Wilde Südalpen Das vergessene Tal Livigno

Monika & Manfred Neiheisser Dem Cima Cavalli (im Bild rechts) fehlen nur neun Meter zum Dreitausender. Wer sich den langen Anstieg leichter machen will, übernachtet in der Schäferhütte Il Motto, die jedem offensteht.

"Die erste Nacht in der lombardischen Berggemeinde Livigno verbringen wir auf gut 1800 Meter Höhe im bequemen Bett. Die zweite soll ganz anders werden, denn der Hotelbesitzer Giovanni Cusini, ein ehemaliger Schäfer, hat uns gestern Abend an der Bar auf eine geniale Idee gebracht für unsere ersten beiden Tage in den über 3000 Meter hohen Livigno-Alpen. »Früher sind wir mit den Schafen und Kühen aus dem Tal aufgestiegen und haben den Sommer über in Baitels geschlafen. Heute nutzen Wanderer die Hütten.« Das hat unsere Neugierde geweckt, und so steigen mein Partner Manfred und ich am Nachmittag die steile Serpentine hinauf, die sich vom Südwestufer des neun Kilometer langen Livigno-Stausees durch lichten Lärchenwald hinauf zum Baitel del Motto schlängelt. Steile, karge Gipfel rahmen den See auf beiden Seiten, wir bewegen uns hier im Nationalpark Stilfser Joch, einem der größten der Alpen"... den kompletten Reisebericht inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

