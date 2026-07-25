Wanderwege rund um Garmisch-Partenkirchen

Unsere 10 Wandertipps rund um Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen ist ein echtes Paradies für Wanderbegeisterte. Egal, ob du eine entspannte Runde mit der Familie planst, eine aussichtsreiche Panoramatour suchst oder dich an einer alpinen Herausforderung versuchen willst – rund um die Zugspitze wirst du fündig. Wir haben die besten Touren für dich zusammengestellt.

Leicht: Für Genießer und Familien 1. Partnachklamm – das tosende Naturdenkmal Ein absolutes Muss und eines der eindrucksvollsten Naturerlebnisse der Region. Auf einem gesicherten Weg wanderst du direkt durch die Schlucht, während sich der Wildbach Partnach bis zu 80 Meter tief durch den Fels frisst. Ein Abenteuer für alle Sinne und jedes Alter.

Strecke: ca. 4-5 km (je nach Rückweg)

ca. 4-5 km (je nach Rückweg) Höhenmeter: kaum

kaum Dauer: ca. 1,5 h

ca. 1,5 h Start/Ziel: Parkplatz am Olympia Skistadion

GaPa Tourismus/Marc Hohenleitner

2. Kramerplateauweg zum Pflegersee: Gegenüber der Zugspitze bietet der Kramer grandiose Ausblicke, ohne dass du gleich den Gipfel stürmen musst. Der einfache Kramerplateauweg führt dich gemütlich zum idyllischen Pflegersee, wo ein Strandbad und ein Berggasthof zur Pause einladen.

Strecke: 24,3 km (kann beliebig verkürzt werden)

24,3 km (kann beliebig verkürzt werden) Höhenmeter: 470 hm

470 hm Dauer: ca. 7 h (komplette Runde)

ca. 7 h (komplette Runde) Start/Ziel: Unterer Dorfplatz Grainau oder Parkplatz Pflegersee 3. Zierwaldweg zum Eibsee: Der Eibsee (s.u.) ist weltberühmt, doch diese Wanderung durch den ruhigen Zierwald ist ein echter Geheimtipp. Die familienfreundliche Tour führt dich abseits der Massen zu einem der schönsten Seen der Alpen, in dem sich die Zugspitze spiegelt. Perfekt für eine Kombination aus Wandern und Baden.

Strecke: 17,2 km

17,2 km Höhenmeter: 440 hm

440 hm Dauer: ca. 5 h

ca. 5 h Start/Ziel: Grainauer Kurhaus

Colourbox.de

Mittelschwer: Für Aktive mit Wandererfahrung 4. Höllentalklamm zur Höllentalangerhütte: Die wildere und dramatischere Schwester der Partnachklamm. Tosend stürzt der Hammersbach durch die enge Schlucht. Brücken, Tunnel und Stege führen dich durch das Spektakel bis zur Höllentalangerhütte (1.387 m), die malerisch unterhalb der Zugspitz-Nordwand liegt. Ein unvergessliches Erlebnis!

Strecke: 11,4 km

11,4 km Höhenmeter: 940 hm

940 hm Dauer: ca. 5,5 h

ca. 5,5 h Start/Ziel: Wanderparkplatz Hammersbach 5. Auf den Wank – den Panoramaberg Der Wank (1.780 m) trägt seinen Beinamen "Panoramaberg" zu Recht. Der Aufstieg ist sportlich, belohnt aber auf dem Gipfel mit einer 360°-Aussicht auf das Wetterstein-, Ester- und Karwendelgebirge. Oben laden das Wankhaus und die Sonnenalm zur Einkehr ein, bevor es über die Esterbergalm zurück ins Tal geht.

Strecke: 17,8 km

17,8 km Höhenmeter: 1.218 hm

1.218 hm Dauer: ca. 7,5 h

ca. 7,5 h Start/Ziel: Talstation Wankbahn 6. Jägersteig zum Kreuzeck Eine knackige Tour für alle, die gerne Höhenmeter machen. Der Weg führt dich steil, aber lohnend hinauf zum Kreuzeck (1.651 m). Oben wartet nicht nur eine fantastische Aussicht auf Garmisch-Partenkirchen, sondern auch die wohlverdiente Einkehr im Kreuzeckhaus oder der Kreuzalm.

Strecke: 16 km

16 km Höhenmeter: 950 hm

950 hm Dauer: ca. 6,25 h

ca. 6,25 h Start/Ziel: Parkplatz Alpspitz-/Kreuzeckbahn

Zugspitz Region GmbH / W. Ehn

Anspruchsvoll: Für Ehrgeizige und Gipfelstürmer 7. Durchs Reintal auf die Zugspitze (2.962 m) Der Klassiker und historisch bedeutendste Anstieg auf Deutschlands höchsten Berg. Diese Tour ist keine einfache Wanderung, sondern eine ernsthafte, zweitägige Bergtour. Sie führt durch die Partnachklamm und das lange, aber wunderschöne Reintal bis zur Knorrhütte. Am zweiten Tag geht es über das Zugspitzplatt und einen leichten Klettersteig zum Gipfel.

Strecke: 21,3 km

21,3 km Höhenmeter: 2.300 hm

2.300 hm Dauer: ca. 10 h (reine Gehzeit, auf 2 Tage aufteilen!)

ca. 10 h (reine Gehzeit, auf 2 Tage aufteilen!) Start/Ziel: Olympia Skistadion / Zugspitzgipfel

Olympia Skistadion / Zugspitzgipfel Tipp: Nur mit alpiner Erfahrung, bester Kondition und guter Vorbereitung! Eine Übernachtung auf der Reintalanger- oder Knorrhütte ist Pflicht. 8. Basetrail – Auf den Spuren der Profis Diese Runde ist Teil des berühmten Zugspitz Ultratrails (siehe Trailrunning Tipps unten) – als anspruchsvolle Tageswanderung ein echtes Highlight! Von Garmisch geht es über die Partnachalm steil hinauf zum Osterfelderkopf. Der lange Abstieg führt dich am Kreuzeck vorbei zurück ins Tal. Eine Tour, die Kondition und Trittsicherheit erfordert.

Strecke: 25,4 km

25,4 km Höhenmeter: 1.880 hm

1.880 hm Start/Ziel: Garmisch-Partenkirchen / Obergrainau 9. Alpspitze über die Ferrata (2.628 m) Das Wahrzeichen von Garmisch-Partenkirchen und eine der formschönsten Pyramiden der Alpen. Dank der Alpspitzbahn und einem perfekt gesicherten Klettersteig (Schwierigkeit A/B) ist der Gipfel für trittsichere und schwindelfreie Bergwanderer ein erreichbares Traumziel. Der Weg über den Grat ist luftig, spektakulär und bietet Tiefblicke ins Höllental.

Strecke: ca. 5 km (Rundtour)

ca. 5 km (Rundtour) Höhenmeter: 600 hm

600 hm Dauer: ca. 4-5 h

ca. 4-5 h Start/Ziel: Bergstation Osterfelderkopf (Alpspitzbahn)

Bergstation Osterfelderkopf (Alpspitzbahn) Tipp: Helm und Klettersteigset sind für diese alpine Tour absolut empfehlenswert! Weitwandern: Das große Abenteuer

Daniel Hug

10. Der Spitzenwanderweg Dieser Weg verbindet auf einer großen Runde die schönsten landschaftlichen und kulturellen Highlights der gesamten Zugspitz-Region. Von Mooren über Wasserfälle bis hin zu Schloss Linderhof und dem Königshaus am Schachen ist alles dabei. Eine unvergessliche Reise durch die bayerischen Alpen.

Strecke: 200 km

200 km Höhenmeter: 6.800 hm

6.800 hm Dauer: 12 Etappen

12 Etappen Start/Ziel: Garmisch-Partenkirchen (Rundweg)

Noch mehr Wandertipps über "Touren in der Nähe" auf Komoot

Extra-Tipp für Trailrunner: Garmisch-Partenkirchen im Laufschritt Garmisch ist nicht nur ein Wanderparadies, sondern auch ein echter Hotspot für Trailrunner. Nicht umsonst findet hier mit dem Zugspitz Ultratrail (ZUT) eines der bekanntesten Trail-Events der Welt statt. Die gute Nachricht für dich: Viele unserer Wandertipps sind auch erstklassige Laufstrecken für jedes Niveau.