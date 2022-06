Routenempfehlungen und Reisetipps Wandern in den Brenta-Dolomiten

Von Molveno folgt man der Uferpromenade nach rechts, also in Richtung Südwesten. Bald taucht der Weg in den Wald ein und steigt zum mit knapp 900 Metern höchsten Punkt der Tour an. Vorbei an der Brücke Ponte Romano führt ein kurzer Abstecher zur Baita ai Fortini di Napoleone, die Terrasse der bewirtschafteten Hütte bietet einen schönen Seeblick. Danach geht es wieder hinab zum Ufer und vorbei am Wasserkraftwerk zum Südende des Sees. Hier biegt ein Naturlehrpfad zum Laghetto di Nembia ab. Zurück wandert man dann entlang des Ostufers des Lago di Molveno, nun leider parallel zu einer Straße.

3/8 Unberechenbar: So schnell, wie der Nebel in die Brenta einzieht, löst er sich oft auch wieder auf – so wie hier, am Klettersteig Via Ferrata delle Aquile.

Von Andalo geht es via Seilbahn auf die Paganella, zur Hütte La Roda (2125 m). Von dort über eine Schotterstraße zum Passo di San Antonio (1893 m) wandern. Weiter nimmt man den Weg 602, der durch Latschen hinauf zur Cima Canfedin (2034 m), zum Passo San Giacomo (1959 m) und zur Hütte Bait del Germano (1800 m) lenkt. Auf der Forststraße geht es zurück zum Doss Pelà, von dort bringt einen die Seilbahn bequem hinab nach Andalo.

Die meisten Hütten haben vom 20. Juni bis 20. September geöffnet. Stabiles Wanderwetter gibt es vor allem im Juli. Im August ist viel los, zudem ziehen öfter Unwetter auf. Wichtig ist stets, früh zu starten – ab Mittag drückt der Wind regelmäßig Nebel in die Südtäler.

Die Aufstiege in der Brenta sind oft steil, die Touren erfordern eine gute Kondition. Auf ausgesetzten Passagen wie am Gipfel des Croz dellʼAltissimo sollte man zudem trittsicher und schwindelfrei sein.

Für Zeltfans

Tipps von Reiseautor Florian Sanktjohanser

von Florian Sanktjohanser

Als mein Vater ein junger Mann war, fuhr er jedes Wochenende mit seinen Freunden in die Alpen. Das war in den 60ern, lange her. Aber bis heute reicht ein Wort, damit seine Augen leuchten: Brenta. Die 1000 Meter hohen Felswände, die bleichen Pfeiler und Zinnen schweben für meinen Vater über allem, was er in vielen Jahren in den Bergen erlebt hat. Und so wie ihm geht es Generationen von Bergsteigern. Das 45 Kilometer lange Massiv liegt zwar westlich des Etschgrabens, geologisch aber gehört es zum Weltnaturerbe Dolomiten. Und kaum irgendwo sind die Felstürme kolossaler..