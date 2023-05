Hinfahrt: Mit dem Zug nach Berchtesgaden (ab München 1x umsteigen in Freilassing). Von dort fährt ein Bus (841) nach Schönau am Königssee. Rückfahrt: Ab Sexten mit dem Bus (446) nach Innichen, dann mit dem Regio nach Franzensfeste. Von dort gibt es IC-Verbindungen nach München.

Die Strecke besticht durch ein Netz von bewirtschafteten Hütten (meist Alpenvereinshütten). Es empfiehlt sich zu reservieren. Vor allem um den Königssee und die Drei Zinnen herum sind die Hütten in der Hochsaison schnell ausgebucht. Eine Übernachtung im Lager kostet rund 15 € für AV-Mitglieder, Nicht- Mitglieder zahlen fast doppelt so viel. Für Halbpension sollte man mit etwa 50 € rechnen. Achtung Selbstversorger: auf manchen Hütten werden Pauschalen (oft um etwa 5 €) erhoben.

In den nächsten Tagen finde ich immer mehr meinen Rhythmus, lerne das Alleine-Wandern schätzen. Auf der vierten Etappe zur Gleiwitzer Hütte schlängelt sich der schmale Pfad durch grasbewachsene Hänge und überquert einen leise vor sich hin plätschernden Bach. Das saftige Grün der Wiesen und die Weite der Landschaft lassen an die schottischen Highlands denken. Nur die schroffen Gipfel der Glocknergruppe passen nicht ganz in dieses Bild. Auf der Hütte überrascht mich eine warme Dusche. Die letzten der 27 Kilometer und 1500 Höhenmeter hatten es ganz schön in sich, und ich bin froh, mir die unzähligen Schichten Sonnencreme, Schweiß und Dreck der letzten Tage von meiner Haut zu schrubben. Wie neugeboren fühle ich mich, als ich in der Gaststube sitze und mit meinem Tischnachbarn Heinrich ins Gespräch komme.