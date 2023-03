Anreise:

Ausrüstung:

Übernachtung:

Besonderheiten:

Registrierung: Der West Coast Trail ist nicht nur einer der härtesten, sondern auch einer der beliebtesten Trails. So dürfen pro Tag nicht mehr als 52 Wanderer starten, 26 in Bamfield und 26 in Port Renfrew.

Davon haben je 20 vorab reserviert, 6 starten gemäß dem Prinzip "First come, first serve". Wichtig ist daher (egal ob man reserviert hat oder spontan startet) bis spätestens 12 Uhr mittags des jeweiligen Starttages am Trailhead zu sein und sich registrieren zu lassen. Die Anmeldegebühr beträgt z. Zt. 70 Can$ plus 25 Can$ (wird bei Nichtantritt nicht zurückerstattet).