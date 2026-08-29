Vaude Lizard 2 im Test: Leichtes Zelt mit cleveren Details

Das Zelt im Test
Das neu aufgelegte Vaude Lizard 2 wiegt nur 1545 Gramm und bietet zwei Personen bequem Platz. Durchdachte Details steigern den Komfort: Die Außenhaut lässt sich am Fußteil hochschieben, sodass Frischluft einströmt – ohne dass du das Zelt verlassen musst. Falls man in der Apsis kochen möchte, lässt sich der Innenraum zurückschieben. Weniger gut: Bei 80 km/h wird der vordere Bogen eingedrückt und bricht bei 90 km/h. Dennoch lautet unser Testurteil insgesamt: Sehr gut.
Technische Daten
- Anzahl Personen: 2
- Preis: 670 € (UVP) – günstiger in unserem Partnershop
- Gewicht: 1545 g (nachgewogen)
- Packmaß/Gestänge: 4,5 l/40 cm
- Einsatzbereich: Bikepacking, Trekking, von Frühjahr bis Anfang Herbst
- Konstruktion: Tunnelzelt (AZ+IZ)
- Boden: 20D-Si/PU-Nylon, Außenzelt 15D-Si-Nylon (<3,5 kg).
- Wassersäule Außen: 3.000 mm
- Wassersäule Boden: 3.000 mm
- Materialhinweis: enthält recyceltes Polyester, enthält recyceltes Polyamid
- Materialbehandlung: Vaude Eco Finish, beidseitige Silikonbeschichtung, getapte Nähte, PU-beschichtet
- Zertifizierungen: Grüner Knopf
- Gestänge: DAC NFL featherlight 9,3/ 8,7 mm / 40 cm
- Sonstiges: Die im Lieferumfang enthaltenen zehn Heringe reichen für den Aufbau aus