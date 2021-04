Gewicht sparen beim Trekking Die besten Leichtzelte aus unserem Test

Testurteile vom Leichtzelt Test 2021

Drei Leichtgewichte reihen sich in das bestehende Testfeld ein. Super leicht und mit genug Platz für zwei bis drei Personen bieten die Zelte von Nordisk, Robens und Sea to Summit ordentlich Schutz unter freiem Himmel. Wir haben die Zelte genauer angeschaut und alle drei mit der Note "SEHR GUT" gekürt.

Nordisk OPPLAND 3 LW

Nordisk Nordisk OPPLAND 3 LW

Alle Fakten auf einen Blick:

Preis: ca. 1000 €

Gewicht: 2200 g

Packvolumen: 5,8 l

Bietet Platz für : 3 Personen

Testergebnis: Sehr gut

So schneidet das Zelt bei den Vergleichskriterien ab:

Wetterschutz:

★★★☆☆ 3/5

Raumangebot / Handling:

★★★★☆ 4/5

Gewicht / Packmaß:

★★★★☆ 4/5

Material / Verarbeitung:

★★★★☆ 4/5

Das Testergebnis im Detail Trotz seines geringen Gewichts (2,2 Kilo, 5,8 l Packvolumen, Gestängelänge: 40 cm) lockt das Oppland 3 LW von Nordisk mit üppigem Raum. In der riesigen Apsis des Dreibogentunnels lassen sich selbst Fahrräder parken, das nach hinten schmälere Innenzelt (215 x 187/137 cm, Höhe vorne rund 90 cm) bietet drei Personen Platz.

Zu groß sollten sie aber nicht sein, weil die stark abfallende Rückwand die Liegelänge auf 1,86 Meter verkürzt. Die beiden großen Lüfterhutzen am Außenzelt ermöglichen einen effektiven Luftaustausch. Weil sie sich nicht ganz schließen lassen und der Innenraum hinten viel Mesh hat, zieht es bei kühler Witterung aber. Somit empfiehlt sich das Oppland vor allem für den Dreijahreszeiteneinsatz in Mitteleuropa und weniger für den hohen Norden. Aufgrund dicker Gestänge und effektiver Abspannungen trotzt es auch Sturmböen, Dauerregen zeigt es ebenfalls die kalte Schulter.

Der Aufbau klappt gut: Außen- und Innenhaut sind verbunden, die Gestänge flutschen recht geschmeidig durch die Kanäle.

Außerdem überzeugt die erstklassige Verarbeitung, das hauchdünne Außenzeltgewebe ist verhältnismäßig robust (Weiterreißfestigkeit: rund 3 Kilo).

Robens BUCK CREEK 2

Robens Robens BUCK CREEK 2

Alle Fakten auf einen Blick:

Preis: ca. 400 €

Gewicht: 2300 g

Packvolumen: 6,8 l

Bietet Platz für : 2 Personen

Testergebnis: Sehr gut

So schneidet das Zelt bei den Vergleichskriterien ab:

Wetterschutz:

★★★★☆ 4/5

Raumangebot / Handling:

★★★☆☆ 3/5

Gewicht / Packmaß:

★★★★☆ 4/5

Material / Verarbeitung:

★★★☆☆ 3/5

Das Testergebnis im Detail Das Buck Creek 2 von Robens eignet sich mit dem geringen Gewicht (2,3 Kilo), der kleinen Stellfläche und seiner hohen Sturmfestigkeit sehr gut für Bergtouren. Zwar reduzieren spitz zulaufende Seitenwände die Kopffreiheit, durch die Innenhöhe von über einem Meter in der vorderen Hälfte des Innenraums (trapezförmige Grundfläche: 215 x 117/93 cm, Liegelänge: 2,00 m) können zwei Personen dennoch aufrecht sitzen. Die Apsis fällt klein aus, wettergeschützt kochen oder sich darin umziehen funktioniert aber. Außerdem besitzt sie gegenüber dem Eingang eine Bodenplane, die Ausrüstung vor Nässe schützt. Außen- und Innenzelt sind miteinander verbunden und werden mit Clips am Gestänge eingehakt – eine bewährte Konstruktion. Kritik gibt es, weil das Außengewebe (Weiterreißfestigkeit: 2,5 Kilo) im vorderen Drittel partiell schnell auf dem Innenmaterial aufliegt und in diesem Bereich dann etwas Kondenswasser durchdrücken kann. Dagegen hilft ein handtellergroßes Stück grober Filterschaum fürs Aquarium. Es wird mittels Klett dort am Innenzeltstofffixiert, wo sich beide Materialien berühren. Das Packvolumen beträgt 6,8 l bei 41 cm Gestängelänge.

Sea to Summit TELOS TR2

Sea to summit Sea to Summit TELOS TR2

Alle Fakten auf einen Blick:

Preis: ca. 550 €

Gewicht: 1800 g

Packvolumen: 4,6 l

Bietet Platz für : 2 Personen

Testergebnis: Sehr gut

So schneidet das Zelt bei den Vergleichskriterien ab:

Wetterschutz:

★★★☆☆ 3/5

Raumangebot / Handling:

★★★★☆ 4/5

Gewicht / Packmaß:

★★★★★ 5/5

Material / Verarbeitung:

★★★☆☆ 3/5

Das Testergebnis im Detail Erstmals bringt Sea to Summit Trekkingzelte auf den Markt. Unser Testmodell, eine sehr leichte Zweipersonenkuppel (550 €), gibt es in zwei Versionen: Mit Meshinnenzelt (1,8 Kilo, 4,6 l, Gestängelänge: 45 cm) empfiehlt es sich für unsere Breiten, während das 100 Gramm schwerere Telos TR2 Plus mit dickerem Boden und Nyloninnenzelt ideal für Nordlandtreks ist. Beide setzen auf die gleiche, innovative Konstruktion. Die Firststange steigt nach außen etwas an – statt sich wie üblich nach unten zu neigen. So entsteht mehr Kopffreiheit und die Windstabilität erhöht sich. Ein großer Lüfter im Zenit und von unten ein wenig geöffnete Außenzelttüren ermöglichen optimalen Durchzug. Der Innenraum mit trapezförmigem Grundriss (213 x 130/100 cm, Höhe: 100 cm, Liegelänge: 1,96 m) hat an den Längsseiten breite, komfortable Eingänge, zwei Vorräume schlucken das Gepäck. Den recht dünnen Boden des Meshinnenzelts solltest du aber mit der Zeltunterlage von Sea to Summit (225 g, 50 €) schützen. Der Aufbau geht einfach und recht schnell. Außerdem lässt sich das Außenzelt (Weiterreißfestigkeit des Materials: klassenübliche 1,5 Kilo) mit Trekkingstöcken als Windschutz aufstellen – ideal für Pausen.

Das macht ein Leichtzelt aus

Kräftig Gewicht schinden kann man vor allem auch mit dem Zelt. Jedes Jahr kommen neue Leichtzelte auf den Markt, die ein bis zwei Kilo weniger auf die Waage bringen als herkömmliche Trekkingzelte. Die Erfahrung der OUTDOOR-Tests zeigt allerdings, dass nicht alle die für den Tourenalltag nötigen Anforderungen erfüllen. Viele "Ultraleichtzelte" gehen entweder bei der ersten kräftigen Windböe zu Boden, oder es entsteht im Innenzelt so viel Kondenswasser, dass die ganze Ausrüstung feucht wird.

Unsere Auswahl leichter Trekkingzelte auf dieser Seite überzeugte im Test auf der ganzen Linie und trotzte tagelangem Regen ebenso wie kräftigem Wind. Einige hielten bei einem Wintereinbruch sogar nassem, schwerem Schnee Stand – ohne dass die Gestänge brachen.

Im Gegensatz zu schweren Zelten kommen die Stärken dieser 10 Testkandidaten aber nur im richtigen Einsatzbereich zum Tragen. Das federleichte Nordisk Halland 2 LW beispielsweise ist bei wärmeren Temperaturen unschlagbar, während sich das preiswerte Tunnelzelt von Vango vor allem fürs Trekking im hohen Norden empfiehlt. Und das erstmals in Deutschland erhältliche Slingfin Crossbow 2 Four-Season ist ein top Allround-Zelt, das wenig wiegt. Die komplette Liste gibt es unten im Artikel.

In der Fotostrecke oben findet ihr darüber hinaus noch mehr Leichtausrüstung aus unseren Tests, darunter ultraleichte Rucksäcke, Schuhe, Zelte und einige nützliche Gewichtspartipps fürs Trekkinggepäck.

Die besten, von uns getesteten Leichtzelte:

Hilleberg Enan

Hersteller Hilleberg Enan

Das ultraleichte Einbogen-Tunnelzelt Hilleberg Enan bietet einer Person samt Gepäck genügend Platz und lässt sich im Handumdrehen mit nur sechs Heringen aufbauen. Über verschließbare Mesh-Einsätze am Kopf- und Fußteil strömt ordentlich Frischluft unters Außenzelt. In unseren Tests trotzte das Enan auch kräftigen Sturmböen, tagelangem Dauerregen und matschigen Böden. Das ultraleichte Zeltgewebe punktete außerdem mit hoher Weiterreißfestigkeit – was auf viele Zeltstoffe in dieser Gewichtsklasse nicht zutrifft. Ausrüstungsredakteur Frank Wacker: "Das Hilleberg Enan gehört eindeutig zu den leistungsfähigsten Zelten seiner Klasse!"

Gewicht: 1060 g

Robens Goldcrest 1

Robens Robens Goldcrest 1

Wer alleine wandert, kann mit einem kleinen Zelt wie dem Robens Goldcrest 1 viel Gewicht sparen: Nur 1144 Gramm wiegt das Einpersonenzelt, inkl. Packsäcke und Heringe. Dennoch bietet das Zelt eine Apsis, in der man mit etwas Vorsicht kochen und seine Schuhe und den Rucksack ablegen kann. Einziges Manko: die Liegelänge im Zelt ist für große Personen etwas zu kurz.

Gewicht: 1144 g



Tatonka Kyrkja

Tatonka Tatonka Kyrkja

Das Tatonka Kyrkja entpuppte sich in unserem Praxistest 2019 als leichtes Einpersonenzelt, in das auch große Menschen passen – und in dem Kleine aufrecht sitzen können. Satte 2,6 Meter ist das Innenzelt lang und gut 90 Zentimeter hoch. Ersetzt man die breiten, schweren Heringe durch leichte und stopft das Zelt ohne Packsäcke in den Rucksack, liegt das Tatonka Kyrkja nur noch bei 1250 Gramm: ein top Wert für die Größe und tolle Ausstattung.

Gewicht: 1400 g

Hier könnt ihr das Zelt in unserem Partnershop kaufen ➜

Wechsel Exogen 1

Wechsel Tents Wechsel Exogen 1

Ein weiteres, leichtes Solo-Zelt, das in unserem Praxistest 2019 punktete, war das Wechsel Exogen 1. Es bietet genügend Kopffreiheit (Höhe: 93 cm) und fast zwei Meter Liegelänge – so kann sich auch eine große Person im Zelt ausstrecken. Sogar etwas Gepäck passt mit in das preiswerte Einmannzelt hinein, denn die Wände steigen steil an. Die Apsis fällt dafür etwas schmaler aus, ist aber breit genug, um darin (vorsichtig) zu kochen.

Gewicht: 1467 g





Nigor Piopio Solo

Frank Wacker Nigor Piopio Solo Zelt

Mit dem aus hochwertigen Materialien hergestellten, Piopio Solo liefert Nigor das ideale Ultraleichtzelt für Wildnistrips: Nur knapp 1 kg schwer, besitzt das Einbogenzelt ein für seine Klasse schön geräumiges Innenzelt (259x32 cm, Liegelänge: 215 cm). Große Meshflächen sorgen zudem für eine gute Belüftung. Die Apis bietet aber nur gerade so Platz für den leeren Rucksack und die Schuhe.

Gewicht: 1025 g

Big Agnes Fly Creek UL2

Hersteller Big Agnes Fly Creek UL 2

Das Big Agnes Fly Creek UL2 zählt zu den meistverkauften Leichtzelten auf dem US-Markt. Kein Wunder, es ist ja auch extrem leicht und kompakt, hochwertig verarbeitet und einfach im Aufbau. Viel Platz bietet es jedoch nicht – und auch keinen regengeschützten Eingang. Unser Testfazit: Ultraleichte Notunterkunft für alle, die mit jedem Gramm geizen.

Gewicht: 1220 g

Nordisk Halland 2 LW

Boris Gnielka Nordisk Halland 2 LW

Wenn niedrigstes Gewicht mehr zählt als Komfort, gibt es kaum eine Alternative zum nur 1,5 Kilo leichten Nordisk Halland 2 LW Zelt. Es steht im Nu (Außen­/Innenhaut verbunden) und bietet zwei, nicht zu großen Personen mit Gepäck Platz. Halbwegs sitzen kann man im Innenzelt aber nur mittig vorne am Eingang. Effektiv: die Belüftung.

Gewicht: 1495 g



Slingfin Crossbow 2 4S

Slingfin Slingfin Crossbow 2 4S

Das Slingfin Crossbow 2 Fourseason ist langlebig, top verarbeitet und kommt mit einer innovativen Gestängeführung, die anfangs etwas Geduld beim Aufbau benötigt. Aber egal ob Wärme, Regen oder Schnee, ob im Fjell oder in den Alpen: das ultraleichte Zweipersonenzelt von Slingfin überzeugte in unserem Test bei jedem Einsatz.

Gewicht: 2140 g

Exped Venus 2 UL

Exped Exped-Venus-2-UL

Das Exped Venus 2 UL überzeugte in unseren Tests als ausgewogenes wetterfestes und überaus komfortables Allround-Zelt mit hellem, hohem und sehr geräumigem Innenzelt, zwei großen Apsiden und einer sehr guten Belüftung. Dank steiler Wände und der recht üppigen Grundfläche fühlen sich zwei Personen im Innenzelt trotz der niedrigen Höhe wohl. Die großen Vorräume schlucken viel Gepäck.

Gewicht: 2230 g





Vango F10 Xenon UL 2+

Vango Vango F10 Xenon UL 2+

Bis auf die etwas schwergängi­gen Gestängekanäle glänzte das Vango F10 Xenon UL 2+ in unserem Praxistest mit einfachem Aufbau (Innenzelt im Außen­zelt eingehängt), geringer Nässe­dehnung und guter Handhabung – ein leichtes, wetterfestes und nicht zu teures Zelt für Nordlandtouren. Ebenfalls empfehlenswert: Das etwas leichtere und kleinere Vango F10 Helium 2 (Kauftipp 2017).

Gewicht: 2310 g

