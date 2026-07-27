Klettern und Klettersteige rund um Garmisch-Partenkirchen

Alpspitz-Ferrata Die Alpspitz-Ferrata ist ein echter Klassiker und ideal für Klettersteig-Einsteiger. Der Steig ist durchgehend gut versichert und mit Schwierigkeit B technisch nicht allzu anspruchsvoll, sodass du die fantastischen Ausblicke auf Garmisch-Partenkirchen und das Wettersteingebirge in vollen Zügen genießen kannst (siehe Bild oben). Um den Steig und die Aussicht voll auszukosten, solltest du etwas mehr Zeit einplanen.

Von der Alpspitze (2628 m) führt der Ostgrat (A/B) in das Oberkar und der Nordwandsteig (A/B) zurück zum Ausgangspunkt Osterfelderkopf (2060 m). Dauer: 3 h, 4,8 km, 650 hm

Klettersteig Mauerläufer Ein weiterer Klettersteig in der Alpspitzregion ist eine echte Herausforderung für erfahrene Klettersteiggeher. Am Mauerläufer wurde nur wenig Eisen verbaut, was besonders das Treten erschwert. Steile Kletterei bis zum Grad E führt hoch auf den Bernadeinkopf (2144 m). Luftig und kräftezehrend geht es Leitern empor, über plattige Rampen, durch Überhänge und über eine Drahtseilbrücke. Auch der Mauerläufer kann mit dem Ostgrat verbunden werden, um auf die Alpspitze zu gelangen, wenn noch genügend Kraft vorhanden ist. Dauer: 4,25 h, 3,5 km, 250 hm

Jubiläumsgrat – von der Zugspitze zur Alpspitze

imageBROKER/Moritz Wolf via Getty Images Der "Jubelgrat" ist eine Legende – und eine der anspruchsvollsten Gratüberschreitungen der gesamten Alpen.



Diese Tour wird oft unterschätzt und ist nur etwas für absolut erfahrene Alpinisten mit Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, Top-Kondition und alpiner Klettererfahrung bis zum dritten Grad. Es warten Klettersteig-Passagen bis zum Schwierigkeitsgrad D, Stellen ohne Seilversicherung und luftige Scharten. Wer die nötigen Voraussetzungen erfüllt, auf den warten Panoramablicke auf der Kraxelei von der Zugspitze zur Bergstation der Alpspitzbahn. Dass mit der Jubiläumsgrat-Biwakschachtel auf halber Strecke eine Notunterkunft wartet, unterstreicht den ernsten Charakter dieser langen Unternehmung. Vom Osterfelderkopf oder dem Kreuzeckhaus geht es mit der Bergbahn zurück ins Tal.

Dauer: ca. 9 h, 6,7 km, 1340 hm bergab, 430 hm bergauf

Alpines Sportklettern an der Alpspitze In den Klettergebieten an der Alpspitze geht es deutlich alpiner zu. Zuerst fährst du mit der Alpspitzbahn auf den Osterfelderkopf. Nach einer halben Stunde Zustieg erreichst du über den Nordwandsteig die Sektoren mit insgesamt über 130 Routen. Diese liegen zwischen dem 3. und 9. UIAA Grad, die meisten Routen gibt es im 5. Grad. Beliebt sind die Mehrseillängen an der Nordwand, die meist mobile Absicherungen verlangen.

Sportklettern im Tal: Entlang der Loisach Einige Sportklettergebiete bei Garmisch-Partenkirchen liegen entlang der Loisach in Richtung Ehrwald und sind mit wenigen Minuten Zustieg erreicht. Beliebt, allerdings etwas abgegriffen ist der Sektor Herrgottschrofen mit neun Routen vom 5. bis 8. UIAA-Grad. Auch die Technowandl zählt viele Begehungen. Die 21 Routen liegen zwischen 7- und 8+.

Klettergarten Katzenstein Nah am Zentrum von Garmisch-Partenkirchen liegt der Klettergarten Katzenstein. Von der Aule-Alm sind es nur zehn Minuten zu Fuß hierher. Es wartet feinstes Kalkgestein voller Löcher und Leisten. Die rund 30 Routen liegen zwischen dem 6. und 10. UIAA-Grad und sind maximal 20 Meter lang. Da viele Routen mit Schildern gekennzeichnet sind, ist nicht einmal ein Topo erforderlich. Anschließend lockt ein Bad im nahe gelegenen Rießersee und leckeres Essen auf der Alm. Weitere Infos hier