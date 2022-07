Berchtesgadener Alpen Rund um den Untersberg - ein Traumrevier

Speichere Touren und füge sie zu deinem Profil hinzu um sie später wieder aufrufen zu können. Registriere Dich kostenlos um diese Funktion zu nutzen. Kostenlos registrieren Login Überspringen

Iris Kuerschner, www.powerpress.ch outdoor-Fotografin und Autorin Iris Kürschner

Weitere Tipps unserer Autorin + Reisebericht

Annäherung: Den besten Blick auf den Untersberg bietet die Rossfeldstraße – für mich die schönste Straße Deutschlands, 16 km Panorama pur. Am schönsten mit dem Radl, da spart man sich die Maut. berchtesgaden.de/rossfeldpanoramastrasse

Den besten Blick auf den Untersberg bietet die Rossfeldstraße – für mich die schönste Straße Deutschlands, 16 km Panorama pur. Am schönsten mit dem Radl, da spart man sich die Maut. berchtesgaden.de/rossfeldpanoramastrasse Adrenalin: Mächtig Action und Panorama bietet der Hochthron-Klettersteig. Der schwierige (C/D) Sportklettersteig erschließt die 400 Meter hohe Ostwand. Zustieg von Marktschellenberg 2 Std.

Mächtig Action und Panorama bietet der Hochthron-Klettersteig. Der schwierige (C/D) Sportklettersteig erschließt die 400 Meter hohe Ostwand. Zustieg von Marktschellenberg 2 Std. Solespa: Schlechtwetter überbrückt man am besten in der Watzmann-Therme in wohltuenden Mineralien aus dem Berg. Zu Solebecken und Wärmegrotte gesellt sich eine attraktive Saunalandschaft, watzmann-therme.de

Seit alters her ranken sich die wunderlichsten Geschichten um den Untersberg. Als frei stehender Gebirgsstock sticht der nördlichste Ausläufer der Berchtesgadener Alpen schon von weitem ins Auge. Ein Grenzberg, der zu zwei Dritteln in Bayern liegt, während die Nordpartie zu Österreich zählt. Zwei Gipfel prägen ihn: der 1972 Meter hohe Berchtesgadener Hochthron und der 1853 Meter hohe Salzburger Hochthron. An beiden liegt eine Alpenvereinshütte, dort das Stöhrhaus, hier das Zeppezauerhaus, das gleich bei der Bergstation der Seilbahn am Geiereck (1805 m) steht. Auch Dieter und ich haben sie genommen, eine Überschreitung des Untersbergs im Sinn. Für unseren Plan liegen die beiden Hütten ideal. Zwischen ihnen dehnt sich eine weite Hochfläche aus: gerippter Karst von der wildesten Sorte. Für uns ein faszinierendes Wandergebiet, denn es lockt nicht nur eine Überschreitung, sondern beispielsweise auch ein riesiges eingestürztes Felstor, das Drachenloch. Oder der Stöhrweg, auf dem man den Berchtesgadener Hochthron noch einmal ganz anders erlebt. Alles legendenumrankte Plätze. Doch die Überschreitung gilt zweifellos als die Königstour ... den kompletten Reisebericht inklusive aller Toureninfos zum Nachlesen und Nachwanderrn hier:

