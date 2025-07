In der berühmten Weinlage "Goldener Wagen" wird die jahrhundertealte Weinbautradition der Region besonders deutlich. Entlang der Weinbergstraße reihen sich zahlreiche Weingüter und gemütliche Straußwirtschaften aneinander, die zur Verkostung und zum Verweilen einladen. Die Winzer teilen hier gerne ihre Leidenschaft für den Weinbau und führen persönlich durch ihre Weinberge.

Einen würdigen Abschluss findet die Tour in der Hoflößnitz, dem ehemaligen königlichen Weingut. Heute beherbergt das historische Ensemble das Sächsische Weinbaumuseum und gibt spannende Einblicke in die Entwicklung des Weinbaus. Auf der hauseigenen Weinterrasse lässt sich bei einem Glas Bio-Wein die einzigartige Atmosphäre dieser traditionsreichen Weinlandschaft genießen.

Im Röderauwald, wo sich Große und Kleine Röder durch die Landschaft schlängeln, erstreckt sich ein faszinierendes Mosaik aus Eschen-, Buchen- und Schwarzerlenwäldern, Feuchtwiesen und naturnahen Bachläufen. Auf gut 16 Kilometern entdecken Wanderer die Vielfalt der Röderaue mit ihren bunten Laubwäldern, stillen Teichen und weiten Wiesen. Besonders im Frühjahr, wenn die weißen Buschwindröschen den Waldboden bedecken, zeigt sich die besondere Magie dieses Naturparadieses. Ein Refugium für Vögel: Majestätische Schwäne gleiten über die Wasserflächen, während am Ufer der schillernde Eisvogel auf Beute lauert.

Kulturelles Highlight ist der Barockgarten Zabeltitz mit seinem Palais. Nach französischem Vorbild 1728 angelegt, verzaubern geometrische Formen, alte Linden und prächtige Alleen. Die kunstvollen Sandsteinarbeiten und das historische Wassersystem zeugen von einstiger Pracht. Ein technisches Baudenkmal ist die das große Gabelwehr, die das noch heute wichtig für den Hochwasserschutz ist. In Görzig werden die Wanderer von der kleinen Dorfkirche und deren farbenfrohen Altar überrascht.

Zwischen Meißen und Rothschönberg offenbart sich eine der schönsten Tallandschaften Sachsens. Die Triebischtäler sind ein Naturjuwel, in dem sich klare Bäche durch enge Kerbtäler schlängeln und jahrhundertealte Mühlen von vergangenen Zeiten erzählen.

Die restaurierte Buschmühle am Startpunkt wacht im Tal unterhalb des Götterfelsens als stille Zeitzeugin und fängt das Flair der Region komprimiert ein. Die Kleine Triebisch windet sich verspielt durch ihr nur 50 Meter breites Tal, gesäumt von blühenden Frühjahrswiesen oder herbstlich gefärbten Wäldern.

In Taubenheim gibt das Tal den Blick zu einem kulturellen Kleinod mit restaurierten Fachwerkhäusern und der historischen Schlossmühle frei. . Der Aufstieg zur Baeyerhöhe, der höchsten Erhebung des Landkreises Meißen, belohnt mit einem grandiosen Panorama bis zur Sächsischen Schweiz.

In Burkhardswalde grüßen der historische Gasthof Alma Kasper und die "kleinste Burg Sachsens". Das Finale in Rothschönberg bildet das imposante Hauptmundloch des Rothschönberger Stolln, der Teil des UNESCO-Welterbes "Montanregion Erzgebirge" ist. Hier im Ort, am Schloss der Familie Schönberg, endet die wunderschöne Tour.