Wandern am Königssee: Die 3 schönsten Touren von leicht bis alpin

Tiefblaues Wasser, umrahmt von majestätischen Felswänden und mittendrin die legendäre Silhouette des Watzmanns. Wenn du dieses Panorama nicht nur vom Schiff aus erleben willst, haben wir eine sportliche Herausforderung für dich: die 4-Tage-Hüttenrunde auf spektakulären Gipfelwegen einmal rund um den Königssee.

Diese Tour führt durch das Herzstück des Nationalparks Berchtesgaden. Wir stellen dir den großen Klassiker im Detail vor und geben dir obendrauf noch weitere Wandertipps für dein perfektes Bergerlebnis am Königssee.

Das Wichtigste in Kürze Region: Berchtesgadener Alpen, Nationalpark Berchtesgaden (DE/AT)

Berchtesgadener Alpen, Nationalpark Berchtesgaden (DE/AT) Highlights: Der fjordartige Königssee, das Watzmann-Massiv, St. Bartholomä, der Obersee, das Steinerne Meer

Der fjordartige Königssee, das Watzmann-Massiv, St. Bartholomä, der Obersee, das Steinerne Meer Beste Zeit: Juni bis Mitte Oktober, wenn die Hütten geöffnet und die Wege meist schneefrei sind.

Juni bis Mitte Oktober, wenn die Hütten geöffnet und die Wege meist schneefrei sind. Schwierigkeit: Für jeden etwas dabei – von leichten Wegen bis zu alpinen Bergwandertouren Unsere Wandertipps am Königssee Wir haben drei unvergessliche Touren für dich zusammengestellt, die dir die ganze Schönheit dieser einzigartigen Landschaft zeigen.

Tour 1: Die große Königssee-Runde (4 Tage) Diese Route ist zurecht ein Klassiker und gehört zu den schönsten Mehrtagestouren Deutschlands. In vier Tagen umrundest du den See und sammelst dabei unvergessliche Eindrücke.

Route: Vom Parkplatz der Jennerbahn in Schönau am Königssee über den Schneibstein zum Funtensee und über die anspruchsvolle Saugasse hinab nach St. Bartholomä.

Vom Parkplatz der Jennerbahn in Schönau am Königssee über den Schneibstein zum Funtensee und über die anspruchsvolle Saugasse hinab nach St. Bartholomä. Dauer: 4 Tage

4 Tage Höhenmeter: ca. 3300 Hm

ca. 3300 Hm Distanz: ca. 44 km

ca. 44 km Schwierigkeit: anspruchsvoll

anspruchsvoll Für wen geeignet? Für trittsichere und konditionsstarke Bergwanderer, die eine Hüttentour mit grandiosen Ausblicken suchen. (Details siehe Komoot-Karte oben)

Für trittsichere und konditionsstarke Bergwanderer, die eine Hüttentour mit grandiosen Ausblicken suchen. (Details siehe Komoot-Karte oben) Komplettbuchung der Tour und Hütten über die Seite des DAV Berchtesgaden möglich – Paketbuchung Hüttenrunde Gipfelwege

Ralf Bücheler Uriges Domizil im Nationalpark: die Wasseralm in der Röth (Etappe 2 der Hüttenrunde).

Tour 2: Bergtour zur Gotzenalm (2 Tage) Diese Zweitages-Tour führt dich vom malerischen Obersee über den steilen Röthsteig hinauf zur Gotzenalm, wo als Belohnung der weltberühmte Postkartenblick auf den Königssee und die Watzmann-Ostwand wartet. Nach der Übernachtung wanderst du am zweiten Tag über den idyllischen Seeleinsee und den aussichtsreichen Schneibstein bis zur Bergstation der Jennerbahn.

Route: Mit dem Boot zur Saletalm am Obersee, dann Aufstieg durch das Landtal zur Gotzenalm . Am zweiten Tag über den Schneibstein (2276m) und mit der Jennerbahn zurück ins Tal.

Mit dem Boot zur am Obersee, dann Aufstieg durch das Landtal zur . Am zweiten Tag über den (2276m) und mit der zurück ins Tal. Dauer: 2 Tage

2 Tage Höhenmeter: ca. 2.100 Hm

ca. 2.100 Hm Distanz: ca. 23 km

ca. 23 km Schwierigkeit: mittel bis anspruchsvoll

mittel bis anspruchsvoll Für wen geeignet? Perfekt für alle, die eine Hüttenübernachtung erleben und den berühmten "Postkartenblick" auf den See und St. Bartholomä genießen wollen. Tour 3: Zum Logenplatz Archenkanzel (Tagestour) Suchst du nach einem wunderschönen Ausblick von oben auf den Königssee und St. Bartholomä, willst aber nicht zu weit laufen? Dann ist diese Wanderung zum berühmten Aussichtspunkt Archenkanzel genau das Richtige für dich. Eine lohnendere Belohnung für einen Aufstieg gibt es kaum!

Route: Vom Wanderparkplatz Hammerstiel führt dich ein gut ausgebauter, stetig ansteigender Forstweg hinauf zur idyllisch gelegenen Kührointalm. Von der Alm ist es nur noch ein kurzer, fast ebener Spaziergang zum spektakulären Aussichtspunkt, der wie ein Balkon direkt über dem Königssee thront. Tipp: Da dieser Ort kein Geheimtipp mehr ist, starte am besten unter der Woche oder früh am Morgen, um die Aussicht in Ruhe genießen zu können.

Vom Wanderparkplatz Hammerstiel führt dich ein gut ausgebauter, stetig ansteigender Forstweg hinauf zur idyllisch gelegenen Kührointalm. Von der Alm ist es nur noch ein kurzer, fast ebener Spaziergang zum spektakulären Aussichtspunkt, der wie ein Balkon direkt über dem Königssee thront. Da dieser Ort kein Geheimtipp mehr ist, starte am besten unter der Woche oder früh am Morgen, um die Aussicht in Ruhe genießen zu können. Dauer: ca. 4,5 Stunden (hin und zurück)

ca. 4,5 Stunden (hin und zurück) Höhenmeter: ca. 650 Hm

ca. 650 Hm Distanz: ca. 13 km

ca. 13 km Schwierigkeit: leicht bis mittel (technisch einfach, aber gute Grundkondition für den Anstieg erforderlich)

leicht bis mittel (technisch einfach, aber gute Grundkondition für den Anstieg erforderlich) Für wen geeignet? Ideal für Genusswanderer und fitte Einsteiger. Die Einkehr auf der Kührointalm mit Watzmannblick rundet das perfekte Bergerlebnis ab.

Ralf Bücheler Auf dem Schneibstein (2.276 m) bieten sich fantastische Blicke auf die markantesten Gipfel der Umgebung.

Praktische Tipps für deine Reiseplanung Anreise – so kommst du zum Königssee: Ab München fährst du bequem mit der Bahn nach Berchtesgaden (meist mit Umstieg in Freilassing). Vom Hauptbahnhof Berchtesgaden bringen dich die Busse der RVO direkt zum Königssee (Linie 841) oder nach Schönau. Prüfe die aktuellen Fahrpläne am besten online.

Mit dem Auto: am besten über die Bundesautobahn A8 München–Salzburg. Mautfrei bis zur Ausfahrt Bad Reichenhall fahren und ab dort der Bundesstraße B20 über Berchtesgaden direkt zum Ziel folgen.

Karten & Wanderführer: Für die Planung sind gute Karten unerlässlich. Wir empfehlen die Alpenvereinskarten im Maßstab 1:25.000 (BY 21 Nationalpark Berchtesgaden, 10/1 Steinernes Meer, 10/2 Hochkönig). Tolle Tourenvorschläge findest du zum Beispiel in den Wanderführern vom Rother oder Bruckmann Verlag.

Übernachten & Genießen: Unsere Empfehlungen mit Bergblick Für die genannten Mehrtagestouren : Schneibsteinhaus, Carl-von-Stahl-Haus, Wasseralm, Gotzenalm, Kärlingerhaus.

: Schneibsteinhaus, Carl-von-Stahl-Haus, Wasseralm, Gotzenalm, Kärlingerhaus. Für Genießer: Stoll’s Hotel Alpina. Ein gediegenes Hotel mit parkähnlichem Garten, Sonnenterrasse und einem fantastischen Blick auf den Watzmann. Perfekt zum Entspannen nach der Tour. stolls-hotel-alpina.de

Ein gediegenes Hotel mit parkähnlichem Garten, Sonnenterrasse und einem fantastischen Blick auf den Watzmann. Perfekt zum Entspannen nach der Tour. Für Naturfreunde: Bio-Pension Perlerlehen. Urlaub auf dem Bio-Bauernhof mit hauseigener Alm und einem herrlich gelegenen Schwimmteich. Hier bist du den Bergen ganz nah. perlerlehen.de

Urlaub auf dem Bio-Bauernhof mit hauseigener Alm und einem herrlich gelegenen Schwimmteich. Hier bist du den Bergen ganz nah. Für Abenteurer: Campingfass am Allweglehen. Eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit! Die gemütlichen Holzfässer sind voll ausgestattet und bieten eine eigene Terrasse mit Liegestühlen. allweglehen.de

Ralf Bücheler

Stärkung nach der Tour Frischer Fisch: Echostüberl. Direkt am Seeufer gelegen, genießt du hier auf der Sonnenterrasse Räuchersaibling und fangfrische Forellen aus dem Königssee – mit unbezahlbarem Panoramablick. echostueberl.de

Direkt am Seeufer gelegen, genießt du hier auf der Sonnenterrasse Räuchersaibling und fangfrische Forellen aus dem Königssee – mit unbezahlbarem Panoramablick. Echter Hüttenzauber: Saletalm. Am südlichen Ende des Königssees ist die Saletalm der perfekte Ort für eine deftige Brotzeit mit frischer Milch, Almbutter und hausgemachtem Käse.

Am südlichen Ende des Königssees ist die der perfekte Ort für eine deftige Brotzeit mit frischer Milch, Almbutter und hausgemachtem Käse. Süße Belohnung: Berchtesgadener Schokoladenmanufaktur. Gönn dir nach der Wanderung eine Kugel hausgemachtes Eis aus Bergbauernmilch. Unser Tipp: Limette-Basilikum oder die intensive dunkle Schokolade. bgl-schoko.de