Isomatten-Finder von Sea to Summit: Die richtige Matte für dein Abenteuer

In nur 3 Schritten zur perfekten Schlafunterlage. Beantworte drei einfache Fragen und finde dein perfektes Modell.

Schritt 1: Wie transportierst du deine Isomatte? Im Rucksack / per Bike / Kanu: Weiter zu Schritt 2a

Nur im Auto: Weiter zu Schritt 2b Schritt 2a: Was ist dir wichtiger?

Eine sehr bequeme Matte mit minimalem Gewicht & Packmaß: Weiter zu Schritt 3a

Eine raschelarme, selbstaufblasende Matte: Deine Empfehlung, die Pursuit Self-Inflating: Die beste selbstaufblasende Matte für Zelttreks auf dem Markt. Mit hohem Schlafkomfort und gutem Wärme-Gewichts-Verhältnis (605 g in Regular, R-Wert: 3,0) holte sie den outdoor-Testsieg. Neben der Mumienform gibt es sie auch Rechteckmodell. Ab 150 €, die noch wärmere Version heißt Pursuit+.

Sea to Summit

Schritt 3a: Wie gut muss die Matte isolieren?

Ich zelte nur vom Frühling bis in den Herbst: Weiter zu Schritt 4a

Ich zelte nur vom Frühling bis in den Herbst, friere aber schnell: Deine Empfehlung die Ether Light XR Pro Insulated Air

Ich ziehe auch im Winter los und nutze die Matte das ganze Jahr über: Deine Empfehlung die Ether Light XR Pro Insulated Air outdoor kürte sie zur besten Leichtluftmatratze des Jahres. Keine andere verbindet niedriges Gewicht und kleines Packmaß mit top Liegekomfort und Isolation besser. 560 g in Größe Regular, erhältlich auch in Small, Regular Wide und Large sowie als Rechteckversion. R-Wert: 7,4. Ab 260 €.

Schritt 4a: Die perfekte Matte für dich heißt Ultralight XR Insulated Air Sehr leicht (415 g/Gr. Regular), kleinst verpackbar, komfortabel und warm genug von Frühjahr bis Herbst (R-Wert: 3,6): Der Kauftipp ist die perfekte Sea to Summit Trekkingmatte für drei Jahreszeiten. Ab 140 €

Sea to Summit

Schritt 2b: Autotransport – Komfort zählt Wofür benötigst du die Matte?

Fürs Camping allgemein: Weiter zu Schritt 3b

Speziell für den Campervan: Deine Empfehlung, die Comfort Deluxe Self-Inflating Campervan Durch ihre auf die hintere Liegefläche von Campervans abgestimmten Abmessungen verwandelst du deinen Camper mit der zehn Zentimeter dicken, traumhaft komfortablen Comfort Deluxe Campervan in ein Himmelbett.



Sea to Summit

Schritt 3b: Was ist wichtiger?

Günstiger Preis: Camp Plus Self-Inflating (ab 100 €) Durch die im Schulterbereich rund zehn Prozent breitere Liegefläche (56 statt wie bisher 51 cm in Größe Regular) liegt man auf der frisch überarbeiteten, rund sieben Zentimeter dicken Matte sehr komfortabel, Gewicht (1065 g, Gr. Regular) und Packmaß liegen für eine Campingmatte voll im grünen Bereich. Größen: Regular, Regular Rectangular Wide, Large, Large Rectangular, ab 100 €.



Sea to Summit

Maximaler Komfort: Comfort Deluxe Self-Inflation Weiches Stretchmaterial, klasse polsternde, extrabreite Liegefläche: Sea to Summits bequemste selbstaufblasende Matte bettet dich wie auf Wolken und lässt dich traumhaft schlafen. 1895 g (Reg.), R-Wert: 7,7. Drei Größen: Recular Rectangular Wide, Large Rectangualur Wide, Double, ab 250 €.

