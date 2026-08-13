Das Tatonka Rokua 2 Zelt im Test: viel Raum, wenig Gewicht

Das Zelt im Test
Du suchst einen sturm- und nässefesten Tunnel (Limit: 130 km/h) mit viel Platz, bei dem du in lauen Nächten für Durchzug sorgen kannst? Dann könnte dir das Tatonka Rokua 2 gefallen. Trotz des üppigen Raums und robuster Materialien wiegt es nur 2650 Gramm, ersetzt du einen Teil der mitgelieferten V-Heringe durch leichtere Nägel, sparst du nochmals 100 Gramm ein. Weitere Stärken: der einfache, schnelle Aufbau und die edle Verarbeitung.
Technische Daten
- Preis: 750 €/AZ+IZ
- Gewicht: 2650 g
- Packmaß/Gestänge: 7,7 l/43 cm
- Personen: 2
- Wassersäule: 3000 mm
- Wassersäule Boden: 10000 mm
- Jahreszeiten: 3-Jahreszeiten
- Gestängematerial: Aluminium