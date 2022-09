Ledro Alps Trek Alpiedi Auf Bergtour um den Ledrosee

Wie komme ich zum Ledrosee?

Mit dem Zug nach Rovereto (von München ohne Umsteigen in 4.45 h möglich), von dort fahren Busse über Riva del Garda zum Ledrosee.

Wie bewege ich mich fort?

Zum Startpunkt in Storo fahren zwei Mal täglich Busse.

Wie kann ich mich orientieren?

Der Ledro Alps Trek ist weiß-rot markiert. Auf manchen Schildern steht das grün-schwarze Zeichen aus Bärentatze und Bergzacken, aber nicht durchgehend. Die Karte des Treks im Maßstab 1:30 000 bekommen Gäste für 3 € in der Touristinfo in Pieve. Die topografische Karte Alto Garda-Ledro – Monte Baldo Nord von Tabacco im Maßstab 1:25 000 deckt die gesamte Rundtour ab.

Fabian Weiss Die Qualität der Beschilderung schwankt auf dem Trek. Auch sprachlich kann sie überraschen.

Wo kann ich mich informieren?

Infos über den Weg auf gardatrentino.it, Suchbegriff: Ledro Alps. Auch auf reteriservealpiledrensi.tn.it (auf Italienisch und Englisch).

Hier findet ihr unsere Komoot-Tourentipps im Überblick:

Wann ist die beste Reisezeit?

Am schönsten zum Wandern sind Frühling und Herbst. Von Mitte Mai bis Ende Juni blühen die Almwiesen, von Juni bis Mitte Juli die Wiesen auf den Kämmen und Gipfeln.

Wie anspruchsvoll ist die Tour am Ledrosee?

Der Weg ist technisch einfach, aber manche Etappen sind sehr lang und anstrengend. Wer die gesamte Runde in fünf Tagen gehen will, braucht Trittsicherheit und vor allem eine extrem gute Kondition. Wer sich am ersten Tag zur Alpo di Storo fahren lässt, spart sich 1000 Höhenmeter und 8 Kilometer. Oder man übernachtet im Biwak Malga Alpo und teilt so die Etappe in zwei Teile. Wer keine Zeit für den Trek hat, steigt am ersten Tag vom Dorf Mezzolago am Seeufer zur Cima d’Oro. Von dort entlang des Grats zur Cima Pari (1991 m) und über die Bocca di Saval (1720 m) zum Rifugio Pernici. Am zweiten Tag folgst du dem Kammweg bis zur Bocca dell’Ussol und steigst zum Rifugio al Faggio ab. Noch einfacher: die beiden Rundwege des Ledro Treks wandern. Info unter gardatrentino.it/ledrotrek

Wo kann ich am Ledrosee gut übernachten?

Im Tal: Das B&B Anna Maria im Dorf Locca ist das ideale Basislager für die Tour. Es wird von Anna Maria Santolini geführt. Kaum jemand dürfte mehr über die Berge hier wissen. Zum Frühstück serviert Anna Maria Käse, Salami und hervorragende Brötchen, Fruchtjoghurt und selbst gebackene Kuchen. Eigenen Bio- Wein macht die Familie auch (EZ mit Frühstück ab 45 €, DZ ab 80 €, ledrobedandbreakfast.it/de/).

Auf dem Weg:

Das Biwak Arcioni wird am Wochenende von einem Verein bewirtschaftet. In der Hütte gibt es Gaskocher, Geschirr, Stockbetten mit Matratzen – Schlafsack mitbringen. Den Schlüssel gibt es in der Touristinfo in Pieve.

Das Rifugio Garibaldi liegt einige Straßenkehren unterhalb des Tremalzo-Passes und hat eine hübsche Terrasse. Di., Mi. geschlossen. (DZ 70 €, visitgaribaldi.it).

Alternativ am Tremalzo-Pass: die Malga Ciapa, alpedelgarda.it, im Sommer täglich geöffnet, DZ 55 Euro.

Das Rifugio Pernici bietet einen herrlichen Blick auf die Felszinnen des Pichea-Massivs. Die Hütte ist vom 20. April bis Mitte Oktober geöffnet (ÜF, Mehrbettzimmer 38 €, Tel. 00 39/04 64/50 50 90, E-Mail: pernici@hotmail.it).

Die frühere Hirtenhütte des Bivacco Campel wurde vor 20 Jahren renoviert, bekam Küche und Matratzenlager unterm Dach. Auch hier gibt es Töpfe und Teller, Gläser und Besteck. Das Biwak ist immer offen.

Fabian Weiss Relikt aus dem Ersten Weltkrieg: Zur Cima d’Oro krabbelt man durch Stollen österreichischer Kaiserjäger.

Wo kann man am Ledrosee gut einkehren?

Im Trentino gehen italienische und tirolerische Küche eine wunderbare Melange ein. Guide Michael Brömsen empfiehlt, im Albergo Alba in Locca die Kartoffelpolenta mit Käse und Speck zu probieren, albergo alba.com. Das Restaurant im Hotel da Elda bietet kreative Neuinterpretationen der lokalen Küche, ledronatura.com. Und das Rifugio al Faggio im Val Concei ist vor allem für seine Wildgerichte mit Polenta bekannt. hotelalfaggio.com

Honig und getrocknete Steinpilze gibt es sogar in den Cooperativa-Supermärkten der Region. Im Museo Foletto, einer mit Vitrinen vollgestopften Nostalgie-Apotheke in Pieve, werden Liköre, Magenbitter und Naturkosmetik verkauft. museofoletto.it

Der Alpiedi Ledro Trek im Detail

1. Von Storno zum Tremalzo-Pass

Von Storo auf dem Radweg bis zur Brücke über den Bach Palvico, dann auf Weg 444 zum Biwak Alpo di Storo (1529 m). Hinauf zur Bocca di Caplone (1755 m) durch mehrere Tunnels hinunter zur Bocca di Lorina (1433 m). Auf steilem Pfad hinauf zur Cima del Fratone (1795 m) und in gleicher Höhe auf Schotterstraße zum Tremalzo-Pass (1686 m).

Länge 28,10 km Dauer 10:30 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 2118 Meter Höhenmeter absteigend 843 Meter Tiefster Punkt 409 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.