Alpenüberquerung nach Venedig: 2 Routen, 1 Traum – welche passt zu dir?

Die Streckenführung im Vergleich Der Alpina Antica Trail erstreckt sich über 670 Kilometer und 38 Etappen, die vom Chiemsee in Bayern bis nach Venedig führen. Die Route folgt historischen Saumpfaden und alten Pilgerwegen,und verbindet alpine Landschaften mit mediterranem Flair. Wanderer durchqueren dabei beeindruckende Natur- und Kulturlandschaften, darunter das Großglockner-Massiv und historische Ortschaften wie Heiligenblut, Kirchberg, Mittersill, Kötschach-Mauthen oder Venzone. Die Etappen sind zwischen 15 und 22 Kilometer lang und bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus alpinen Bergwegen, Naturpfaden und kulturellen Highlights.

Im Vergleich dazu ist der Traumpfad München–Venedig mit 550 Kilometern und 29 Etappen etwas kürzer. Die Route beginnt am Marienplatz in München und führt über die bayerischen Voralpen, das Karwendelgebirge und die Dolomiten bis zum Markusplatz in Venedig. Die Etappen sind oft anspruchsvoll und beinhalten seilgesicherte Passagen sowie hochalpine Steige. Besonders herausfordernd kann der Abstieg von der Birkkarspitze sein, der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordert.

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Gemeinsame Abschnitte der Routen Interessanterweise verlaufen beide Routen in einigen Abschnitten auf ähnlichen oder sogar identischen Wegen. Besonders in den zentralen Alpenregionen, wie etwa im Bereich des Großglockner-Massivs (siehe Bild oben) oder in den Dolomiten, überschneiden sich die Strecken. Dies liegt daran, dass es in den Alpen oft nur wenige gut erschlossene Übergänge gibt, die für Wanderer geeignet sind. Während der Alpina Antica Trail hier meist historische Saumpfade nutzt, folgt der Traumpfad München–Venedig oft den klassischen Fernwanderwegen. Diese Überschneidungen bieten Wander-Fans die Möglichkeit, die Highlights beider Routen zu erleben, unabhängig davon, für welche Strecke sie sich entscheiden.

Alternativen zur bekanntesten Route Der E5 von Oberstdorf nach Meran ist eine der bekanntesten Alpenüberquerungen und besonders bei Einsteigern beliebt. Der Alpina Antica Trail und der Traumpfad München–Venedig bieten jedoch spannende Alternativen dazu. Beide Routen sind weniger frequentiert und ermöglichen es dir, die Alpen aus einer anderen Perspektive zu erleben. Während der Alpina Antica Trail durch seine historische Komponente und längere Distanz besticht, bietet der Traumpfad München–Venedig eine anspruchsvollere und landschaftlich oft spektakulärere Variante für erfahrene Bergwanderer.

Landschaftliche HighlightsAlpina Antica Trail

Großglockner-Massiv

historische Dörfer wie Venzone und Heiligenblut

Saumpfade durch die Karnischen Alpen

mediterranes Flair in Friaul-Julisch Venetien

(für den Alpina Antica Trail wird als höchster Punkt etwa 2.625 m angegeben)

weitere Infos und Etappen: alpina-antica-trail.com



Traumpfad München–Venedig

Bayerische Voralpen

Karwendelgebirge

Dolomiten

hochalpine Passagen wie die Birkkarspitze

(für den Traumpfad wird als höchster Punkt etwa 2.904 m genannt)

weitere Infos und Etappen: muenchen-venedig.net

Du hast nicht so viel Zeit? – Dann gibt es mit der erst 2026 eröffneten Vier-Länder-Alpenüberquerung noch eine weitere Option. Sie ist mit 6 Etappen deutlich kürzer, startet bei Oberstdorf und endet in Taufers im Münstertal. Dazwischen durchquerst du vier Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien) und erlebst dabei ständig wechselnde Landschaften – von alpinen Hochlagen bis zu südlich geprägten Tälern.

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