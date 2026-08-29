Vaude Lizard 2 im Test: Leichtes Zelt mit cleveren Details

Das Zelt im Test

Das neu aufgelegte Vaude Lizard 2 wiegt nur 1545 Gramm und bietet zwei Personen bequem Platz. Durchdachte Details steigern den Komfort: Die Außenhaut lässt sich am Fußteil hochschieben, sodass Frischluft einströmt – ohne dass du das Zelt verlassen musst. Falls man in der Apsis kochen möchte, lässt sich der Innenraum zurückschieben. Weniger gut: Bei 80 km/h wird der vordere Bogen eingedrückt und bricht bei 90 km/h. Dennoch lautet unser Testurteil insgesamt: Sehr gut.