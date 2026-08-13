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Das Tatonka Rokua 2 Zelt im Test: viel Raum, wenig Gewicht

Komforttunnel für den Dreijahreszeiten-Einsatz
Das Tatonka Rokua 2 Zelt im Test

Update

Das Tatonka Rokua 2 eignet sich für alle, die ein sturm- und nässefestes Zelt mit viel Platz und guten Durchlüftungsmöglichkeiten suchen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2026
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Tatonka Rokua 2
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Du suchst einen sturm- und nässefesten Tunnel (Limit: 130 km/h) mit viel Platz, bei dem du in lauen Nächten für Durchzug sorgen kannst? Dann könnte dir das Tatonka Rokua 2 gefallen. Trotz des üppigen Raums und robuster Materialien wiegt es nur 2650 Gramm, ersetzt du einen Teil der mitgelieferten V-Heringe durch leichtere Nägel, sparst du nochmals 100 Gramm ein. Weitere Stärken: der einfache, schnelle Aufbau und die edle Verarbeitung.

Technische Daten

  • Preis: 750 €/AZ+IZ
  • Gewicht: 2650 g
  • Packmaß/Gestänge: 7,7 l/43 cm
  • Personen: 2
  • Wassersäule: 3000 mm
  • Wassersäule Boden: 10000 mm
  • Jahreszeiten: 3-Jahreszeiten
  • Gestängematerial: Aluminium

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