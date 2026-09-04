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Die Tour des Monats - powered by Komoot

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ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.09.2026
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Thüringen Deutschland Wanderungen Saale
Foto: Westend61 via Getty Images

In die abwechslungsreiche Wanderung (12,3 km, 270 Hm) vorbei an tiefen Wäldern, glitzerndem Wasser und schroffen Felsen startet ihr z. B. am Parkplatz bei Isabellengrün. Erst geht es zum Nordufer des volumenmäßig größten Stausees Deutschlands, dann an der Saale entlang zum gesperrten Hängesteig am Kobersfelsen, der steil und alpin anmutend umgangen wird. Anschließend warten Traumblicke auf das Schloss Burgk und die Saaleschleife, bevor ihr nach rund 3,5 Stunden den Startpunkt erreicht.

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