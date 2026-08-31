Kaufberatung Funktionsshirts: Die besten Modelle für den Sommer

Ein gutes Funktionsshirt ist die Basis jeder gelungenen Wanderung. Es hält dich trocken, sorgt für ein angenehmes Körperklima und fühlt sich an wie eine zweite Haut. Doch welches ist das richtige für dich? Wir haben uns durch den Dschungel der Materialien und Technologien gekämpft und acht Top-Modelle für dich unter die Lupe genommen – vom Preis-Leistungs-Sieger bis zur Hightech-Klimaanlage zum Anziehen.

Schöffel Tauron T-Shirt

Preis: 40 €

Material: 100% Polyester recylefähig Das Tauron von Schöffel ist der perfekte Beweis, dass High-Performance nicht teuer sein muss. Es saugt sich nicht voll, sondern nutzt deine Feuchtigkeit, um dich effizient zu kühlen. Das Material verteilt den Schweiß fein, damit er schnell verdunsten und seine volle Wirkung entfalten kann. Sobald du eine Pause einlegst und die Anstrengung nachlässt, ist das Gewebe im Nu wieder trocken und verhindert so das gefürchtete Frösteln am Gipfel. Fazit: Ideal für alle, die ein unkompliziertes Shirt suchen, das die natürliche Klimaanlage des Körpers optimal unterstützt – zu einem absolut fairen Preis.

Devold Endurance Merino 130

Preis: 75 €

• Material: 69 % Wolle (Merinowolle), 29 % Lyocell, 2 % Polyamid Hier trifft die Wunderfaser Merinowolle auf die innovative Tencel-Faser – eine Kombination für ein unschlagbares Körperklima. Tencel ist ein Meister darin, Feuchtigkeit zu managen und die Verdunstung auf der Haut zu fördern, was für einen angenehmen Kühleffekt sorgt. Gleichzeitig unterstützt die Merinowolle die Temperaturregulierung, fühlt sich unglaublich weich an und hemmt auf natürliche Weise die Bildung von Gerüchen.

Fazit: Perfekt für dich, wenn du auf die Kraft natürlicher Materialien setzt und ein Shirt suchst, das die Kühlung bei Anstrengung maximiert und auch nach einem langen Tag noch frisch riecht.

Jack Wolfskin Tech Tee

Preis: 35€

Material: 100 % recyceltes Polyester Das Tech Tee ist ein treuer Begleiter, der genau verstanden hat, wie Kühlung funktioniert. Das TEXADRI-Gewebe ist darauf ausgelegt, deinen Schweiß als Verbündeten zu nutzen. Es verteilt die Feuchtigkeit, um die Verdunstungsoberfläche zu vergrößern und dich so effektiv kühl zu halten. Die MICROBAN-Behandlung sorgt zusätzlich dafür, dass auch auf mehrtägigen Touren keine unangenehmen Gerüche entstehen.

Fazit: Ein echtes Arbeitstier, das zuverlässig das Körperklima managt – ideal für fast jedes Abenteuer, von der Hüttentour bis zum Trekking.

Norrøna Senja Equaliser Lightweight

Preis: 109 €

Material: 100 % recyceltes Polyester Egal ob Trailrunning, Biken oder Bergsteigen – das Senja Equaliser ist für Höchstleistung gemacht. Es ist federleicht und darauf optimiert, deinen Schweiß maximal effizient zur Kühlung einzusetzen. Die laminierten Säume verhindern jegliches Scheuern, selbst bei stundenlanger Bewegung mit Rucksack. Dieses Shirt sorgt dafür, dass deine Energie in die Bewegung fließt und nicht in den Kampf gegen Überhitzung. Wie bei vielen Polyestershirts ist das mit dem Geruch aber so eine Sache: Das Material nimmt Schweißgerüche leider schnell an.

Fazit: Die erste Wahl für Multisportler, die ein hochfunktionelles Shirt suchen, das die körpereigene Kühlung bei jeder denkbaren Aktivität perfektioniert – ist aber leider auch recht teuer.

Arc'teryx Cormac

Preis: 79 €

Material: 100 % recyceltes Polyester Wenn du bei Hitze an deine Grenzen gehst, brauchst du ein Shirt, das wie ein Profi mit deinem Schweiß arbeitet. Das Cormac von Arc'teryx ist genau das. Sein spezielles Waffelgewebe verteilt Feuchtigkeit auf einer riesigen Fläche direkt auf der Haut und maximiert so die Kühlleistung deiner natürlichen Transpiration. Der luftige Schnitt unterstützt die Luftzirkulation zusätzlich. Das Ergebnis: Du bleibst länger leistungsfähig, weil dein Körper seine Temperatur mühelos halten kann.

Fazit: Die erste Wahl für ambitionierte Bergsportler, die ein minimalistisches, hochtechnisches Shirt für intensive Touren bei Hitze suchen.

Löffler Transtex Light

Preis: 50€

Material: 100 % Polypropylen Löffler hat das Prinzip der Verdunstungskühlung perfektioniert. Das Transtex Light ist weniger ein T-Shirt als vielmehr eine Klimaanlage zum Anziehen. Es zieht den Schweiß nicht einfach weg, sondern seine einzigartige Stricktechnologie sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit auf der Haut bleibt, sich aber nie nass anfühlt. Es schafft ein perfektes Mikroklima, in dem Schweiß sofort verdampfen kann, um seine maximale Kühlwirkung zu entfalten. Du bleibst trocken im Gefühl, aber perfekt gekühlt in der Funktion.

Fazit: Der absolute Spezialist für alle, die eine maximale Kühlleistung durch optimierte Verdunstung suchen. Funktioniert als Soloshirt im Sommer und als geniale erste Schicht im Winter.

Fjällräven Abisko Wool

Preis: 75 €

Material: 50 % Polyester (recycelt), 50% Wolle (Merino) Reinschlüpfen und wohlfühlen – in puncto Tragekomfort macht dem Abisko Wool Shirt so schnell keiner etwas vor. Der Mix aus Merinowolle und recyceltem Polyester fühlt sich einfach fantastisch auf der Haut an. Doch bei aller Gemütlichkeit müssen wir ehrlich sein: Wenn es um die reine Kühlleistung bei hoher Anstrengung geht, kann der Naturfaser-Mix nicht mit den besten Synthetik-Spezialisten in diesem Test mithalten. Für ein Shirt mit hohem Wollanteil ist die Temperaturregulierung überdurchschnittlich gut. Seine große Stärke liegt im breiten Einsatzbereich bei moderaten Temperaturen und auf Touren, bei denen der unschlagbare Tragekomfort im Vordergrund steht und nicht die letzte Konsequenz in Sachen Performance.

Fazit: Deine Wahl, wenn unschlagbarer Tragekomfort für dich wichtiger ist als maximale Kühlleistung. Perfekt für gemäßigte Wanderungen, den gemütlichen Hüttenabend oder als super bequemes Alltags-Shirt, das auch auf Reisen eine tolle Figur macht

Columbia Diamond Peak Pro

Preis: 65 €

Material: 92 % Nylon, 8 % Elastan Dieses Shirt wurde für ein einziges Ziel entwickelt: Deine körpereigene Klimaanlage zur Höchstform auflaufen zu lassen. Anstatt nur passiv zu unterstützen, greift es aktiv in den Kühlprozess ein und potenziert ihn.

Die Omni-Freeze Zero Ice Technologie ist dabei dein persönlicher Performance-Coach. Spezielle, auf Feuchtigkeit reagierende Polymere im Gewebe nutzen deinen Schweiß als Treibstoff. Sie erzeugen eine spürbare, zusätzliche Kühl-Power, die weit über normale Verdunstung hinausgeht. Im Klartext bedeutet das: Dein Körper muss weniger hart arbeiten, um seine Temperatur zu halten, weil das Shirt jeden einzelnen Tropfen deines Schweißes zu einem hocheffizienten Kühlmittel macht. Deine Energie bleibt dort, wo sie hingehört: in deinen Beinen für den nächsten Anstieg.