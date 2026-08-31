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Zwiebelschicht neu gedacht: Die Revolution Race Ultra Serie im Check

Das Zwiebelprinzip neu gedacht
Revolution Race Ultra Serie: 5-Layer-System

Mit seinem "5-Layer-System" will RevolutionRace ambitionierten Bergsteigern eine flexible Lösung für extremes Wetter bieten. Wir haben uns das modulare Konzept genauer angesehen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.08.2026
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Revolution Race
Foto: Revolution Race

Das Konzept hinter dem 5-Layer-System

RVRC (Revolution Race) geht mit der Ultra Serie einen interessanten Weg: Statt dir ein fixes Set aus fünf Teilen aufzudrängen, setzt der schwedische Hersteller auf ein modulares System aus insgesamt 14 Komponenten in vier verschiedenen Farben. Die Idee dahinter ist klar gegliedert: Jede Schicht übernimmt eine spezifische Funktion – Feuchtigkeitsmanagement, Isolation oder Wetterschutz. Du kombinierst die Bausteine je nach Wetterlage und Aktivitätsniveau.

Das System richtet sich explizit an Alpinisten und Bergsportler, die auch unter harten Bedingungen unterwegs sind. Schauen wir uns die einzelnen Layer genauer an:

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Revolution Race Ultra Serie
Revoltion Race

Baselayer – die Basis für alles Weitere

Die erste Schicht sitzt direkt auf der Haut und ist elementar für den Komfort bei intensiven Touren. Revolution Race setzt hier auf Polartec Power Grid, ein bewährtes Material mit strukturierter Innenseite. Die Geometrie der Gitterstruktur soll für schnellen Feuchtigkeitstransport bei gleichzeitig guter Isolation sorgen.

Pro & Contra

 hervorragendes Klimanagement

 angenehmes, leichtes Tragegefühl

 uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Technische Merkmale

  • Polartec Power Grid Material
  • Feuchtigkeitsableitend und atmungsaktiv
  • Elastisch für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
  • Preis: 79€

Die Baselayer sind das Fundament – wer hier spart, zahlt später mit nassem Körpergefühl und Auskühlung.

2
Revolution Race Ultra Serie
Revoltion Race

Midlayer – der Temperaturregler

Die zweite Schicht muss einen Spagat schaffen: Bei Anstrengung darf sie nicht überhitzen, bei Pausen muss sie warm halten. Revolution Race nutzt auch hier hochwertige Polartec-Gewebe, die sich durch ein gutes Verhältnis von Isolation zu Gewicht auszeichnen.

Pro & Contra

 sehr angenehmes Material

 als Midlayer oder solo als Fleecejacke tragbar

 etwas zu dick - man läuft schnell warm

Technische Merkmale:

  • Verschiedene Polartec-Materialien je nach Einsatzbereich
  • Geringes Gewicht bei solider Wärmeleistung
  • Schnelltrocknend für hohe Schlagzahl
  • Preis: 179 €

Der Midlayer ist wahrscheinlich die Schicht, die du am häufigsten an- und ausziehen wirst – entsprechend wichtig ist die Handhabung.

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Revolution Race Ultra Serie
Revoltion Race

Liner – flexible Zusatzisolation

Der Liner ist die vielleicht variabelste Komponente im System. Revolution Race positioniert ihn als ultraleichte Isolationsschicht, die du sowohl solo als auch in Kombination mit der Hardshell tragen kannst. Die Idee: punktuelle Wärme ohne Bulk (sprich, ohne klobiges, schweres Material).

Pro & Contra

 vielseitig einsetzbar

 punktuelle Wärme

 perfekt für Pausen oder kühle Abende

Technische Merkmale:

  • Ultraleichte Isolation
  • Atmungsaktiv für aktive Einsätze
  • Funktioniert als Midlayer oder eigenständige Jacke
  • Preis: 299 €

Diese Flexibilität kann im Gebirge Gold wert sein – gerade bei schnellen Wetterumschwüngen.

4
Revolution Race Ultra Serie
Revoltion Race

Shell – der Wetterschutz

Die vierte Schicht ist deine Außenverteidigung gegen Wind, Schnee und Regen. Hier kommt es auf maximalen Schutz bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität an – ein klassischer Zielkonflikt bei Hardshells. Revolution Race verspricht hier eine Balance aus Robustheit und Flexibilität, speziell für alpine Anforderungen.

Pro & Contra

 robustes Material

 clevere Armpits

 kompromissloser Wetterschutz

Technische Merkmale:

  • Wasser- und winddicht
  • Atmungsaktiv für aktive Touren
  • Strapazierfähige Materialien für alpines Gelände
  • Preis: 499 €

Die Shell ist das teuerste und technisch anspruchsvollste Teil im System – hier zeigt sich, ob der Hersteller sein Versprechen einlöst.

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Revolution Race Ultra Serie
Revoltion Race

Downparka – maximale Isolation

Die fünfte Schicht ist der Joker für extreme Kälte: ein Daunenparka mit DWR-Imprägnierung. Daunen liefern die beste Wärmeleistung pro Gramm – allerdings nur, wenn sie trocken bleiben. Revolution Race setzt auf hochwertige Daunen und zusätzliche Imprägnierung.

Pro & Contra

 maximale Isolation

 dazu clevere Details

 und eine verstellbare, helmtaugliche Kapuze

Technische Merkmale:

  • Hochwertige Daunenfüllung
  • DWR-Behandlung für besseren Nässeschutz
  • Geringes Gewicht und Packmaß
  • Preis: 499 €

Der Down Parka ist primär für Pausen, Biwaks oder sehr kalte Bedingungen gedacht – weniger für schweißtreibende Aktivitäten. Ein Test steht noch aus.

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