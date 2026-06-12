Malerweg: Weitwandern auf den Spuren bekannter Künstler

Maler wie Caspar David Friedrich oder Ludwig Richter begeisterten sich bereits vor mehr als 200 Jahren für das Elbsandsteingebirge und sind heute Namensgeber des 116 km langen Fernwanderwegs Malerweg. Der Malerweg führt in einer lang gezogenen Runde auf acht Etappen von Pirna ausgehend durch das gesamte Elbsandsteingebirge im Nationalpark Sächsische Schweiz.

Felsnadeln, die in den Himmel ragen, majestätische Tafelberge, tiefe, kühle Schluchten und immer wieder atemberaubende Weitblicke ins Elbtal – auf einzigartige Weise verbindet dieser Weg Geschichte und Gegenwart, Kunst und Natur, Abenteuer und Entschleunigung.

In diesem Jahr wird der Wanderklassiker 20 Jahre alt und lädt dich mit neuen Angeboten dazu ein, ihn (neu) zu entdecken!

Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. / Sebastian Thiel Blick auf Hohnstein.

Das Jubiläumsjahr 2026: Aktionen & Fotowettbewerb Zum 20. Geburtstag hat sich die Region Sächsische Schweiz einiges einfallen lassen. Hier sind die Highlights, die du nicht verpassen solltest:

1. Geführte Jubiläumstouren Erlebe den Malerweg aus einer neuen Perspektive! Noch bis Oktober findet einmal im Monat (jeweils sonntags) eine geführte Wanderung auf einer der acht Etappen statt. Das Besondere: Dich begleiten nicht nur Vertreter der Nationalparkverwaltung, sondern auch Menschen, die den Weg maßgeblich mitgestaltet haben und spannende Einblicke aus erster Hand geben.

Nächster Termin: 21. Juni 2026

21. Juni 2026 Anmeldung unter: saechsische-schweiz.de/buchen/erlebnisangebote 2. Neuer Audioguide: Die App "TRACK Malerweg" Der digitale Wanderführer fürs Smartphone ist da! Die neue App "TRACK Malerweg" versorgt Wandernde per Audioguide mit Wissenswertem passend zu deinem aktuellen Standort. Ob Geschichte, Geologie, Sagen oder Infos zu Flora und Fauna – über 100 Beiträge mit mehr als fünf Stunden Material warten auf dich. Erreichst du einen bestimmten Punkt, startet der passende Kommentar automatisch. Einmal heruntergeladen, funktioniert die App auch komplett offline. Infos unter: trackapp.online/malerweg/

3. Fotowettbewerb "Lichtblicke am Malerweg" Du fotografierst gerne? Dann mach mit beim Kreativwettbewerb! Bis zum 16. August 2026 kannst du deine schönsten am Malerweg entstandenen Bilder einreichen. Gesucht werden Motive zum Wechsel der Jahreszeiten sowie Aufnahmen, die historische Perspektiven neu interpretieren. Es winken tolle Preise wie Reisegutscheine und Tickets für das Fotocamp HerbstlichT 2026. Die Gewinnerfotos werden zudem gedruckt und im NationalparkZentrum Bad Schandau ausgestellt.

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Die 8 Etappen im Detail Der Malerweg ist in acht abwechslungsreiche Etappen aufgeteilt, die dich zu den schönsten Orten des Elbsandsteingebirges führen:

Etappe 1: Liebethal – Stadt Wehlen (11 km): Start im wildromantischen Liebethaler Grund, vorbei am Richard-Wagner-Denkmal bis zum malerischen Marktplatz von Wehlen.

Start im wildromantischen Liebethaler Grund, vorbei am Richard-Wagner-Denkmal bis zum malerischen Marktplatz von Wehlen. Etappe 2: Stadt Wehlen – Hohnstein (13 km): Das Highlight schlechthin: die weltberühmte Bastei mit ihrer steinernen Brücke und dem grandiosen Ausblick. Weiter geht es durch die Wolfsschlucht zur Burg Hohnstein.

Das Highlight schlechthin: die weltberühmte Bastei mit ihrer steinernen Brücke und dem grandiosen Ausblick. Weiter geht es durch die Wolfsschlucht zur Burg Hohnstein. Etappe 3: Hohnstein – Altendorf (12 km): Du durchquerst das Polenztal und triffst auf die Brandstufen, eine Aussicht, die auch als "Balkon der Sächsischen Schweiz" bekannt ist.

Du durchquerst das Polenztal und triffst auf die Brandstufen, eine Aussicht, die auch als "Balkon der Sächsischen Schweiz" bekannt ist. Etappe 4: Altendorf – Neumannmühle (18 km): Eine anspruchsvolle Etappe, die dich über die abenteuerlichen Schrammsteine und den Großen Winterberg führt. Spektakuläre Aussichten sind dein Lohn!

Eine anspruchsvolle Etappe, die dich über die abenteuerlichen Schrammsteine und den Großen Winterberg führt. Spektakuläre Aussichten sind dein Lohn! Etappe 5: Neumannmühle – Schmilka (14 km): Hier steht mit dem Großen Pohlshorn und der Goldstein-Aussicht viel Wald und Fels auf dem Programm. Ziel ist das ökologische Modelldorf Schmilka.

Hier steht mit dem Großen Pohlshorn und der Goldstein-Aussicht viel Wald und Fels auf dem Programm. Ziel ist das ökologische Modelldorf Schmilka. Etappe 6: Schmilka – Gohrisch (17 km): Nach der Elbüberquerung wanderst du zu den drei markanten Tafelbergen: Papststein, Gohrisch und Pfaffenstein mit der Felsnadel Barbarine.

Nach der Elbüberquerung wanderst du zu den drei markanten Tafelbergen: Papststein, Gohrisch und Pfaffenstein mit der Felsnadel Barbarine. Etappe 7: Gohrisch – Weißig (15 km): Das unübersehbare Highlight dieser Etappe ist die gewaltige Festung Königstein, eine der größten Bergfestungen Europas.

Das unübersehbare Highlight dieser Etappe ist die gewaltige Festung Königstein, eine der größten Bergfestungen Europas. Etappe 8: Weißig – Pirna (12 km): Die finale Etappe führt über den Rauenstein mit seiner Gratweg-Passage zurück zum Ausgangspunkt nach Pirna, wo du die historische Altstadt genießen kannst. Der Malerweg im Überblick (Steckbrief)Länge: 116 km

Etappen: 8 Tagesetappen zwischen 11 und 18 km

Dauer: 8-9 Tage (individuell planbar)

Schwierigkeit: Mittel. Gute Grundkondition erforderlich, Trittsicherheit für einige steile An- und Abstiege über Treppen und Stiegen.

Höhepunkte: Basteibrücke, Festung Königstein, Schrammsteine, Lichtenhainer Wasserfall, Kuhstall.

Besonderheit 2026: 20-jähriges Jubiläum mit geführten Touren, Fotowettbewerb und neuem Audioguide.

Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. / Sebastian Thiel Malerweg, Etappe 2: Stiege in der Wolfsschlucht



Planung & Aktuelle Hinweise (Stand: Juni 2026) Beste Reisezeit: April bis Oktober. Der Weg ist aber grundsätzlich ganzjährig begehbar, im Winter können einzelne Abschnitte jedoch vereist sein.

April bis Oktober. Der Weg ist aber grundsätzlich ganzjährig begehbar, im Winter können einzelne Abschnitte jedoch vereist sein. Anreise: Pirna ist mit der S-Bahn von Dresden aus hervorragend erreichbar. Die einzelnen Etappenorte sind gut durch das Bus- und S-Bahn-Netz der VVO sowie die Fähren auf der Elbe verbunden.

Pirna ist mit der S-Bahn von Dresden aus hervorragend erreichbar. Die einzelnen Etappenorte sind gut durch das Bus- und S-Bahn-Netz der VVO sowie die Fähren auf der Elbe verbunden. Übernachten: Entlang des Weges gibt es zahlreiche zertifizierte "Wanderfreundliche" Unterkünfte, von Pensionen über Hotels bis zu Ferienwohnungen. Eine Vorausbuchung, besonders in der Hauptsaison, ist sehr zu empfehlen.

Entlang des Weges gibt es zahlreiche zertifizierte "Wanderfreundliche" Unterkünfte, von Pensionen über Hotels bis zu Ferienwohnungen. Eine Vorausbuchung, besonders in der Hauptsaison, ist sehr zu empfehlen. Achtung, Wegsperrungen! Aufgrund von Felsstürzen, Forstarbeiten oder Artenschutz kann es immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen und Umleitungen kommen. Prüfe vor deiner Tour unbedingt die aktuellen Meldungen auf der offiziellen Webseite des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz.

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