Zwiebelschicht neu gedacht: Die Revolution Race Ultra Serie im Check

Die zweite Schicht muss einen Spagat schaffen: Bei Anstrengung darf sie nicht überhitzen, bei Pausen muss sie warm halten. Revolution Race nutzt auch hier hochwertige Polartec-Gewebe, die sich durch ein gutes Verhältnis von Isolation zu Gewicht auszeichnen.

Pro & Contra

sehr angenehmes Material

als Midlayer oder solo als Fleecejacke tragbar

etwas zu dick - man läuft schnell warm

Technische Merkmale:

Verschiedene Polartec-Materialien je nach Einsatzbereich

Geringes Gewicht bei solider Wärmeleistung

Schnelltrocknend für hohe Schlagzahl

Preis: 179 €

Der Midlayer ist wahrscheinlich die Schicht, die du am häufigsten an- und ausziehen wirst – entsprechend wichtig ist die Handhabung.