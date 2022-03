Trekking in Deutschland Top-25: Deutsche Weitwanderwege

20/20 Geheimnisvolle Burgen in kühlen Wäldern – der Soonwaldsteig zieht in fünf Etappen (83 km, 2500 Hm) von Kirn nach Bingen am Rhein. Wer will, geht ihn wie einen skandinavischen Trek an: mit dem Zelt. In angenehmer Tagesentfernung warten offizielle Camps; am ersten Abend richten Wandernde sich sogar in den Ruinen der Schmidtburg ein. Und am vierten haben sie die Wahl zwischen Zelten oder einer Nacht im Baumhaus im Outdoorpark Lauschhütte.