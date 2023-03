Weitere Tipps in der Region

Weitere Tipps in der Region

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Zu dritt sind wir mit der Bahn nach Oberstdorf gereist, um hier eine Bergtour zu gehen, die als schönste und anspruchsvollste der Allgäuer Alpen gilt: Der Heilbronner Weg führt entlang der deutsch-österreichischen Grenze über den Allgäuer Hauptkamm und damit über einige der höchsten Gipfel der Region. Man sehe von diesem "kühn angelegten, gesicherten Steig in der Felswildnis die herrlichsten Bilder der Natur", meldete die Sektion Heilbronn im Jahr 1899 nach seiner Eröffnung. Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben, die Berge stehen schließlich noch, und noch immer handelt es sich auf über 2400 Metern um den höchstgelegenen Steig Deutschlands. Der eigentliche Heilbronner Höhenweg ist nur etwas mehr als drei Kilometer lang, mit Auf- und Abstieg sind aber auf jeden Fall zwei bis drei Tage anzusetzen. Wir haben uns sogar eine viertägige Tour zusammengestellt (Details dazu unten).

Beste Zeit: Am schönsten ist der Heilbronner Weg von Anfang Juli bis Ende September. Das Oberallgäu gehört zu den schneereichsten Regionen der Alpen. In den höheren Lagen muss man bis in den Sommer hinein mit Altschneefeldern rechnen, auch im Hochsommer ist Schneefall nicht ungewöhnlich.