Die schönsten Bergseen: perfekte Abkühlung

Eingebettet in das beeindruckende Bergmassiv des Rätikons liegt der Lünersee auf 1.970 Metern Höhe, umgeben von steilen Felsen und grün bewaldeten Hängen. Der Stausee, der von den Gletschern der Umgebung gespeist wird, beeindruckt mit seiner tiefblauen Farbe und der abgelegenen, fast mystischen Atmosphäre. Der See ist ein idealer Ausgangspunkt für anspruchsvolle Wanderungen und Bergtouren, die fantastische Ausblicke auf die umliegende Bergwelt bieten. Wer die Region auf weniger anspruchsvolle Weise erleben möchte, kann den Lünersee einfach über einen gemütlichen Wanderweg erreichen. Der rund 1,5 Stunden dauernde, leichte Aufstieg (ca. 5 km, 300 Hm) führt vom Gasthaus Lünersee zur Staumauer des Sees und bietet dabei herrliche Blicke auf den glitzernden See und das umliegende Panorama. Wer es sportlicher mag, kann die anspruchsvolleren Routen wie die Überschreitung des Schesaplana (2.965 m) oder den Aufstieg zum Kemptner Kopf (2.652 m) in Angriff nehmen – beide Routen bieten atemberaubende Ausblicke und eine Herausforderung für geübte Bergwanderer. Der Lünersee bietet außerdem zahlreiche Möglichkeiten für Angler, die das kristallklare Wasser genießen können. luenersee.at