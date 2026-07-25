Wanderwege rund um Garmisch-Partenkirchen

Unsere 10 Wandertipps rund um Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen ist ein echtes Paradies für Wanderbegeisterte. Egal, ob du eine entspannte Runde mit der Familie planst, eine aussichtsreiche Panoramatour suchst oder dich an einer alpinen Herausforderung versuchen willst – rund um die Zugspitze wirst du fündig. Wir haben die besten Touren für dich zusammengestellt.
Leicht: Für Genießer und Familien
1. Partnachklamm – das tosende Naturdenkmal Ein absolutes Muss und eines der eindrucksvollsten Naturerlebnisse der Region. Auf einem gesicherten Weg wanderst du direkt durch die Schlucht, während sich der Wildbach Partnach bis zu 80 Meter tief durch den Fels frisst. Ein Abenteuer für alle Sinne und jedes Alter.
- Strecke: ca. 4-5 km (je nach Rückweg)
- Höhenmeter: kaum
- Dauer: ca. 1,5 h
- Start/Ziel: Parkplatz am Olympia Skistadion
2. Kramerplateauweg zum Pflegersee: Gegenüber der Zugspitze bietet der Kramer grandiose Ausblicke, ohne dass du gleich den Gipfel stürmen musst. Der einfache Kramerplateauweg führt dich gemütlich zum idyllischen Pflegersee, wo ein Strandbad und ein Berggasthof zur Pause einladen.
- Strecke: 24,3 km (kann beliebig verkürzt werden)
- Höhenmeter: 470 hm
- Dauer: ca. 7 h (komplette Runde)
- Start/Ziel: Unterer Dorfplatz Grainau oder Parkplatz Pflegersee
3. Zierwaldweg zum Eibsee: Der Eibsee (s.u.) ist weltberühmt, doch diese Wanderung durch den ruhigen Zierwald ist ein echter Geheimtipp. Die familienfreundliche Tour führt dich abseits der Massen zu einem der schönsten Seen der Alpen, in dem sich die Zugspitze spiegelt. Perfekt für eine Kombination aus Wandern und Baden.
- Strecke: 17,2 km
- Höhenmeter: 440 hm
- Dauer: ca. 5 h
- Start/Ziel: Grainauer Kurhaus
Mittelschwer: Für Aktive mit Wandererfahrung
4. Höllentalklamm zur Höllentalangerhütte: Die wildere und dramatischere Schwester der Partnachklamm. Tosend stürzt der Hammersbach durch die enge Schlucht. Brücken, Tunnel und Stege führen dich durch das Spektakel bis zur Höllentalangerhütte (1.387 m), die malerisch unterhalb der Zugspitz-Nordwand liegt. Ein unvergessliches Erlebnis!
- Strecke: 11,4 km
- Höhenmeter: 940 hm
- Dauer: ca. 5,5 h
- Start/Ziel: Wanderparkplatz Hammersbach
5. Auf den Wank – den Panoramaberg Der Wank (1.780 m) trägt seinen Beinamen "Panoramaberg" zu Recht. Der Aufstieg ist sportlich, belohnt aber auf dem Gipfel mit einer 360°-Aussicht auf das Wetterstein-, Ester- und Karwendelgebirge. Oben laden das Wankhaus und die Sonnenalm zur Einkehr ein, bevor es über die Esterbergalm zurück ins Tal geht.
- Strecke: 17,8 km
- Höhenmeter: 1.218 hm
- Dauer: ca. 7,5 h
- Start/Ziel: Talstation Wankbahn
6. Jägersteig zum Kreuzeck Eine knackige Tour für alle, die gerne Höhenmeter machen. Der Weg führt dich steil, aber lohnend hinauf zum Kreuzeck (1.651 m). Oben wartet nicht nur eine fantastische Aussicht auf Garmisch-Partenkirchen, sondern auch die wohlverdiente Einkehr im Kreuzeckhaus oder der Kreuzalm.
- Strecke: 16 km
- Höhenmeter: 950 hm
- Dauer: ca. 6,25 h
- Start/Ziel: Parkplatz Alpspitz-/Kreuzeckbahn
Anspruchsvoll: Für Ehrgeizige und Gipfelstürmer
7. Durchs Reintal auf die Zugspitze (2.962 m) Der Klassiker und historisch bedeutendste Anstieg auf Deutschlands höchsten Berg. Diese Tour ist keine einfache Wanderung, sondern eine ernsthafte, zweitägige Bergtour. Sie führt durch die Partnachklamm und das lange, aber wunderschöne Reintal bis zur Knorrhütte. Am zweiten Tag geht es über das Zugspitzplatt und einen leichten Klettersteig zum Gipfel.
- Strecke: 21,3 km
- Höhenmeter: 2.300 hm
- Dauer: ca. 10 h (reine Gehzeit, auf 2 Tage aufteilen!)
- Start/Ziel: Olympia Skistadion / Zugspitzgipfel
- Tipp: Nur mit alpiner Erfahrung, bester Kondition und guter Vorbereitung! Eine Übernachtung auf der Reintalanger- oder Knorrhütte ist Pflicht.
8. Basetrail – Auf den Spuren der Profis Diese Runde ist Teil des berühmten Zugspitz Ultratrails (siehe Trailrunning Tipps unten) – als anspruchsvolle Tageswanderung ein echtes Highlight! Von Garmisch geht es über die Partnachalm steil hinauf zum Osterfelderkopf. Der lange Abstieg führt dich am Kreuzeck vorbei zurück ins Tal. Eine Tour, die Kondition und Trittsicherheit erfordert.
- Strecke: 25,4 km
- Höhenmeter: 1.880 hm
- Start/Ziel: Garmisch-Partenkirchen / Obergrainau
9. Alpspitze über die Ferrata (2.628 m) Das Wahrzeichen von Garmisch-Partenkirchen und eine der formschönsten Pyramiden der Alpen. Dank der Alpspitzbahn und einem perfekt gesicherten Klettersteig (Schwierigkeit A/B) ist der Gipfel für trittsichere und schwindelfreie Bergwanderer ein erreichbares Traumziel. Der Weg über den Grat ist luftig, spektakulär und bietet Tiefblicke ins Höllental.
- Strecke: ca. 5 km (Rundtour)
- Höhenmeter: 600 hm
- Dauer: ca. 4-5 h
- Start/Ziel: Bergstation Osterfelderkopf (Alpspitzbahn)
- Tipp: Helm und Klettersteigset sind für diese alpine Tour absolut empfehlenswert!
Weitwandern: Das große Abenteuer
10. Der Spitzenwanderweg Dieser Weg verbindet auf einer großen Runde die schönsten landschaftlichen und kulturellen Highlights der gesamten Zugspitz-Region. Von Mooren über Wasserfälle bis hin zu Schloss Linderhof und dem Königshaus am Schachen ist alles dabei. Eine unvergessliche Reise durch die bayerischen Alpen.
- Strecke: 200 km
- Höhenmeter: 6.800 hm
- Dauer: 12 Etappen
- Start/Ziel: Garmisch-Partenkirchen (Rundweg)
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Extra-Tipp für Trailrunner: Garmisch-Partenkirchen im Laufschritt
Garmisch ist nicht nur ein Wanderparadies, sondern auch ein echter Hotspot für Trailrunner. Nicht umsonst findet hier mit dem Zugspitz Ultratrail (ZUT) eines der bekanntesten Trail-Events der Welt statt. Die gute Nachricht für dich: Viele unserer Wandertipps sind auch erstklassige Laufstrecken für jedes Niveau.
- Für den Einstieg: Wenn du dich an das Laufen in den Bergen herantasten willst, eignen sich der flache Kramerplateauweg (Tour 2) oder die Wege entlang der Loisach perfekt, um flowige Kilometer mit toller Aussicht zu sammeln.
- Für Höhenmeter-Sammler: Wer eine echte Herausforderung sucht, findet im Anstieg auf den Wank (Tour 5) eine klassische Vertical-Strecke. Auch der Jägersteig (Tour 6) und natürlich der anspruchsvolle Basetrail (Tour 8) sind bei erfahrenen Läufern extrem beliebt und bieten technisch spannende Passagen.
- Die Community: Du musst aber nicht allein laufen! In Garmisch hat sich eine lebendige und offene Trailrunning-Community etabliert. Schau doch mal in den lokalen Sportgeschäften vorbei oder suche online in den sozialen Netzwerken nach Laufgruppen. Hier findest du schnell Anschluss an Gleichgesinnte für einen gemeinsamen Lauf oder bekommst die besten Insider-Tipps für unbekannte Trails.