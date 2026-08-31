Zwiebelschicht neu gedacht: Die Revolution Race Ultra Serie im Check

Das Konzept hinter dem 5-Layer-System
RVRC (Revolution Race) geht mit der Ultra Serie einen interessanten Weg: Statt dir ein fixes Set aus fünf Teilen aufzudrängen, setzt der schwedische Hersteller auf ein modulares System aus insgesamt 14 Komponenten in vier verschiedenen Farben. Die Idee dahinter ist klar gegliedert: Jede Schicht übernimmt eine spezifische Funktion – Feuchtigkeitsmanagement, Isolation oder Wetterschutz. Du kombinierst die Bausteine je nach Wetterlage und Aktivitätsniveau.
Das System richtet sich explizit an Alpinisten und Bergsportler, die auch unter harten Bedingungen unterwegs sind. Schauen wir uns die einzelnen Layer genauer an:
Baselayer – die Basis für alles Weitere
Die erste Schicht sitzt direkt auf der Haut und ist elementar für den Komfort bei intensiven Touren. Revolution Race setzt hier auf Polartec Power Grid, ein bewährtes Material mit strukturierter Innenseite. Die Geometrie der Gitterstruktur soll für schnellen Feuchtigkeitstransport bei gleichzeitig guter Isolation sorgen.
Pro & Contra
hervorragendes Klimanagement
angenehmes, leichtes Tragegefühl
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Technische Merkmale
- Polartec Power Grid Material
- Feuchtigkeitsableitend und atmungsaktiv
- Elastisch für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- Preis: 79€
Die Baselayer sind das Fundament – wer hier spart, zahlt später mit nassem Körpergefühl und Auskühlung.
Midlayer – der Temperaturregler
Die zweite Schicht muss einen Spagat schaffen: Bei Anstrengung darf sie nicht überhitzen, bei Pausen muss sie warm halten. Revolution Race nutzt auch hier hochwertige Polartec-Gewebe, die sich durch ein gutes Verhältnis von Isolation zu Gewicht auszeichnen.
Pro & Contra
sehr angenehmes Material
als Midlayer oder solo als Fleecejacke tragbar
etwas zu dick - man läuft schnell warm
Technische Merkmale:
- Verschiedene Polartec-Materialien je nach Einsatzbereich
- Geringes Gewicht bei solider Wärmeleistung
- Schnelltrocknend für hohe Schlagzahl
- Preis: 179 €
Der Midlayer ist wahrscheinlich die Schicht, die du am häufigsten an- und ausziehen wirst – entsprechend wichtig ist die Handhabung.
Liner – flexible Zusatzisolation
Der Liner ist die vielleicht variabelste Komponente im System. Revolution Race positioniert ihn als ultraleichte Isolationsschicht, die du sowohl solo als auch in Kombination mit der Hardshell tragen kannst. Die Idee: punktuelle Wärme ohne Bulk (sprich, ohne klobiges, schweres Material).
Pro & Contra
vielseitig einsetzbar
punktuelle Wärme
perfekt für Pausen oder kühle Abende
Technische Merkmale:
- Ultraleichte Isolation
- Atmungsaktiv für aktive Einsätze
- Funktioniert als Midlayer oder eigenständige Jacke
- Preis: 299 €
Diese Flexibilität kann im Gebirge Gold wert sein – gerade bei schnellen Wetterumschwüngen.
Shell – der Wetterschutz
Die vierte Schicht ist deine Außenverteidigung gegen Wind, Schnee und Regen. Hier kommt es auf maximalen Schutz bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität an – ein klassischer Zielkonflikt bei Hardshells. Revolution Race verspricht hier eine Balance aus Robustheit und Flexibilität, speziell für alpine Anforderungen.
Pro & Contra
robustes Material
clevere Armpits
kompromissloser Wetterschutz
Technische Merkmale:
- Wasser- und winddicht
- Atmungsaktiv für aktive Touren
- Strapazierfähige Materialien für alpines Gelände
- Preis: 499 €
Die Shell ist das teuerste und technisch anspruchsvollste Teil im System – hier zeigt sich, ob der Hersteller sein Versprechen einlöst.
Downparka – maximale Isolation
Die fünfte Schicht ist der Joker für extreme Kälte: ein Daunenparka mit DWR-Imprägnierung. Daunen liefern die beste Wärmeleistung pro Gramm – allerdings nur, wenn sie trocken bleiben. Revolution Race setzt auf hochwertige Daunen und zusätzliche Imprägnierung.
Pro & Contra
maximale Isolation
dazu clevere Details
und eine verstellbare, helmtaugliche Kapuze
Technische Merkmale:
- Hochwertige Daunenfüllung
- DWR-Behandlung für besseren Nässeschutz
- Geringes Gewicht und Packmaß
- Preis: 499 €
Der Down Parka ist primär für Pausen, Biwaks oder sehr kalte Bedingungen gedacht – weniger für schweißtreibende Aktivitäten. Ein Test steht noch aus.
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