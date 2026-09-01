Mehr als ein Weitwanderweg: Der Olavsweg in Norwegen

Norwegen besitzt zahlreiche traumhafte Weitwanderwege. Ein ganz besonderer von ihnen ist der Olavsweg, der auf 643 Kilometern die Hauptstadt Oslo mit Trondheim verbindet – genauer gesagt mit dem Nidarosdom, in dem der Schrein des Heiligen Olav steht, eines im Jahr 1030 gefallenen Königs. Insofern ist der Olavsweg auch ein Pilgerweg. Anders als auf dem spanischen Jakobsweg geht es hier sehr ruhig zu, und es handelt sich zudem um Norwegens längste Wanderroute. Der Buchautor und Personal Trainer Stefan Liebezeit hat sich 2025 einen Lebenstraum erfüllt und ist den ganzen Weg in 32 Tagen gegangen. Teils in Begleitung, teils allein.

Seine Tipps im Podcast zum Anhören

Sabine Skiba

Seine Erlebnisse, seine Begeisterung und viele gute Tipps für Olavsweg-Wanderer teilt mit uns in dieser Folge von Hauptsache raus, dem outdoor-Podcast:

Nachzulesen auch in seinem neuen Buch "Wandern in Norwegen: Unterwegs auf dem Olavsweg", über das wir natürlich ebenfalls sprechen. Ihr erfahrt, warum der Weg sich auch gut für Trekking-Einsteiger eignet, was die Übernachtungsmöglichkeiten an Überraschungen parat halten, von der Gastfreundschaft der Norweger, vom Reiz der landschaftlichen Vielfalt mit Wäldern, Seen, Fjell, aber auch immer wieder mit Kulturlandschaften und kleinen Orten. Und was Weitwandern mit Longevity zu tun hat.

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