Wanderrucksack-Test Tagesrucksäcke für Kurztrips und Wochenendtouren

Kleine Wanderrucksäcke sind die idealen Partner für Tagestouren. Viele Modelle tragen sich selbst ordentlich beladen wunderbar unbeschwert, wie der Test 2022 zeigt:

Testfazit 2022

"Letztlich entscheidet bei Wanderrucksäcken auch der Preis." Zumal sich alle getesteten Rucksäcke 2022 auf normalen Tageswanderungen gut tragen lassen – sogar das mit Abstand günstigste Modell, der Quechua MH500 (30 Liter) von Decathlon für nur 55 Euro. Zwar wiegt er mit über 1,2 Kilo viel und hat als Einziger im Test in Sachen Nachhaltigkeit gar nichts zu bieten, ist aber für Schnäppchenjäger, die darauf keinen Wert legen, ein fette Beute. Sparfüchse können auch den Exped wählen. Der wasserdichte, puristische Typhoon 25 kostet 90 Euro und überzeugt durch sein Minigewicht von 460 Gramm Leichtgewichts- und Sportfans, die einen schnörkellosen Allroundrucksack suchen. Alle anderen Wanderrucksack-Modelle kosten mehr als 100 Euro. Unter den top belüfteten Netzrücken empfehlen wir den extrem leichten Tatonka Skill 22 Recco sowie vor allem der geräumige, üppig ausgestattete, bis acht Kilo laststabile und topkomfortable Vaude Wizard 24+4.

Kompletten Artikel kaufen Wanderrucksack-Test (aus Heft 04/2022) Im Test: Kleine Wanderrucksäcke bis 30 Liter Sie erhalten den kompletten Artikel (7 Seiten) als PDF 2,99 € Jetzt kaufen

outdoor Magazin

Boris Gnielka »Nicht jeder Tester kam mit jedem Rucksack gut zurecht. Deshalb gilt: erst Probe tragen – dann kaufen«, sagt Boris Gnielka, OUTDOOR-Ausrüstungsredakteur.

Die besten Wanderrucksäcke bis 30 Liter Getesteter Rucksack Preis (UVP) Testurteil Testjahr Bach Shield 26 Regular 160 € Überragend (Testsieger) 2022 Deuter Futura 26 140 € Überragend (Testsieger) 2021 Deuter Futura 24 SL (Damen) 140 € Überragend (Testsieger) 2021 Deuter Speed Lite 25 120 € Überragend (Testsieger) 2022 Deuter Speed Lite 23 SL (Damen) 120 € Überragend (Testsieger) 2022 Exped Impulse 20 130 € Sehr gut 2021 Jack Wolfskin Crosstrail 24 LT 100 € Sehr gut (Kauftipp) 2021 Jack Wolfskin Crosstrail 22 ST (Damen) 95 € Sehr gut (Kauftipp) 2021 Mystery Ranch Coulee 25 200 € Überragend 2021 Lowe Alpine Aeon 27 120 € Sehr gut 2021 Lowe Alpine Aeon ND25 (Damen) 120 € Sehr gut 2021 Lowe Alpine Cholatse 32 135 € Sehr gut 2022 Lowe Alpine Cholatse ND 30 (Damen) 135 € Sehr gut 2022 Ortlieb Atrack 25L 180 € Sehr gut 2021 Ortlieb Atrack 25L ST (Damen) 180 € Sehr gut 2021 Salewa MTN Trainer 28 150 € Sehr gut 2022 Salewa MTN Trainer 22 W 120 € Sehr gut 2022 Tatonka Skill 22 Recco 107 € Sehr gut (Kauftipp) 2022 Thule Stir 25 Men 130 € Sehr gut 2022 Thule Stir 25 Women 130 € Sehr gut 2022 Vaude Wizard 24+4 130 € Überragend 2022 Vaude Trail Spacer 28 180 € Überragend 2021

In unserem Rucksack-Test 08/2021 hinterließ auch der Jäger M-Rucksack der finnischen Marke Savotta einen hervorragenden Eindruck. Er besteht aus 1000DNylon, dem ultimativen Rucksackmaterial in Sachen Langlebigkeit. Das Tragesystem wirkt mit den dünnen Schulterträgern und einem schmalen Hüftgurt simpel, funktioniert aber klasse: Bis 15 Kilo bietet der Jäger M Komfort, liegt kontrolliert an und engt nicht ein. Dank dem Hauptfach mit üppiger Erweiterung (23 + 13 l) ist er auch ein funktioneller Tagesrucksack.

Savotta Ob Tageswanderung, Klettersteigtour, Hütten- oder Zelttrek mit minimalem Gepäck, der schnörkellose und ultrarobuste Savotta Jäger M ging auch im Dauereinsatz nicht in die Knie.

Außerdem überzeugten uns im Wanderrucksack-Test 2021 vor allem zwei Deuter-Modelle als solide Wanderpartner: Der Futura 26 und das Damenmodell Deuter Futura 24SL. Als strapazierfähige Allround-Rucksäcke, die auch im täglichen Gebrauch nicht in die Knie gehen, entpuppten sich der Bach Shield 26 und der Mystery Ranch Coulee 25. Sportliche Outdoorer, die aufs Gewicht ihrer Ausrüstung achten, greifen dagegen zum überragenden Vaude Trail Spacer 28 oder zu den preiswerten Leichtrucksäcken Jack Wolfskin Crosstrail 24, Tatonka Skill 22 Recco und Lowe Alpine Aeon 27 (siehe unten).

Die Top-Modelle 2021 im Detail – die meisten sind noch verfügbar:

Deuter Futura 26 / 24 SL

Deuter gönnte seinem Bestseller 2021 ein Facelift. Das robuste Packsackmaterial enthält nun zur Hälfte Recycelfasern. Außerdem wölbt sich der Netzrücken nicht mehr so stark wie bisher, wodurch die Last näher am Rücken sitzt und sich das Hauptfach besser beladen lässt. Der Futura gefällt mit erstklassigen Trageeigenschaften und funktionellen Features wie einem geräumigen Deckelfach mit großer Öffnung oder dem riesigen Frontzugang. Testurteil: Überragend (Testsieger 03/21)

Deuter Auch die neueste Version des Deuter Futura überzeugt auf der ganzen Linie und schneidet noch besser ab als der Vorgänger. Hier im Bild die getestete Herrenversion Deuter Futura 26.

Die Shortfacts zum Deuter Futura 26:

Gewicht: 1330 Gramm

1330 Gramm

Volumen: 28 Liter, davon im Deckel: 3 L

28 Liter, davon im Deckel: 3 L

idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern

Biken, Wandern

ideale Beladung: bis zehn Kilo

bis zehn Kilo

Einkammersack



großer Frontzugriff



geräumiger Deckel mit breiter Zipöffnung



Front- und Seitenfächer aus Strechmaterial



Hüftgurttäschen



Regenhülle



Preis: ca. 140 Euro

ca. 140 Euro

Testfazit: Auch die neueste Version des Deuter Futura überzeugt auf der ganzen Linie und schneidet noch besser ab als der Vorgänger. Das gilt übrigens auch für die Damenvariante Deuter Futura 24SL, die ebenfalls auf unseren Testrunden dabei war. Alles in allem der perfekte Wanderrucksack.

Auch die neueste Version des Deuter Futura überzeugt auf der ganzen Linie und schneidet noch besser ab als der Vorgänger. Das gilt übrigens auch für die Damenvariante Deuter Futura 24SL, die ebenfalls auf unseren Testrunden dabei war. Alles in allem der perfekte Wanderrucksack.

Deuter Futura 26 in unserem Partnershop bestellbar



Deuter Futura 32 ebenfalls in unserem Partnershop bestellbar

Exped Impulse 20

Nimmt man zum Wandern, Biken oder Klettern nur das Nötigste mit, bietet der Exped Impulse 20 genügend Volumen trotz geringem Gewicht. Um seinen flexiblen Körperkontaktrücken zu versteifen, muss er jedoch gut gepackt werden. Dann trägt sich der Impulse sehr angenehm. Der besonders robuste Sandwichboden scheuert auch bei harter Beanspruchung nicht durch. Testurteil: Sehr gut

Exped Wer einen Ganzjahresrucksack für Berg-, Ski- oder Mountainbikentouren sucht, wird beim Exped Impulse 20 fündig.

Die Shortfacts zum Exped Impulse 20:

Gewicht: 910 Gramm

910 Gramm Volumen: 20 Liter

20 Liter idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Biken, Wandern, Kraxeln ideale Beladung: bis acht Kilo

bis acht Kilo Einkammerpacksack

kleine Fronttasche

mehrere Innenfächer

Front- und Seitenfächer aus Strechmesh

Herausnehmbare Sitzmatte

Hüftgurt abnehmbar

Preis: ca. 130 Euro

ca. 130 Euro Testfazit: Du suchst einen kleinen, leichten und strapazierfähigen Ganzjahresrucksack für Berg- und Skitouren oder zum Mountainbiken? Hier ist er: der hochfunktionelle Exped Impulse 20.

Du suchst einen kleinen, leichten und strapazierfähigen Ganzjahresrucksack für Berg- und Skitouren oder zum Mountainbiken? Hier ist er: der hochfunktionelle Exped Impulse 20. Hier in unserem Partnershop bestellbar

Jack Wolfskin Crosstrail 24 LT / 22 ST

Auch der günstige Wanderrucksack Jack Wolfskin Crosstrail, trug sich in unseren Tests erfreulich komfortabel. Durch die sehr gute Lastkontrolle und die hohe Bewegungsfreiheit kommt man auch auf ausgesetzten Bergpfaden oder bei flottem Gehtempo nicht aus dem Tritt. Zudem ist der Jack Wolfskin Crosstrail 24 LT ein echtes Leichtgewicht und eignet sich demnach gut als reiner Tourenrucksack. Testurteil: Sehr gut (Kauftipp 03/2021)

Jack Wolfskin Schon für rund 100 Euro gibt es einen sehr guten Leichtwanderrucksack mit komfortablem Netzrücken und praktischen Features: den Jack Wolfskin Crosstrail.

Die Shortfacts zum Jack Wolfskin Crosstrail 24 LT:

Gewicht: 870 Gramm

870 Gramm Volumen: 22 Liter

22 Liter idealer Einsatzbereich: Wandern

Wandern ideale Beladung: bis sieben Kilo

bis sieben Kilo Einkammersack

Fronttasche

Regenhülle

Front- und Seitenfächer aus Strechmesh

Rechte Hüftgurttasche eignet sich als Flaschenhalter

Preis: 99,95 Euro (UVP)

99,95 Euro (UVP) Testfazit: Schon für knapp 100 Euro gibt es einen sehr guten Leichtwanderrucksack mit komfortablem Netzrücken und praktischen Features – das zeigt der Jack Wolfskin Crosstrail 24LT, den es übrigens auch in einer kleineren Variante Crosstrail 22ST gibt.

Schon für knapp 100 Euro gibt es einen sehr guten Leichtwanderrucksack mit komfortablem Netzrücken und praktischen Features – das zeigt der Jack Wolfskin Crosstrail 24LT, den es übrigens auch in einer kleineren Variante Crosstrail 22ST gibt. Jack Wolfskin Crosstrail 24LT in unserem Partnershop bestellen

Lowe Alpine Aeon 27

Statt einer Rückenplatte aus Kunststoff verarbeitet Lowe Alpine beim Aeon 27 (ca. 120 Euro) einen festeren Schaum. Das spart Gewicht, für eine effektive Lastübertragung und sauberen Sitz muss man aber so packen, dass der Inhalt den Rucksack versteift. Auch wenn der Aeon kleiner ausfällt als angegeben, reicht der Stauraum aus. Ein extra Lob verdienen die höhenverstellbaren Schulterträger. Testurteil: Sehr gut

Lowe Alpine Mit dem Aeon 27 liefert Lowe Alpine einen kleinen, leichten und preiswerten Multisportrucksack (ca. 120 Euro, 790 Gramm).

Die technischen Daten des Lowe Alpine Aeon 27:

Gewicht: 790 Gramm

790 Gramm Volumen: 23 Liter

23 Liter idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Biken, Wandern, Kraxeln ideale Beladung: bis sechs Kilo

bis sechs Kilo Einkammersack

kleine Front-/Innentasche

Front- und Seitenfächer aus Strechmesh

Hüftgurttäschen

höhenverstellbare Schulterträger

Preis: 120 Euro

120 Euro Testfazit: Der Lowe Alpine Aeon 27 ist ein kleiner, leichter und preiswerter Multisportrucksack. Er empfiehlt sich für alle, die auf Tour nur das Nötigste mitnehmen und flott unterwegs sind. Gleiches gilt für die getestete Damenversion Lowe Alpine Aeon ND25.

Der Lowe Alpine Aeon 27 ist ein kleiner, leichter und preiswerter Multisportrucksack. Er empfiehlt sich für alle, die auf Tour nur das Nötigste mitnehmen und flott unterwegs sind. Gleiches gilt für die getestete Damenversion Lowe Alpine Aeon ND25. Lowe Alpine Aeon 27 direkt in unserem Partnershop bestellen

Mystery Ranch Coulee 25

Ein dickes Lob für seine Ausstattung bekommt der Mystery Ranch Coulee, der sich über seine drei y-förmig angeordneten Zips sehr variabel öffnen lässt. Der Coulee liegt außerdem sehr kontrolliert an, lässt Bewegungsfreiheit, und durch die recht schmale Auflagefläche aus luftigem 3-Mesh- Material wird es am Rücken weniger heiß als sonst bei Körperkontaktrücken üblich. Testurteil: Überragend

Mystery Ranch Ob Wandern, Klettersteiggehen oder Biken, der solide Mystery Ranch Coulee 25 punktet mit starkem Trageverhalten und einer einzigartigen, sehr flexiblen 3-Zip-Öffnung.

Die Shortfacts zum Mystery Ranch Coulee 25:

Gewicht: 1210 Gramm, minimal 960 Gramm

1210 Gramm, minimal 960 Gramm Volumen: 24 Liter, davon im Deckel: 3 L

24 Liter, davon im Deckel: 3 L idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Biken, Wandern, Kraxeln ideale Beladung: bis zwölf Kilo

bis zwölf Kilo Einkammersack

hochfunktionelle 3-Zip-Öffnung

diverse Innen- Außenfächer für Flaschen/Biketools

Hüftgurt abnehmbar

Schulterträgerverstellung

Preis: 200 Euro

200 Euro Testfazit: Ob Wandern, Klettersteiggehen oder Biken, der solide Mystery Ranch Coulee 25 punktet mit starkem Trageverhalten und einer einzigartigen, sehr flexiblen 3-Zip-Öffnung.

Ob Wandern, Klettersteiggehen oder Biken, der solide Mystery Ranch Coulee 25 punktet mit starkem Trageverhalten und einer einzigartigen, sehr flexiblen 3-Zip-Öffnung. Hier direkt in unserem Partnershop bestellen

Ortlieb Atrack 25L

Beim besonders robusten, in Deutschland hergestellten Ortlieb Atrack handelt es sich um eine wasserdichte Duffle Bag mit vollwertigem Tragesystem. Sie wird über einen Zip zwischen den Rückenpolstern beladen. Im Innern schaffen vier Fächer Ordnung, Sperriges wie Schneeschuhe oder Snowboard passt außen in eine extra erhältliche Halterung. Das Tragegefühl ist recht luftig, komfortabel und kontrolliert. Testurteil: Sehr gut

Ortlieb Ein Rucksack, den man wie eine Reisetasche belädt – so taugt der Ortlieb vor allem fürs Reisen und den Alltagsgebrauch.

Die Shortfacts zum Ortlieb Atrack 25L:

Gewicht: 1530 Gramm

1530 Gramm Volumen: 27 Liter

27 Liter idealer Einsatzbereich: Alltag, Wandern, Reisen

Alltag, Wandern, Reisen ideale Beladung: bis zwölf Kilo

bis zwölf Kilo einer Reisetasche gleichender Packsack

wasserdicht

vier Netzinnenfächer

Kompressionsriemen

Stretchseitenfächer

diverses Zubehör lieferbar

Preis: ca. 180 Euro

ca. 180 Euro Testfazit: Ein Rucksack, den du wie eine Reisetasche belädst – das bietet der vielseitige Ortlieb Atrack – auch in der Damenversion Ortlieb Atrack 25L ST. Seine Stärken kommen auch beim Reisen und im Alltagseinsatz zum Tragen.

Ein Rucksack, den du wie eine Reisetasche belädst – das bietet der vielseitige Ortlieb Atrack – auch in der Damenversion Ortlieb Atrack 25L ST. Seine Stärken kommen auch beim Reisen und im Alltagseinsatz zum Tragen. Ortlieb Atrack 25L in unserem Partnershop bestellen

Vaude Trail Spacer 28

Einen weiteren technischen Leckerbissen liefert Vaude mit dem Trail Spacer 28: Die Rückenauflage und das obere Drittel der Schulterträger des Trail Spacer-Rucksacks sind aus einem Stück gestrickt, statt sie aus Stoff und Schaumstoff zusammenzunähen. Das spart Gewicht und verspricht durch die leichte Elastizität einen sehr anschmiegsamen Sitz. Nur die Stoffe des Vaude Trail Spacer 28 könnten etwas robuster sein. Testurteil: Überragend

Vaude Der Vaude Trail Spacer 28 vereint beste Trageeigenschaften mit niedrigem Gewicht, funktionellen Features und innovativer Technik. Perfekter Rucksack für Multisportler!

Die Shortfacts zum Vaude Trail Spacer 28:

Gewicht: 810 Gramm, minimal 680 Gramm

810 Gramm, minimal 680 Gramm Volumen: 28 Liter

28 Liter idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Multisport

Biken, Wandern, Multisport ideale Beladung: bis acht Kilo

bis acht Kilo Einkammerpacksack

Seitenfächer und Frontfach au elastischem Mesh

recht große Meshfächer am Hüftgurt und linker Schulterträger

top Handhabung

Effektiv/komprimierbar

Preis: ca. 180 Euro

ca. 180 Euro Testfazit: Der Vaude Trail Spacer 28 vereint beste Trageeigenschaften mit niedrigem Gewicht, funktioneller Ausstattung und innovativer Technik. Ein Traum für sportliche Touren jeglicher Couleur!

Der Vaude Trail Spacer 28 vereint beste Trageeigenschaften mit niedrigem Gewicht, funktioneller Ausstattung und innovativer Technik. Ein Traum für sportliche Touren jeglicher Couleur! Hier direkt in unserem Partnershop bestellen

Schon in unseren Rucksack-Podcast reingehört?

Viele gute Praxistipps zum Thema Wanderrucksack!

Ihr könnt die Rucksack-Podcast-Folge auch auf einer der gängigen Plattformen anhören: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud,Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

So trägt sich der Rucksack maximal bequem

Anpassen: Wenn du ein Modell hast, bei dem du die Rückenlänge einstellen kannst, solltest du das (einmalig) machen. Setze dazu den mit etwas Ballast beladenen Rucksack auf und stelle dich seitlich vor einen Spiegel. Die Lastenkontrollriemen sollten zumindest leicht, im Idealfall im Winkel von 15–45° auf die Schulterträger hinablaufen (siehe Foto).

Franz Scholz

Biegen: Bei manchen Modellen (im Test: Bach, Lowe Alpine, Salewa) kannst du für perfekten Sitz die Aluschiene(n) im Tragesystem herausziehen und auf deine Rückenform zurechtbiegen – das geht so: outdoor-magazin.com/anpassen

Beladen: Zuerst packst du mittelschwere Sachen (etwa Proviant) nach unten, danach die gefüllte Trinkblase oder Trinkflaschen in das Fach direkt am Rücken. Zum Schluss stopfst du leichtes Equipment wie Ersatz- oder R egenkleidung nach außen und obendrauf.

Aufsetzen: Lockere alle Riemen. Nun den Rucksack aufsetzen und den Hüftgurt, die Schulter- und zuletzt die Lastenkontrollriemen festzurren – in genau der Reihenfolge.

Weitere Tipps: