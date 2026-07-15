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Von Handgepäck bis Weltreise: Die Osprey Transporter Serie

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Von Handgepäck bis Weltreise
Die Osprey Transporter Serie

Spontaner Kurztrip zum Klettern, mehrwöchiger Urlaub in den Bergen oder die ganz große Expedition auf die andere Seite des Globus: Geht’s über eine Tages- oder Trekkingtour hinaus, kommt auf Outdoor-Abenteuern einiges an Ausrüstung mit – sei es zusätzliche Bekleidung, Camping-Gear, oder Expeditionsgepäck.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.07.2026
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Die Osprey Transporter Serie
Foto: Osprey

Genau dafür hat Osprey mit seiner Transporter Serie eine passende Lösung: Die Produktfamilie besteht aus verschiedenen Reisetaschen, Reiserucksäcken und Duffelbags. Alle Varianten setzen auf das strapazierfähige, wasserabweisende NanoTough-Gewebe aus recyceltem Nylon – die Ausstattungsdetails der Packlösungen unterscheiden sich aber deutlich. Hier kommen fünf Highlights aus der Osprey Transporter-Serie:

Handgepäcktauglicher Reise-Rucksack: Osprey Transporter Travel Pack 36

Osprey Transporter Travel Pack 36
Osprey

Der Transporter Travel Pack 36 passt mit seinem eckigen Design ins Handgepäckmaß der meisten internationalen Airlines. Mit seiner kofferähnlichen Öffnung lässt er sich zudem übersichtlich packen, ein gepolstertes Fach schützt den Laptop, und die AirScape-Rückenplatte bietet belüfteten Tragekomfort unterwegs.

Osprey Transporter Travel Pack 36
Osprey

Ideal für: Alle, die gerne spontan und mit leichtem Gepäck verreisen – und dabei auch mal mit dem Flugzeug unterwegs sind.

Duffel trifft Koffer: Osprey Transporter Squffel 44

Osprey Transporter Squffel 44
Osprey

Mit dem Transporter Squffel verbindet Osprey die Flexibilität einer Duffelbag mit dem Packkomfort eines Koffers: Er lässt sich bequem tragen und mittig komplett öffnen. Kleidung, Sportausrüstung oder Reiseutensilien sind dank aufrollbarer Trennwände übersichtlich verstaut.

Osprey Transporter Squffel 44
Osprey

Ideal für: Alle Reise-Abenteuer, bei denen unkompliziertes Packen und durchdachte Organisation unverzichtbar ist – etwa beim Kurzurlaub in den Dolomiten.

Der Klassiker: Osprey Transporter Duffel 65

Osprey Transporter Duffel 65
Osprey

Der Transporter Duffel 65 ist der bewährte Allrounder der Serie – schlicht, funktionell und mit 65 Litern geräumig genug für mehrwöchige Trips. Leichte YKK-Reißverschlüsse halten selbst Dauereinsatz stand, ausziehbare Rucksack-Schultergurte ermöglichen den Transport über längere Strecken.

Osprey Transporter Duffel 65
Osprey

Ideal für: Den zweiwöchigen Campingurlaub in Skandinavien oder das nächste Vanlife-Abenteuer – wenn alles in eine Tasche muss, die im Auto, im Kanu und im Zelt funktioniert.

Tragetasche für Van- und Surftrips: Osprey Transporter Gear Tote 60

Osprey Transporter Gear Tote 60
Osprey

Die Osprey Transporter Gear Tote 60 ist eine große, offene Tasche für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie ermöglicht Ordnung und Organisation im Kofferraum und ist wie gemacht für einen Ausflug ans Meer. Besonders praktisch: Die herausnehmbare Fußmatte eignet sich zum Schuhwechseln am Strand oder auf dem Parkplatz.

Osprey Transporter Gear Tote 60
Osprey

Ideal für: Alle, die ein Vanlife-Wochenende an der Atlantikküste oder einen Surftrip mit Freunden geplant haben. Neoprenanzug, Handtuch, Wechselkleidung, Sandalen – alles landet in einer Tasche.

Die Expedition im Griff: Osprey Transporter Wheeled Duffel 120

Osprey Transporter Wheeled Duffel 120
Osprey

Der robuste Transporter Wheeled Duffel 120 ist für große Trips an die exotischsten Reiseziele mit richtig schwerer Ausrüstung im Gepäck gemacht. Das HighRoad Gestell mit viel Bodenfreiheit verfügt über einen robusten Aluminiumrahmen mit knopflosem Ausziehgriff und extragroßen Rollen, die sich auch über sandige Abschnitte in das Base Camp ziehen lassen.

Osprey Transporter Wheeled Duffel 120
Osprey

Ideal für: Alle, die eine große Expedition nach Nepal oder Patagonien auf ihrer Abenteuer-Wunschliste haben.

Kostenlose Reparatur im Rahmen der All Mighty Guarantee

Alle Modelle der Osprey Transporter Serie setzen auf das zu 100 Prozent recycelte NanoTough-Gewebe und sind bluesign-zertifizierte Produkte. Und das Beste: Geht trotz des robusten Materials unterwegs etwas kaputt, kümmert sich Osprey im Rahmen der All Mighty Guarantee bis zu 30 Jahre lang um eine kostenlose Reparatur.

Welches Modell für dich passt, probierst du am besten direkt selbst aus. Hier findest du alle weiteren Informationen: osprey.com