Über 1800 Quadratkilometer ist der Park groß. Dabei erstreckt er sich von Portal Cañadón Pinturas in Argentinien bis nach Portal La Ascensión an der Grenze zu Chile.

Besucher können hier in eine fremde Welt eintauchen und dabei fast ausgestorbenen Tierarten begegnen. So konnten dank Viehzucht, Pumas, Guanakos – die größten Pflanzenfresser der Region – Nandus und viele weitere Tiere erfolgreich wieder im Park angesiedelt werden.

Kathleen Reeder Wildlife Photography via Getty Images

Doch nicht nur die Tierwelt ist beeindruckend: abseits der Pfade befindet sich der Cañadon Pinturas. Hier befinden sich über 80 archäologische Stätte mit antiker Felskunst, die das Leben der alten Bewohner widerspiegeln. Im April dieses Jahres wurde zudem ein Planetarium und Interpretation Centre eröffnet, wo Besucher den Nachthimmel beobachten können. Astronomen erklären ihnen dabei die Projektionen und Videos.

Auch Wanderbegeisterte werden hier fündig: im Park wurden rund 100 Wanderkilometer angelegt, wobei sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene etwas dabei ist.

Zum Übernachten bieten sich die drei neugebauten Campingplätze im Portal Cañadón Pinturas an. Im La Confluencia könnt ihr kostenlos in einer Schlucht übernachten. Die anderen zwei Campingplätze La Señalada und El Mollar locken sogar mit einer Feuerstelle sowie Duschmöglichkeiten.

Die beste Zeit für einen Besuch im Park ist in den Sommermonaten der südlichen Hemisphäre. Also von November bis März. Dann sind auch die Tage länger, das Wetter wärmer und die Natur strahlt in ihrem vollen Glanz.

Die Anfänge des Parks Dass Wildtiere im Patagonia Park geschützt werden, war nicht immer so. Tatsächlich wurden sie viele Jahre lang sogar aufgespürt und erschossen, da sie die Schafe der Bauern rissen. Das ging solange, bis Douglas Tompkins, Umweltaktivist, Öko-Unternehmer sowie Gründer und Chef der Marken The North Face und Esprit Holdings Limited, 1995 das Land kaufte. Gemeinsam mit seiner Frau wollte er das Farmland renaturieren und so verkaufte er die sich dort befindenen Schafe und Rinder und riss Zäune ein. Insgesamt investierte er 65 Millionen Dollar in den Park. Im Jahre 2014 wurde das Gelände dann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

2015 starb Tompkins bei einem Kanuunfall auf dem General Carrera-See im Alter von 72 Jahren. Seine Frau Kristine McDivitt Tomkins spendete daraufhin den Patagonia Park sowie weitere Hektar Land an den chilenischen Staat unter der Bedingung, dass der Staat das Land nutzt, um neue Nationalparks zu schaffen, die für die Öffentlichkeit zugägnlich sein sollen.