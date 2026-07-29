Mein erster Triathlon: Tipps & ehrlicher Erfahrungsbericht

Ein erster Triathlon fühlt sich nach einer großen Sache an. Ist er auch, aber vor allem ist er machbar. Damit dein Debüt etwas glatter läuft als meins, teile ich hier meine Erfahrungen – von den typischen Anfängerfehlern in der Vorbereitung bis zu den kleinen Tricks, die am Wettkampftag den Unterschied machen.

Die Vorbereitung: Wenn der Plan auf die Realität trifft Mein Trainingsplan klang zunächst narrensicher: die bewährte 2-2-2-2-Methode. Das bedeutet pro Woche zwei Laufeinheiten, zwei Radeinheiten, zwei Schwimmtrainings und zweimal Krafttraining. Auf dem Papier perfekt – in der Realität? Sagen wir es so: Die Motivation im Kopf war deutlich größer als die tatsächliche Umsetzung.

Mein größter Anfängerfehler: Wie so viele Triathlon-Neulinge habe ich das Schwimmtraining sträflich vernachlässigt. Aus den geplanten zwei wöchentlichen Einheiten wurde schnell eine alle zwei Wochen. Und Freiwasserschwimmen? Nicht ein einziges Mal! Das sollte sich als Riesenfehler herausstellen.

Zum Glück startete ich nicht bei null. Ich hatte eine solide Basis: Seit einem Jahr schwamm ich regelmäßig, hatte 2025 meinen ersten Marathon absolviert und pendelte mehrmals wöchentlich mit dem Rad zur Arbeit. Ich musste also "nur" die Umfänge steigern und mein Krafttraining triathlonspezifisch anpassen – mehr isometrische Übungen, Fokus auf Beine und Rumpf.

Die unvorhersehbaren Hindernisse: Was bei jedem Trainingsplan garantiert passiert: Das Leben grätscht dazwischen.

Februar: Ein Bänderriss im Sprunggelenk legt mich lahm.

Ein Bänderriss im Sprunggelenk legt mich lahm. April: Das verfluchte Schienbeinkantensyndrom (Läufer, ihr kennt diesen Alptraum!).

Das verfluchte Schienbeinkantensyndrom (Läufer, ihr kennt diesen Alptraum!). Eine Woche vor dem Start: Eine saftige Oberschenkelprellung nach einem Sturz. Triathlon ist nicht gleich Ironman!Viele denken bei Triathlon sofort an die brutale Ironman-Distanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen). Aber es gibt verschiedene Distanzen – für jeden Einstiegslevel:

Sprint-Distanz: 0,5 km Schwimmen / 20 km Rad / 5 km Laufen

Olympische Distanz: 1,5 km Schwimmen / 40 km Rad / 10 km Laufen (meine Distanz am Tegernsee)

Mitteldistanz (Half Ironman/70.3): 1,9 km Schwimmen / 90 km Rad / 21,1 km Laufen

Langdistanz (Ironman): 3,8 km Schwimmen / 180 km Rad / 42,2 km Laufen

Die olympische Distanz ist perfekt für ambitionierte Einsteiger: anspruchsvoll genug, um dich herauszufordern, aber machbar mit realistischem Trainingsaufwand! Der Wettkampftag: Zwischen Chaos und Triumph

Philip Geiger Ich bin bereit!

Schwimmen: 1,5 km Realitätscheck (32:37 min)

Einen klassischen Massenstart gab es zum Glück nicht. Alle fünf Sekunden starten 3 Teilnehmer. Dadurch wurde es nicht ganz so chaotisch wie erwartet. Nach 500 Metern, in denen ich mehr Wasser geschluckt als Luft geatmet habe, musste ich kurz überlegen, ob ich die restliche Strecke überhaupt noch schaffe.

Nichts gesehen außer Füße im Gesicht. Ich schwamm immer wieder in Schlangenlinien, komplett orientierungslos. Ich konnte nur noch nach rechts ausatmen, weil mich der Neoprenanzug am Hals leicht einschnürte.

Als ich endlich aus dem Wasser stolperte, war ich völlig durch den Wind. Mir war schwindelig, ich war erschöpft und die Erkenntnis traf mich mit voller Wucht: Freiwasser ist eine andere Sportart als Bahnenziehen im Hallenbad.

Wechselzone 1 (T1): Raus aus dem Wasser, rauf aufs Rad (1:23 min) Helm auf, Radschuhe an. Noch etwas wackelig auf den Beinen, aber der Fokus war da. Der erste Wechsel lief solide – nicht perfekt, aber schnell genug, um das Schwimm-Trauma hinter mir zu lassen.

Radfahren: 40 km mit 400 Höhenmetern (1:18 h)

Die Radstrecke war von fiesen Hügeln geprägt. Bergauf wurde ich gnadenlos überholt – von leichteren Rädern und Fahrerinnen, die mühelos an mir vorbeizogen. Frustrierend? Für einen kurzen Moment. Aber dann kam der beste Teil: Bergab konnte ich sie mir alle wieder schnappen.

Sportograf Im Nachhinein hätte ich beim Radfahren noch mehr Gas geben können.

Die 40 Kilometer mit 400 Höhenmetern vergingen tatsächlich wie im Flug. Am Ende der Radstrecke schaltete ich wie geplant runter und erhöhte die Trittfrequenz, um die Beine für den Lauf vorzubereiten.

Wechselzone 2 (T2): Vom Sattel in die Laufschuhe (1:36 min) Rad abstellen, Helm ab, Laufschuhe an. Etwas langsamer als beim ersten Wechsel, aber die Beine fühlten sich erstaunlich frisch an. Der Trick mit dem Runterschalten hatte funktioniert!

Laufen: 10 km mit 450 Höhenmetern (53 min)

Sportograf Weniger Höhenmeter wären schön gewesen, aber damit muss man am Tegernsee eben rechnen.

Die unzähligen Bergläufe im Training zahlten sich jetzt aus. Selbst den steilsten Anstieg konnte ich durchlaufen, während um mich herum viele anfingen zu fluchen. Meine Knie hielten den 450 Höhenmetern problemlos stand.

Kilometer für Kilometer, angetrieben von der irren Kulisse des Tegernsees. Das Gel bei Kilometer 7 gab mir den finalen Energieschub. Das war der Moment, für den ich monatelang trainiert hatte. Als ich die Ziellinie sah, war noch genug im Tank für einen Vollsprint. Mit letzter Kraft über die Matte – geschafft!

Im Ziel schaute ich auf die Uhr und war perplex. Ich hatte gehofft, unter 3:15 Stunden zu bleiben – das wäre mit der chaotischen Vorbereitung schon ein riesiger Erfolg gewesen. Unter 3 Stunden? Ein Traum. Und jetzt das: 2:47:13! Fast eine halbe Stunde schneller als mein optimistischstes Ziel.

Meine wichtigsten Tipps für deinen ersten Triathlon Schwimmen:

Teste das Freiwasser! Kein Vergleich zum Hallenbad. Übe Orientierung und das Schwimmen in der Gruppe.

Kein Vergleich zum Hallenbad. Übe Orientierung und das Schwimmen in der Gruppe. Neoprenanzug im Training testen. Und vor dem Start unbedingt "fluten" (Wasser reinlaufen lassen), damit er richtig sitzt.

Und vor dem Start unbedingt "fluten" (Wasser reinlaufen lassen), damit er richtig sitzt. Nicht überpacen! Geh die ersten Meter ruhig an, finde deinen Rhythmus. Radfahren & Laufen:

Bereite den Wechsel vor: Schalte am Ende der Radstrecke in einen leichten Gang und erhöhe die Trittfrequenz. Deine Beine werden es dir danken.

Schalte am Ende der Radstrecke in einen leichten Gang und erhöhe die Trittfrequenz. Deine Beine werden es dir danken. Trinken, trinken, trinken! Am besten Wasser mit Elektrolytpulver auf dem Rad.

Am besten Wasser mit Elektrolytpulver auf dem Rad. Übe das Koppeltraining: Kurze Läufe direkt nach dem Radfahren simulieren die Wettkampfbelastung perfekt. Ernährung & Organisation:

Teste deine Gels im Training. Nichts ist schlimmer als Magenprobleme im Wettkampf.

Nichts ist schlimmer als Magenprobleme im Wettkampf. Krafttraining ist dein Freund. Mobilisation, Core-Strength und isometrische Beinübungen liefern dir im Wettkampf die nötige Kraft.

Mobilisation, Core-Strength und isometrische Beinübungen liefern dir im Wettkampf die nötige Kraft. Übe die Wechsel. Denk jeden Handgriff durch. Wichtigste Regel: Helm immer schließen, bevor du das Rad anfasst!

Denk jeden Handgriff durch. Wichtigste Regel: Helm immer schließen, du das Rad anfasst! Bodyglide ist dein Freund. An allen Stellen einreiben, die scheuern könnten (Hals, Achseln, etc.). Meine Ausrüstung für den Tegernsee Beim ersten Triathlon willst du dich auf den Wettkampf konzentrieren, nicht auf dein Material. Eine gute Ausrüstung gibt dir Sicherheit und macht am Ende den entscheidenden Unterschied aus. Hier ist, was ich dabeihatte und was sich im Härtetest am Tegernsee wirklich bewährt hat.

Castelli Free Sanremo Tri Suit S/S Dein Tri-Suit ist das Herzstück deiner Ausrüstung. Du trägst ihn vom Start bis ins Ziel, beim Schwimmen, Radfahren und Laufen. Er muss alles können – und der Castelli Free Sanremo hat mich nicht enttäuscht. Der sehr dynamische Schnitt sitzt wie eine zweite Haut, und genau das ist es, worauf es ankommt. Nichts darf flattern, reiben oder dich einengen.

Castelli

Was im Wettkampf überzeugte:

Perfekter Halt: Dank der eingearbeiteten Noppen am Beinabschluss verrutschte absolut nichts – weder im Wasser noch auf dem Rad.

Absolute Bewegungsfreiheit: Ich fühlte mich in keiner Disziplin eingeschränkt. Das Material ist so flexibel, dass du es kaum spürst.

Intelligente Klimaregulierung: Kleine Belüftungslöcher an den Innenseiten der Ärmel und das hochatmungsaktive Material haben auf der Rad- und Laufstrecke für ein super Körperklima gesorgt.

Praktische Details: Der Anzug ist federleicht und hat zwei eng anliegende Rückentaschen, in denen meine Gels sicher verstaut waren, ohne zu stören.

Der Kompromiss: Das Sitzpolster ist bewusst minimalistisch gehalten, damit es beim Schwimmen und Laufen nicht stört. Für die 40 Kilometer auf dem Rad war das vollkommen in Ordnung. Bei einer Langdistanz würde ich mir aber wahrscheinlich ein Modell mit etwas mehr Polsterung wünschen.

Wichtiger Tipp bei der Größe: Ein Tri-Suit muss eng anliegen, fast wie eine Kompressionshaut. Deshalb fallen sie oft extrem klein aus. Ich trage normalerweise T-Shirts in Größe XL, brauchte beim Free Sanremo aber 3XL! Bestell also unbedingt ein bis zwei Nummern größer als gewohnt, um Frust und Rücksendungen zu vermeiden.

250 €

257 g (3XL) Canyon Aeroad CF SLX 7 Di2 Die Radstrecke am Tegernsee war mit 400 Höhenmetern auf 40 Kilometern kein Zuckerschlecken. Ich brauchte ein Rad, das nicht nur auf der Geraden schnell ist, sondern auch am Berg und vor allem in der Abfahrt glänzt. Das Canyon Aeroad war genau die richtige Wahl.

Canyon

Auf den flachen Passagen konnte ich dank der Aerodynamik richtig Tempo machen. Das in der Breite verstellbare Cockpit erlaubte mir, eine stabile und windschnittige Position zu finden, in der ich mich auch bei hoher Geschwindigkeit sicher fühlte.

Der wahre Game-Changer war aber die elektronische Shimano Di2 Schaltung. Auf dem hügeligen Kurs musste ich ständig schalten. Jeder Schaltvorgang war blitzschnell, präzise und absolut zuverlässig – ein Fingertipp genügte. Gerade als die Beine schon schwerer wurden, war das eine riesige Erleichterung. Und bergab? Da war der Carbonflitzer eine Macht. Ich konnte mit vollem Vertrauen in die Abfahrten heizen und all die Zeit wieder gutmachen, die ich an den Anstiegen verloren hatte. Das Ergebnis: Die 40 Kilometer vergingen wie im Flug, und ich hatte dank des effizienten Rades noch jede Menge Körner für die Laufstrecke übrig.

Top Aerodynamik: sorgt für hohe Geschwindigkeiten auf flachen Passagen.

Präzise Schaltung: die elektronische Shimano Di2 schaltet blitzschnell und zuverlässig.

Sicheres Fahrgefühl: besonders in den schnellen Abfahrten lag das Rad wie auf Schienen.

Effiziente Kraftübertragung: spart wertvolle Energie für die finale Laufstrecke.

Das Canyon Aerorad ist das perfekte für alle, die richtig schnell unterwegs sein möchten und einen sehr stimmig ausgestatteten Aero-Renner suchen, der noch im bezahlbaren Rahmen bleibt. Mit 4.800 Euro ist es eine Investition – aber eine, die sich lohnt. Nicht umsonst habe ich das Aeroad beim Triathlon am Tegernsee tatsächlich häufig zu sehen.

Preis: 4.800 €

Gewicht: 8 kg (XL) Scott Pursuit Ride 2 Nach 40 Kilometern auf dem Rad mit müden Beinen in die Laufschuhe zu springen und dann noch 10 Kilometer mit 450 Höhenmetern zu bewältigen – das war die letzte große Hürde. Hier war die Wahl des richtigen Schuhs entscheidend. Der Scott Pursuit Ride 2 war für dieses Szenario wie gemacht.

Scott

Warum er der perfekte Schuh für diesen Tag war:

Die geniale Kombination: der Schuh verbindet ein geringes Gewicht mit einer außergewöhnlich guten Dämpfung. Man fühlt sich schnell, aber die Gelenke werden geschont.

Die Rockersohle: die leicht gebogene Sohlenkonstruktion sorgt für ein dynamisches Abrollverhalten und treibt dich förmlich nach vorne. Das hilft ungemein, wenn der Laufschritt nicht mehr ganz so rund ist.

Stabilität und Komfort: sorgt am Knöchel für die nötige Stabilität, gleichzeitig hatte ich im Vorfußbereich etwas mehr Platz – eine Wohltat für die Füße, die nach dem Radfahren leicht taub waren.

Das beste Zeugnis für den Schuh: Trotz der anspruchsvollen Laufstrecke mit steilen An- und Abstiegen kam ich komplett ohne Knieschmerzen ins Ziel. Das lag definitiv an der hervorragenden Dämpfung des Scotts.

Preis: 160 €

Gewicht: 265 g (Gr. 46) Warum eigentlich Triathlon?

Beim Marathon kämpfst du irgendwann nur noch gegen deinen Kopf. Bei langen Radtouren schmerzt der Hintern. Das Geniale am Triathlon: Du machst keine Disziplin so lange, dass sie dich mental komplett zermürbt. Kaum fängt es an, hart zu werden, wartet schon die nächste Herausforderung. Wenn du beim Schwimmen Zeit verlierst, holst du sie auf dem Rad wieder raus. Diese Dynamik motiviert ungemein.

Und warum der Tegernsee? Weil die Kulisse dich für jede Qual belohnt. Das türkisblaue Wasser, das Bergpanorama – eine Location, die jeden Tritt und jeden Schritt zu etwas Besonderem macht.

5 Fehler, die ich nächstes Mal vermeide Freiwassertraining wird zur Priorität. Mindestens fünf Sessions vor dem nächsten Wettkampf. Konsequenter schwimmen. Einmal pro Woche ist das absolute Minimum. Mehr Koppeltraining. Um die Beine an den Wechsel zu gewöhnen. Mehr Intervalle. Grundlagenausdauer ist gut, Geschwindigkeit kommt von intensivem Training. Wechselzonen optimieren. Hier kann man ohne große Anstrengung wertvolle Zeit sparen.