Rekord am Appalachian Trail: Grey Beard schafft den Thru-Hike mit 91 Jahren

Der Appalachian Trail (A.T.) zählt zu den berühmtesten Fernwanderwegen der Welt. Auf rund 3.538 Kilometern führt er dich von Springer Mountain (Georgia) bis zum Mount Katahdin (Maine) und durchquert dabei gleich 14 Bundesstaaten. Die Route klebt oft an den Höhenzügen der Appalachen.

Was dich auf dem Trail erwartet Wenn du den A.T. als Thru-Hike komplett gehen willst, solltest du Zeit mitbringen: Im Schnitt sind das etwa sechs Monate unterwegs. Und auch wenn die Ostküste oft "harmloser" klingt als die großen Westküsten-Triple-Crown-Routen: Auf dem Appalachian Trail sammelst du rund 141.600 Höhenmeter. Dazu kommen Wurzelteppiche, nasse Steine, Matschpassagen und dieses typische Auf-und-ab, das die Appalachen so anstrengend macht.

Praktisch (und auch ein Teil der Trail-Kultur): Entlang der Strecke stehen mehr als 250 Schutzhütten für eine einfache Übernachtung. Kein Luxus – aber oft genau das, was du nach einem langen Tag brauchst.

Wann startet man am besten? Die meisten starten im Frühjahr in Georgia und wandern nach Norden. Der Grund ist simpel: Du willst Maine vor dem Winter erreichen, bevor Katahdin dichtmacht und Schnee und Kälte dir die Tour abdrehen.

Die Idee zum Appalachian Trail stammt vom Landschaftsplaner Benton MacKaye, der das Projekt 1921 ins Spiel brachte. 1937 galt der Trail erstmals als durchgehend fertiggestellt. Heute wird er unter anderem vom National Park Service, der Appalachian Trail Conservancy und vor allem von unzähligen Freiwilligen gepflegt – ohne diese Community würde so ein Weg nicht funktionieren.

A.T. – nicht nur für Hardcore-Thru-Hiker Klar: Der Mythos lebt vom Komplettdurchmarsch. Aber der Appalachian Trail ist auch ein ganz normales Outdoor-Ziel: Millionen Menschen nutzen jedes Jahr einzelne Abschnitte für Tageswanderungen oder kürzere Touren.

Wer den ganzen Trail angeht, ist dagegen Teil einer kleineren Gruppe: Über 3.000 Menschen starten jährlich einen Thru-Hike – aber nur etwa ein Drittel kommt wirklich bis zum Ende. Der A.T. ist eben nicht nur lang. Er ist ein Test für Kopf, Körper und Durchhaltewillen.

Appalachian Trail (A.T.)Länge: ca. 3.538 km

Route: Springer Mountain (Georgia) Mount Katahdin (Maine)

Bundesstaaten: 14

Landschaft: Appalachen-Höhenzüge, dichte Wälder, felsige Kämme, ständig wechselndes Terrain

Thru-Hike (komplett): im Schnitt ca. 6 Monate

Höhenmeter gesamt: ca. 141.600 hm

Beste Startzeit (klassisch NOBO): Frühjahr in Georgia, um Maine vor dem Winter zu erreichen

Historie: Idee 1921 (Benton MacKaye), durchgehend fertiggestellt 1937

Thru-Hike-Zahlen: >3.000 Starts/Jahr, nur etwa 1/3 erreicht das Ziel Dale Sanders (91) holt sich Rekord als ältester Wanderer zurück Mit 91 Jahren hat Dale Sanders seinen Rekord als ältester Wanderer zurückerobert, der den kompletten Appalachian Trail bewältigt hat. Die 3.530 Kilometer lange Strecke vom Springer Mountain in Georgia bis zum Mount Katahdin in Maine meisterte er trotz 71 Stürzen, sechs davon schwer.

Sanders, dessen Trail-Name "Grey Beard" lautet, hatte den Rekord 2017 im Alter von 82 Jahren erstmals aufgestellt. Vier Jahre später übernahm sein Freund M.J. Eberhart den Titel. Sanders kündigte daraufhin sein Comeback an und startete am 6. September in West Virginia.

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