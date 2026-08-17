Friaul-Julisch Venetien mit allen Sinnen erleben

Als Ort der Übergänge bewegt sich Friaul-Julisch zwischen Alpen und Adria, zwischen venezianischer Eleganz und slawischen Einflüssen, zwischen bäuerlicher Tradition und Genusskultur. Genau diese Vielfalt spiegelt sich in der Kulinarik der Region wider – und macht sie zu einem der spannendsten Food-Spots Norditaliens. Wer nach einem langen Outdoor-Tag einkehrt, genießt hier hausgemachte Produkte, charakterstarke Gerichte und einige der besten Weine Europas.

Gerade bei Weißweinen hat sich das Friaul einen Ruf als eine der wichtigsten Anbaugegenden Italiens erworben. Die Bandbreite reicht von lokalen Rebsorten bis zu international bekannten Varietäten. Diese Mischung macht die Region so reizvoll, denn Tradition und Moderne stehen hier nicht im Wettbewerb, sondern ergänzen sich. Wer sich durch die Weine kostet, entdeckt Frische, Präzision, Mineralität – und oft eine klare Handschrift der jeweiligen Herkunft: Ebenen, Hügel, kühlere Lagen nahe der Berge oder die klimatische Wirkung der Adria machen die Weine unverwechselbar.

Wie für sie gilt auch für die Speisen, dass die Produzenten des Friaul aus den Gaben ihrer Region Produkte von Weltklasse erschaffen. Oftmals geschieht dies mit nur wenigen Zutaten, die jedoch unter den besten Voraussetzungen gedeihen. Allen voran der Prosciutto di San Daniele DOP: mild, nussig, fein duftend – und untrennbar mit seinem Herkunftsort San Daniele del Friuli nordwestlich von Udine verbunden. Hier bestimmen Mikroklima, Geduld, die Nähe zu den Bergen, die Luftbewegung und die traditionelle Reifung den Geschmack. So wurde der Prosciutto di San Daniele DOP zum kulinarischen Aushängeschild, das Friaul-Julisch Venetien international bekannt gemacht hat.

Gianpaolo Scognamiglio

Käse für Kenner Ebenso prägend ist die Käsekultur. Von den Alpen bis ins Hügelland entstehen Käse mit eigenständigem Profil. Eine der prominentesten Sorten ist der Montasio DOP, der in vielen Reifestufen von jung bis würzig gereift seinen Weg in Privat- und Restaurantküchen findet. Dazu kommt eine starke Tradition von Wurst- und Fleischwaren – bodenständig, aromatisch, regional verankert. Wer durch das Friaul reist, merkt schnell: Hinter vielen kleinen Hofläden und Familienbetrieben stecken jahrzehntelang weitergegebene Techniken, die aus Handwerk Genuss machen.

Aus den so liebevoll erzeugten Zutaten entstehen Gerichte, die die Essenz einer ganzen Region in sich tragen. Ein Klassiker ist Frico, das oft als Nationalgericht des Friaul bezeichnet wird: Je nach Variante kommt die Mischung aus Käse (häufig Montasio), Kartoffeln und manchmal Zwiebeln knusprig gebraten oder weich und saftig auf den Tisch – ein perfekter Abschluss für einen Tag in den Bergen oder eine lange Radtour durch die weiten Ebenen des Friaul.

Wie aber findet man als Reisender all diese Produzenten, die die kulinarische Seele der Region ausmachen? Woher weiß man, welche Weinkellerei oder Käserei man unbedingt besuchen soll und welche Wurstwaren in keinem Fall im Wanderrucksack fehlen dürfen? Hier setzt die Idee der Wein- und Geschmackstraße an. Wer jetzt eine klar definierte Route à la Romantische Straße oder Deutsche Alpenstraße im Sinn hat, möglicherweise sogar mit Beschilderung, muss umdenken: Es handelt sich um ein kuratiertes, ständig wachsendes Netzwerk von Produzenten und Gastronomen, die ihr Angebot auf der Website des Tourismusverbandes Friaul-Julisch Venetiens und auf weiteren offiziellen Kanälen präsentieren.

Hier finden Besucher der Region, die sportliche Aktivitäten mit kulinarischen Erlebnissen anreichern wollen, unter anderem Vorschläge für persönliche Genussrouten und Angebote zu Firmenbesichtigungen. Das Prinzip ist einfach: nicht nur konsumieren, sondern eintauchen – in Betriebe, Geschichten, Landschaften und Arbeitsweisen.

Besser als probieren: erfahren! Attraktiv sind vor allem die sogenannten Experiences. Dazu zählen Verkostungen beim Winzer, Besuche in Anbaugebieten, aber auch besondere Formate wie Bootstouren mit Tasting in der Lagunenlandschaft vor der Küste. Auch Picknicks, bei denen regionale Produkte zum Reiseproviant werden, gibt es. Hier genießt man individuell oder in der Gruppe Käse, Schinken und Brot, während der Blick über die Landschaft schweift – etwa auf die Weinberge, die den zum Picknick gehörenden guten Tropfen hervorgebracht haben. Solche Formate machen die Kulinarik Friauls greifbar. Man schmeckt die Spezialitäten dort, wo sie entstehen.

Das Friaul gibt sich kulinarisch nicht laut, aber nachhaltig. Wer hierherkommt, findet keinen einzelnen Superstar unter den Gaumenfreuden, sondern ein ganzes System aus Produzenten, Gerichten und Weinen, die zusammenpassen wie Landschaft und Klima. Und vielleicht ist genau das der größte Luxus für Outdoor-Liebhaber: dass man sich seinen Genuss nicht nur bestellen, sondern täglich neu erwandern und erradeln kann.

Ben Wiesenfarth