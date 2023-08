In diesem Artikel:

Das hat uns am Zelt gefallen

Sierra Designs High Side 1 – Testbericht

Je leichter die Ausrüstung, desto höher fällt oft der Preis aus. Dünne Leichtstoffe kosten nun mal sehr viel, vor allem, wenn sie außerdem reiß- und wetterfest sein sollen. Beim Sierra Designs High Side 1 kommen nicht ganz so hochwertige Stoffe zum Einsatz. Das hält den Preis im Rahmen. Der Wetterschutz stimmt trotzdem, wie viele Touren bei Wind und Wolkenbruch gezeigt haben. Auch das Raumangebot überzeugt – zumindest kleine Personen (unter 1,9 m). Aufrecht sitzen geht aber nicht. Ebenfalls gut gefallen hat uns der Aufbau: Das Innenzelt steht schon mit vier Heringen stabil – und lässt sich dank der winddichten Seitenwände selbst in kühleren Nächten solo, also ohne wasserdichtes Außenzelt, nutzen. Dabei genießt man den Blick auf den Sternenhimmel, hat anderntags kein Kondenswasser und gelangt ohne Verrenkungen rein und raus. Unterm Strich eine sehr gelungene Konstruktion – vor allem für Sommertouren.