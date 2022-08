Startseite Touren Deutschland Die 5 schönsten Wanderungen in der Rhön

Bayern, Thüringen & Hessen 5 schöne Touren in der Rhön

Mit seiner Vielfalt und seiner Weite überrascht das Mittelgebirge der Rhön im Dreiländereck Hessen-Thüringen-Bayern so ziemlich jeden Erstbesucher. Wir stellen euch fünf schöne Wanderungen vor Ort vor – inklusive Tourenkarten. Dorothée Franzen 05.08.2022

Christopher Pfromm Das Schloss Tann in der gleichnamigen hessischen Kleinstadt ist der Stammsitz der Herren von der Tann – und heute noch bewohnt.

Schafstein

Einen Einblick in die vulkanische Vergangenheit der Rhön gewinnen Wanderer auf einer Runde rund um den Schafstein und den Königstein. Startpunkt ist der Parkplatz Bornberg in Reulbach. Hier den Ort in südlicher Richtung verlassen und immer der Markierung »Rhönrundweg 12 Reulbach« folgen. An der Mariengrotte und der Martinskapelle vorbei bis zur Wasserkuppenstraße. Auf ihr Richtung Süden und die erste Abzweigung nehmen, zum Schafstein. Nach dem Abstieg gen Westen weiter zum Königstein und gemächlich zurück nach Reulbach.

Länge 9,38 km Dauer 2:47 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 303 Meter Höhenmeter absteigend 303 Meter Tiefster Punkt 577 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.