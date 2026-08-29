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Vaude Lizard 2 im Test: Leichtes Zelt mit cleveren Details

Detailverliebter Grammsparer für sturmfreie Zeiten
Das Vaude Lizard 2 im Test

Update

Zwei Personen finden im neu aufgelegten Vaude Lizard 2 bei einem Gewicht von nur 1545 Gramm ausreichend Platz und die durchdachten Details sorgen zusätzlich für Komfort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.08.2026
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Vaude Lizard 2 Personen Ultraleichtzelt im Test
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Das neu aufgelegte Vaude Lizard 2 wiegt nur 1545 Gramm und bietet zwei Personen bequem Platz. Durchdachte Details steigern den Komfort: Die Außenhaut lässt sich am Fußteil hochschieben, sodass Frischluft einströmt – ohne dass du das Zelt verlassen musst. Falls man in der Apsis kochen möchte, lässt sich der Innenraum zurückschieben. Weniger gut: Bei 80 km/h wird der vordere Bogen eingedrückt und bricht bei 90 km/h. Dennoch lautet unser Testurteil insgesamt: Sehr gut.

Technische Daten

  • Anzahl Personen: 2
  • Preis: 670 € (UVP) – günstiger in unserem Partnershop
  • Gewicht: 1545 g (nachgewogen)
  • Packmaß/Gestänge: 4,5 l/40 cm
  • Einsatzbereich: Bikepacking, Trekking, von Frühjahr bis Anfang Herbst
  • Konstruktion: Tunnelzelt (AZ+IZ)
  • Boden: 20D-Si/PU-Nylon, Außenzelt 15D-Si-Nylon (<3,5 kg).
  • Wassersäule Außen: 3.000 mm
  • Wassersäule Boden: 3.000 mm
  • Materialhinweis: enthält recyceltes Polyester, enthält recyceltes Polyamid
  • Materialbehandlung: Vaude Eco Finish, beidseitige Silikonbeschichtung, getapte Nähte, PU-beschichtet
  • Zertifizierungen: Grüner Knopf
  • Gestänge: DAC NFL featherlight 9,3/ 8,7 mm / 40 cm
  • Sonstiges: Die im Lieferumfang enthaltenen zehn Heringe reichen für den Aufbau aus

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