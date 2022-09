Trekking in Deutschland Deutschlands schönste Fernwanderwege

Weitwandern boomt in Deutschland. Immer mehr Routen werden eingerichtet, vor allem in den Mittelgebirgen. Hier präsentieren wir euch einige der schönsten Fernwanderwege Deutschlands und geben hilfreiche Tipps für die nächste Mehrtagestour ...

Welche Fernwanderwege gibt es in Deutschland?

Deutschland besitzt eine Vielzahl an sorgfältig angelegten und bestens markierten Fernwanderwegen. Darunter zählt in Bayern der Goldsteig, der Grenzgänger, der Altmühltal-Panoramaweg und der Frankenweg. Der Rheinsteig, der Eifelsteig und der Pfälzer Waldpfad befinden sich in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg der Maximialiansweg, der Renchtalsteig und der Albsteig. Im Saarland lockt der Saar-Hunsrück-Steig sowie der Moselsteig und im Sauerland der Uplandsteig. In Thüringen wartet der Hochrhöner sowie der Rennsteig und in Nordhrein-Westfalen der Rothaarsteig, der Hermannsweg und der Weserberglandweg. Nicht zu vergessen ist auch der Heidschnuckenweg in Niedersachsen, der Kammweg im Vogtland und der Vulkanring Volgelsberg in Hessen.

Wie navigiert man auf Fernwanderwegen?

Am besten nutzt man spezielle Wander-Apps zur Navigation wie Komoot oder Outdooractive auf seinem Smartphone. Hier gibt es die Fernwanderwege als vorgefertigte Karten mit der Möglichkeit zum GPX-Download. Oder man nutzt ein klassisches GPS-Gerät, beispielsweise von Platzhirsch Garmin.

Was sind die besten Karten für Fernwanderwege in Deutschland?

Die besten Karten für Fernwanderwege findet man auf Komoot. Fast alle Fernwanderwege gibt es beim Routenplaner als Karte mit der Möglichkeit zum GPX-Download oder zum direkten Navigieren.

Welche Ausrüstung braucht man für Fernwanderwege?

Wohl zu einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände zählt das richtige Schuhwerk – ob man dabei lieber auf Knöchelhöhe Wanderschuhe oder Low-Cut-Modelle setzt, ist Geschmackssache. Wer aber Hochtour gehen möchte, sollte auf steigeisenfeste Schuhe nicht verzichten.

Auch ein Rucksack braucht es auf der Fernwanderung indem Verpflegung, Wechselkleidung und Co. verstaut werden kann. Rund 20 Liter an Volumen reichen dabei für die wirklich wichtigen Dinge aus. Am besten lässt man sich bei einem Neukauf im Fachgeschäft vor Ort beraten und gleich auf den Rücken angepasst einstellen.

Auch die passende Kleidung sollte mit dabei sein. Outdoor empfiehlt dabei das Zwiebelprinzip, um je nach Witterungsverhältnissen gut gewappnet zu sein. Unbedingt sollten auch trockene Ersatz-Shirts aus schnelltrocknenden Materialien (wie Merinowolle) mit dabei sein. Ebenso wie Regenjacke, Mütze und Handschuhe je nach Destination und Saison.

Auf ein Erste-Hilfe-Set sollte man – wie bei keiner Wanderung – nicht darauf verzichten. Wanderstöcke sind ebenfalls empfehlenswert, die auf die richtige Körpergröße abgestimmt sind. Handy für den Notfalls und/oder ein GPS-Gerät sollte ebenso mit dabei sein.

Wo kann man auf deutschen Fernwanderwegen zelten?

Auf dem Saar-Hunsrück-Steig gibt es drei Trekking-Camps, die Wanderer beherbergen. Wer in der Pfalz wandert findet eine Fülle an Trekking-Camps, welche sich zwischen Bad Bergzabern im Süden und Imsbach im Norden verteilen. Ebenso wie in der Eifel: hier gibt es inzwischen 14 Camps. Auch am Albsteig im Südschwarzwald bei St. Blasien, Menzenschwand und Dachsberg kann man zelten.

Eine Übersicht aller Trekkingcamps in Deutschland findet ihr hier:

Wie viel Zeit muss man für einen Fernwanderweg einplanen?

Das kommt auf den Fernwanderweg als auch die persönliche Vorliebe und Kondition an. In der Regel findet man auf der Website des jeweiligen Wanderwegs die Kilometeranzahl als auch die Etappen, in welchem er gemeistert werden kann. Wer allerdings noch nicht oft fernwandern war, sollte lieber etwas mehr Zeit einplanen und ggf. auch "Pausentage" einlegen. Auch die Schwierigkeit eines Weges und das Wetter sollte in die Planung mit aufgenommen werden.

Die schönsten Fernwanderwege in der Übersicht + Komoot-Karten

Auf Fernwanderwegen lässt man den Alltag Schritt für Schritt hinter sich. Diese 32 Mehrtagestouren zählen zu den schönsten Deutschlands – mit dabei so klangvolle Namen wie Malerweg, Goldsteig oder Maximiliansweg ...

1. Goldsteig – Oberpfalz/Bayern

Wo einst Goldminen und goldführende Bäche das Leben bestimmten, finden Outdoorer heute beste Wanderwege. Auf 660 Kilometern leitet die Nordvariante des Goldsteigs zwischen Bayerischem Wald und Tschechien als l.nderübergreifender Fernwanderweg durch wilde Natur. Moore, Bäche, Flüsse und Seen sowie unscheinbare Pfade, Steige und Wege werden gekrönt mit vielen weiten Blicken über bergiges Land. Gipfelstürmer kommen vor allem auf der Königsetappe des Goldsteigs auf ihre Kosten: Acht Tausender-Gipfel an einem Tag nimmt die Etappe N13 mit. Das bayerische Everest-Feeling gipfelt am höchsten Punkt des Bayerischen Walds, dem Großer Arber (1453 m). Der Weg passiert den Nationalpark Bayerischer Wald und fünf weitere Naturparks und erfordert einiges an Kondition und Ausdauer.

660 km, 38 Tage, 18.000 Hm. Alle Infos unter goldsteig-wandern.de

