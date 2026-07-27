Edelrid Kletterseile Gewinnspiel

Ab Oktober 2026 verbietet die EU den Einsatz bestimmter PFAS in Alltagstextilien wie Regenjacken, sogenannte Ewigkeitschemikalien, die sich in der Umwelt kaum abbauen. Persönliche Schutzausrüstung, zu der auch Kletterseile zählen, ist von diesem Verbot aktuell ausgenommen. EDELRID hat sich trotzdem entschieden, nicht mehr auf diese Technologie zu setzen, und macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung verantwortungsbewusstes Handeln.

PFAS-frei: Der Weg dorthin begann schon vor einigen Jahren Bereits 2018 brachte EDELRID das weltweit erste UIAA-Dry-Seil mit PFAS-freier Beschichtung auf den Markt. 2020 setzte sich das Unternehmen das Ziel, bis 2026 vollständig auf die umstrittenen Chemikalien zu verzichten. Das Ergebnis übertrifft dabei sogar die eigenen Vorgaben: Der UIAA-Standard erlaubt eine Wasseraufnahme von bis zu 5 % des Eigengewichts. Die PFAS-freien Eco Dry Seile erreichen Werte von nur 1 bis 2 %, bei gewohnt hoher Abriebfestigkeit und geringem Gewicht.

CEO Vitus Wuhrer sieht darin mehr als ein technisches Detail. Man zeige damit, dass "Innovation, Zuverlässigkeit und Verantwortung im Bereich persönliche Schutzausrüstung möglich sind".

Auch beim Rohmaterial selbst tut sich etwas Im NEO 100 3R steckt zu 100% recyceltes Material aus gebrauchten Kletterseilen. Das BIRDLIME 1R ist das erste synthetische Kletterseil, das aus nachwachsenden biobasierten Rohstoffen hergestellt ist. Zwei unterschiedliche Ansätze mit demselben Ziel: Ressourcenverbrauch senken, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung.

Möglich werden die Innovationen auch dank kurzer Wege. Rund 60 % aller EDELRID-Produkte, allen voran die Seile, entstehen in der hauseigenen Seilerei am Stammsitz in Isny im Allgäu. Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle liegen dort unter einem Dach. Diese Innovationskraft wurde 2024 auch von außen gewürdigt: EDELRID gewann den Umweltpreis für Unternehmen des Landes Baden-Württemberg.

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