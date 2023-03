Der beste Trek in Nepal? Die Umrundung des gewaltigen Manaslu (8163 m) zählt fraglos zu den heißesten Kandidaten. Die landschaftlich ebenso umwerfende, aber deutlich ruhigere Alternative zum beliebten Annapurna Circuit leitet in 13 Tagen (164 km, 12 040 Hm) vom subtropischen Dörfchen Soti Khola (700 m) nach Nadi Bazar (930 m), dabei geht es am Pass Larkya La auf stolze 5160 Meter hinauf. Anbieter: zum Beispiel Himalaya Fair Trekking, himalaya.de