Dolomiten-Höhenweg 4: Drei Zinnen, Sorapis, Antelao

Wer in den Dolomiten unterwegs ist, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Höhenmeter, sondern um Formen, Licht und Gestein. Die Berge stehen wie Türme in der Landschaft, die Übergänge schneiden wie Kerben durch die Wände – und hinter jeder Scharte wartet ein neues Panorama. Genau dafür ist der Dolomiten-Höhenweg Nr. 4 gemacht: eine Nord–Süd-Durchquerung von Innichen (im Südtiroler Pustertal) nach Pieve di Cadore (in der Provinz Belluno), die große Namen (Drei Zinnen, Sorapiss, Antelao) mit echtem Hochgebirgscharakter verbindet.

Zumindest einmal im Leben sollte jeder ambitionierte Bergwanderer diese steinerne Wunderwelt durchschritten haben – am besten auf einem der "Alte Vie delle Dolomiti", die das UNESCO-Weltnaturerbe durchziehen. Die meisten wählen den klassischen und vergleichsweise einfachen Dolomiten-Höhenweg Nr. 1 . Doch wer es kürzer, direkter und alpiner mag, findet eine der spannendsten Linien auf dem "Grohmann-Weg".

Der Name verweist auf Paul Grohmann , dem die Alta Via 4 gewidmet ist. Und das passt: Der Höhenweg gilt als alpin und verlangt Übung und Erfahrung , nicht zuletzt wegen zahlreicher Eisenpassagen/Klettersteigen .

Steckbrief Dolomiten-Höhenweg Nr. 4 (kurz & klar)Name: Dolomiten-Höhenweg Nr. 4 (Grohmann-Weg / Alta Via 4)



Charakter: alpine Hütten-Mehrtagestour mit vielen Passübergängen (Joche/Forcelle), teils drahtseilversichert



Richtung: Nord–Süd-Durchquerung Innichen – Pieve di Cadore



Dauer: je nach Etappenschnitt mehrere Tage; häufig werden 6 Etappen genannt, in Wanderführern oft feiner unterteilt (z.B. 8 Tage, s.o., ca. 66 km)



Voraussetzungen: sehr gute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, solide Kondition, sichere Orientierung bei Nebel sowie Erfahrung im steilen, schottrigen und felsigen Gelände



Ausrüstung: stabiles Bergschuhwerk, Wetterschutz; Helm ist auf solchen Routen sinnvoll, Klettersteigset je nach Komfortzone und Tagesabschnitt



Praktische Hinweise: Von Pieve di Cadore kommst du mit dem Autobus zurück nach Innichen entweder über Santo Stefano, den Kreuzbergpass und Sexten, oder über Cortina nach Toblach und weiter nach Innichen.



Buchtipp: Dolomiten-Höhenwege 4–7, Rother.

Die Dolomiten-Höhenwege – Bergwandern deluxe!

Habt ihr gewusst, dass es insgesamt 10 Dolomiten-Höhenwege gibt? – Wir stellen sie euch hier im Kurz-Porträt vor: