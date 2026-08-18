Diese Isomatte macht Camping spürbar bequemer: Sea to Summit Camp Plus

Die Isomatte im Test

Sea to Summit bietet die leistungsfähigsten, ausgefeiltesten, selbstaufblasenden Matten: Kein anderer Hersteller in diesem Segment holte in den letzten Jahren mehr outdoor-Auszeichnungen! Die Camp Plus war unser Toptipp, wenn man eine günstige, sehr dicke und warme selbstaufblasbare Isomatte fürs ganze Jahr wollte. Mit der aktuellen Überarbeitung positioniert sie Sea to Summit nun als preiswerte Campingmatte für den Einsatz von Ende Frühjahr bis Anfang Herbst: Durch die im Schulterbereich rund zehn Prozent breitere Liegefläche (56 statt wie bisher 51 cm in Größe Regular) liegt man nun komfortabler als früher, der Gewichtszuwachs (880 g auf 1050 g) spielt beim Campen mit dem Auto keine Rolle. Nichts geändert hat sich an der sehr guten Polsterung der rund sieben Zentimeter dicken Matte, statt eines Schaumes mit horizontalen Kanälen kommt nun vertikal gestanzter zum Einsatz, deshalb isoliert die neue Version nicht mehr so stark (Temperaturlimit: 5°C) – was voll zum Konzept passt.