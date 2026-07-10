Fünen & die Inseln: Inselhopping in Dänemark – Rad & Øhavsstien

Wandern Øhavsstien (Inselmeerweg) – Etappe für Etappe durchs Øhavet

Der Øhavsstien ("Inselmeerweg") ist einer der längsten und schönsten Wanderwege Dänemarks: rund 220 Kilometer, aufgeteilt in Etappen. Er führt durch die abwechslungsreiche Natur Südfünens und setzt sich auf mehreren Inseln des Archipels fort. Unterwegs wechselst du zwischen Küste, Wald, kleinen Dörfern und Hügeln mit weitem Blick über das Meer.

Aurelien Brusini Dazu historische Hafenstädte, gemütliche Häfen und Abschnitte, die sich angenehm ursprünglich anfühlen.



Ein großer Teil der Route liegt im UNESCO Global Geopark Südfünisches Inselmeer: eiszeitgeformt, mit sanften Hügellandschaften, tiefen Tälern und vielen Aussichtspunkten.

Die Øhavsstien Wanderroute im Überblick

Ein weiteres Wander-Highlight: Faaborg Falsled durch die Svanninge Bakker (hügelig, aussichtsreich, sehr abwechslungsreich).

Radfahren Herrenhäuser und Schlösser entlang der Herrenhausroute

Zu den Highlights per Rad gehört die Herrenhausroute: eine sehr gut geeignete Tour, die perfekt zu einer Inselhopping-Woche passt

Praktisch unterwegs: die Hike & Bike Friends – lokale Cafés, Unterkünfte u. ä., die Outdoor-Gäste unterstützen, z.B. mit Schutz vor Regen, Wasser auffüllen oder ggf. Reparatursets fürs Fahrrad.

Kaum eine Region Dänemarks vereint so viele Schlösser und Herrenhäuser auf kurzer Strecke wie Fünen und die umliegenden Inseln entlang der nördlichen Strecke, die der Route ihren Namen geben. Die Tour verbindet mittelalterliche Wasserburgen mit barocken Gutshäusern, die die jahrhundertealte Geschichte von Adel und Landbesitz in der Region sichtbar machen.

Aurelien Brusini Herrenhausroute am Gutshof Hvidkilde (Südfünen)



Die nördlichen Etappen der Herrenhausroute

Die nördlichen Etappen der Herregårdsruten verlaufen über das dänische Festland und bieten somit, anders als die südliche Route mit Inselhopping-Charakter, ein durchgehendes Streckenerlebnis ohne Fährüberfahrten.

Inselhopping im Südfünischen Inselmeer – easy geplant Auf Fünen entsteht ein Radwegenetz, das dir die Planung erleichtert: Mit nummerierten Stationen kannst du dir eigene Touren zusammenstellen – und zwar auf fahrradfreundlichen Strecken.

Freja Kock Christlieb Radfahren auf Ærø



Eine Woche in Südfünen (Inselhopping-Plan) Kurz & als Basisgerüst (Radreise + Wander-Highlight):

Tag 1: Faaborg ankommen (Hafenstadt, Altstadtflair)

Tag 2: Radtag (eigene Runde über nummerierte Stationen; Pausen bei Hike & Bike Friends)

Tag 3: Wander-Highlight Øhavsstien: Faaborg Falsled (Svanninge Bakker)

Tag 4: Übernachten/Runterfahren in Falsled (Meerblick, Strandmodus)

Tag 5: Zurück nach Faaborg mit "Nimm mich mit" (Mitfahrbank)

Tag 6: Inselhopping per Rad (Häfen, Küste, Strand, Natur – Tempo nach Lust)

Tag 7: Kultur & Genuss (Everyday Wonders nach Wahl, Brunsviger-Finale) Wo kann ich in Südfünen übernachten? Falsled: Camping direkt am Wasser

Nach der Wanderung bietet sich eine Übernachtung im Küstenort Falsled an. Falsled Strand Camping liegt direkt am Wasser – ideal, um den Tag ruhig ausklingen zu lassen (baden, Natur genießen, ggf. am Lagerfeuer kochen).

VisitSvendborg / Mads Bordinggaard

So kommst du nach Fünen & die Inseln Fünen erreichst du mit dem Auto bequem über die E20 – je nachdem, aus welcher Richtung du kommst, über den Übergang Richtung Jütland (Kleiner Belt) oder über die Storebælt-Verbindung (Großer Belt) Richtung Seeland/Kopenhagen; rund um Odense läuft die Hauptachse quer über die Insel. Auch per Bahn ist die Anreise unkompliziert: Typisch ist die Verbindung aus Richtung Deutschland über den Grenzraum bei Flensburg/Padborg und weiter über Kolding/Fredericia nach Odense; zudem fahren Züge auf der Achse Hamburg–Kopenhagen mit Halt u. a. in Odense. Wer fliegt, orientiert sich meist an Kopenhagen oder Billund und reist anschließend per Bahn, Bus oder Mietwagen weiter. Regional gibt es zudem den Hans Christian Andersen Airport (Odense Airport). Vor Ort ist Svendborg ein praktischer Knotenpunkt, wenn du weiter Richtung südfünisches Inselmeer und Inselhopping starten willst.

"Nimm mich mit" – die südfünische Mitfahrbank