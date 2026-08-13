Das Tatonka Rokua 2 Zelt im Test: viel Raum, wenig Gewicht

Das Zelt im Test

Du suchst einen sturm- und nässefesten Tunnel (Limit: 130 km/h) mit viel Platz, bei dem du in lauen Nächten für Durchzug sorgen kannst? Dann könnte dir das Tatonka Rokua 2 gefallen. Trotz des üppigen Raums und robuster Materialien wiegt es nur 2650 Gramm, ersetzt du einen Teil der mitgelieferten V-Heringe durch leichtere Nägel, sparst du nochmals 100 Gramm ein. Weitere Stärken: der einfache, schnelle Aufbau und die edle Verarbeitung.