Lawinendrama am Broad Peak: Nirmal Purja und weitere Alpinisten vermisst

Die Nachrichten, die uns heute aus dem Karakorum in Pakistan erreicht haben, sind erschütternd und lassen die gesamte Outdoor-Community den Atem anhalten. Am Vormittag des 30. Juli 2026 hat sich übereinstimmenden Berichten zufolge am 8.051 Meter hohen Broad Peak (oben rechts im Bild) eine Katastrophe ereignet, die zu den schwersten der letzten Jahre zählt.

Was genau ist passiert? Gegen 9:30 Uhr Ortszeit löste sich zwischen Lager II und Lager III, auf einer Höhe von etwa 6.600 Metern, eine gewaltige Lawine. Sie erfasste eine zehnköpfige, international besetzte Gruppe von Bergsteigern und riss sie mit sich in die Tiefe. Der Kontakt zu der Gruppe brach augenblicklich ab. Die dramatischen Ausmaße des Unglücks wurden kurz darauf durch die GPS-Daten der Tracker einiger Alpinisten sichtbar: Sie zeigten einen plötzlichen Höhenverlust von mehreren hundert Metern. Ein Tracker verzeichnete sogar einen Absturz über mehr als 1.500 Höhenmeter.

Die Opfer und die Suche nach den Vermissten Ein sofort gestarteter Bodensuchtrupp machte am Fuße der Lawine eine schreckliche Entdeckung und konnte vier Bergsteiger nur noch tot bergen. Bei zwei der Opfer handelt es sich um die bekannte Bergsteigerin Nadhira Al Harthy aus dem Oman und den erfahrenen nepalesischen Bergführer Pur Bahadur Gurung.

Sechs weitere Alpinisten gelten weiterhin als vermisst. Die Sorge gilt dabei auch einem der prominentesten Gesichter des modernen Höhenbergsteigens: Nirmal "Nimsdai" Purja. Der nepalesische Ausnahmealpinist, der durch seinen Rekord an den 14 Achttausendern und die Netflix-Doku "14 Peaks" weltberühmt wurde, befindet sich unter den Verschollenen.

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Neben Nimsdai werden vier weitere Nepalesen, ein pakistanischer Hochträger, ein chinesischer Kletterer und eine Alpinistin aus den USA vermisst.

Die Bergwelt hofft auf ein Wunder Der Alpine Club of Pakistan hat die Koordination der großangelegten Such- und Rettungsaktion übernommen. Helikopter sind im Einsatz, um das riesige Lawinenfeld aus der Luft nach Spuren der Vermissten abzusuchen, während sich Rettungsteams am Boden durch die Schneemassen kämpfen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit unter extremsten Bedingungen. Hoffen wir auf ein Wunder am Broad Peak!