, das man bei Buchung der Plattformen erhält. Alles Wichtige hier: trekkingpark.de

Alle Zelt-Plattformen liegen nahe der neun Gemeinden der Region und sind gut zu Fuß erreichbar. Wer einzelne Etappen überspringen will, nutzt das kostenlose Ticket für den ÖPNV und die Sammeltaxis des Sauerlandes, das man bei Buchung der Plattformen erhält. Alles Wichtige hier: trekkingpark.de Orientieren: Die Qualitätswanderwege im Trekkingpark Sauerland sind gut ausgeschildert. Eine Wanderkarte der Region erhält man nach der Buchung der Plattformen per Post oder kann sie vor Ort abholen.

Die Qualitätswanderwege im Trekkingpark Sauerland sind gut ausgeschildert. Eine Wanderkarte der Region erhält man nach der Buchung der Plattformen per Post oder kann sie vor Ort abholen. Beste Reisezeit: Die Trekking-Camps sind vom 1. April bis 15. November geöffnet. Von Juni bis Juli schmücken blühende Rapsfelder das Land, und Schleckermäuler können Ende August/ Anfang September unterwegs wild wachsende Blaubeeren naschen.

Die Trekking-Camps sind vom 1. April bis 15. November geöffnet. Von Juni bis Juli schmücken blühende Rapsfelder das Land, und Schleckermäuler können Ende August/ Anfang September unterwegs wild wachsende Blaubeeren naschen. Surfen: Auf trekkingpark.de finden sich alle wichtigen Informationen rund um die Wanderwege, Zeltplattformen, die Region und vieles mehr

Fabian Weiss Ende August, Anfang September: Das ist die Zeit, um den Proviant mit köstlichen Blaubeeren aufzustocken.

Unterkunftsmöglichkeiten am Uplandsteig

Die Zeltplattformen: Insgesamt neun Trekkingplätze gibt es im Trekkingpark Sauerland. Vier Plätze (U1–U4) befinden sich entlang des Uplandsteiges, vier (D1– D4) entlang des Diemelsteiges . Die neunte Plattform D/U teilen sich beide Pfade. Jede Plattform bietet Platz für zwei Zelte mit je maximal zwei Personen. Wer hier nächtigen will, muss die Plattformen im Voraus buchen über trekkingpark.de. Die Übernachtung kostet 13 Euro pro Zelt. Ausgestattet sind die Plätze mit einem Kompostklo. Wasserquellen sind ausgeschildert. Für Ausrüstung und Proviant muss man selber sorgen, Müll muss vollständig wieder mitgenommen werden. Mülltüten gibt es in der Tourist-Information gratis. Um die Zelte auf der Plattform zu befestigen, werden Zeltspannleinen benötigt. Dran denken: Unbedingt genügend Zeltschnur für die 5x4 Meter großen Plattformen mitnehmen. Übernachten abseits der Plattform ist aus Naturschutzgründen nicht erlaubt.

Insgesamt neun Trekkingplätze gibt es im Trekkingpark Sauerland. . Die neunte Plattform D/U teilen sich beide Pfade. Jede Plattform bietet Platz für zwei Zelte mit je maximal zwei Personen. Wer hier nächtigen will, muss die Plattformen im Voraus buchen über trekkingpark.de. Die Übernachtung kostet 13 Euro pro Zelt. Ausgestattet sind die Plätze mit einem Kompostklo. Wasserquellen sind ausgeschildert. Für Ausrüstung und Proviant muss man selber sorgen, Müll muss vollständig wieder mitgenommen werden. Mülltüten gibt es in der Tourist-Information gratis. Um die Zelte auf der Plattform zu befestigen, werden Zeltspannleinen benötigt. Dran denken: Unbedingt genügend Zeltschnur für die 5x4 Meter großen Plattformen mitnehmen. Übernachten abseits der Plattform ist aus Naturschutzgründen nicht erlaubt. Belohnung: Wer sich nach der erfolgreichen Wanderung belohnen möchte, ist beim Hotel Edelweiß samt Sauna, Whirlpool und Infrarotkabinen genau richtig. Das fantastische Fünf- Sterne-Frühstücksbuffet des Hotels sollte man sich auch nicht entgehen lassen. edelweiss-willingen.de

Fabian Weiss Man muss schon ein bisschen schauen, um die Zeltplattform bei Eimelrod im Gebüsch zu entdecken.

Wenn der Magen knurrt:

Graf-Stolberg-Hütte: Lieber Sauerländer Wildsülze oder doch die vegane Kartoffelsuppe? Die Graf-Stolberg-Hütte punktet neben einer variantenreichen Speisekarte auch mit einer tollen Aussicht. wandern-sauerland.de

Lieber Sauerländer Wildsülze oder doch die vegane Kartoffelsuppe? Die Graf-Stolberg-Hütte punktet neben einer variantenreichen Speisekarte auch mit einer tollen Aussicht. wandern-sauerland.de Ettelsberg-Hütte: Die rustikale Hütte am Rande der Hochheide liegt nahe der Ettelsberg- Seilbahn. Wirt Siggi genießt Kultstatus und unterhält seine Gäste gerne mit Alphorn und Schleudertrompete. Zu essen gibt es Erbsensuppe im Glas und brennenden Hüttengeist.ettelsberg/siggis-hütte

Die rustikale Hütte am Rande der Hochheide liegt nahe der Ettelsberg- Seilbahn. Wirt Siggi genießt Kultstatus und unterhält seine Gäste gerne mit Alphorn und Schleudertrompete. Zu essen gibt es Erbsensuppe im Glas und brennenden Hüttengeist.ettelsberg/siggis-hütte Hochheidehütte: Inmitten Deutschlands malerischer Heidelandschaft kann man sich hier allerlei Deftiges und Süßes aus der Region zu Gemüte führen. hochheidehütte-niederfels.de

OUTDOOR

Die Tipps von Reiseautorin Lisa Alix Brandau

Pfadwechsel: Für fünf Kilometer verlaufen der Upland- und der Diemelsteig auf demselben Weg. Wer Zeit hat, macht auf diesem Abschnitt einen Abstecher zum Diemelsee. Hier lohnt ein Aufstieg auf den St. Muffert – wegen des Panoramablicks. trekkingpark.de

Für fünf Kilometer verlaufen der Upland- und der Diemelsteig auf demselben Weg. Wer Zeit hat, macht auf diesem Abschnitt einen Abstecher zum Diemelsee. Hier lohnt ein Aufstieg auf den St. Muffert – wegen des Panoramablicks. trekkingpark.de Bruchauser Steine: Die vier Vulkanfelsen ragen weithin sichbar aus dem Wald des Rothaargebirges. 16 Kilometer Wanderung bringen einem das Naturmonument ganz nah. bruchhauser-steine.de

Die vier Vulkanfelsen ragen weithin sichbar aus dem Wald des Rothaargebirges. 16 Kilometer Wanderung bringen einem das Naturmonument ganz nah. bruchhauser-steine.de Curioseum: Wer auf Kitsch, Kunst und Krempel steht, ist in diesem Museum goldrichtig. Sammler aufgepasst: Von Oldtimern bis Schallplatten – hier gibt es Schätze für jeden. Curioseum-willingen.de

*Stille Größe* – der Reisebericht vom Uplandsteig

Und sollte man nach drei Tagen auf dem Uplandsteig noch Zeit und Kraft haben, könnte man gleich noch den Diemelsteig angehen, eine mehrtägige Runde, die an den Nordostbogen des Uplandsteigs andockt. Das Schöne: Seit Juni 2021 locken beide Wege mit nagelneuen Zelttrekking-Plattformen aus Holz, die man zuvor online über die Webseite der Tourist-Information oder telefonisch bucht. Trubel und nächtliche Beschallung muss man nicht befürchten: Die neun Plattformen entlang der beiden Wanderwege liegen verborgen und bieten nur je zwei Zelten à zwei Personen Platz. All das klang verlockend, und weil man Rundtouren starten kann, wo man will, folgen wir dem Rat Andrew Kespers und steigen kurz vor Ende der zweiten Etappe in den Uplandsteig ein: zu Füßen des Kahlen Pön (776 m). Der Weg teilt sich dort kurz in eine Tal- und eine Bergvariante. Im Tal wären wir wettergeschützt und könnten in der Geo-Infostube »Im Ohl« sogar noch Gold waschen – in keinem Berg in Deutschland steckt mehr davon als im Kahlen Pön, heißt es. Aber wir entscheiden uns für die Gipfelvariante und steigen bergan... den kompletten Reisebericht findet ihr in der neuen OUTDOOR-Ausgabe 01/2022 – im Kiosk und online als E-Paper.

Lars Schneider OUTDOOR-Ausgabe 01/2022

Weitere Tourenempfehlungen in Deutschland