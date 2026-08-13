Paddeln im Urwald? Entdecke die wilde Oder

Hinkommen Mit der Bahn im Regionalexpress über Berlin und Angermünde Richtung Stettin oder Stralsund. Mit dem Auto aus Richtung Süden über die A 11, Ausfahrt Joachimsthal, aus dem Norden über die A 20 und weiter ab Kreuz Uckermark über die B 166. Mit dem Fahrrad über den Oder-Neiße-Radweg.

Informieren Ausführliche Informationen über die Region gibt es unter tourismus-uckermark.de und nationalpark-unteres-odertal.eu. Lohnenswert ist auch ein Besuch des Nationalparkzentrums im Schlosspark von Criewen mit seiner Ausstellung.

Paddeltouren Mescherin ist Ausgangspunkt für Exkursionen von Frauke Bennett ins (polnische) Zwischenoderland. Sie veranstaltet auch Touren bei Sonnenuntergang und Vollmond sowie mehrtägige Kanureisen auf der Oder (flusslandschaft-reisen.de). In den deutschen Nationalpark Unteres Odertal kann man auf drei festgelegten Routen mit Guides eintauchen: Tour 1 und 2 führen auf sieben und elf Kilometer langen Rundfahrten ab Schwedt durch die Polderlandschaft. Die acht Kilometer lange Tour 3 beginnt weiter südlich in den Orten Stolpe oder Stützkow. Alle sind inklusive Kanus und Ausrüstung buchbar über das Stroam Camp in Schwedt (stroamcamp-schwedt.de). Natur- und Landschaftsführer Thomas Volpers kann man für Kanutouren und Wanderungen buchen (um-natur.de).

Der komplette Reisebericht zum Download

Beste Zeit Aufgrund der Brutzeiten der Vögel dürfen die Wasserwege im deutschen Nationalpark nur zwischen dem 15. Juli und dem 14. November auf geführten Touren befahren werden. Im polnischen Zwischenoderland bei Mescherin sind dagegen auch im Frühjahr schon Exkursionen möglich. Auch auf der offenen Oder können sich Paddler frei bewegen.

Unterkunft Stroam Camp

Preisgünstige, einfache Gästezimmer (DZ ab 68 €) und Camping mit Wasserzugang sowie der Verleih von SUPs und Kajaks machen das Stroam Camp in Schwedt zur idealen Unterkunft für Paddler (stroamcamp-schwedt.de).

Tabakfabrik Vierraden

In der einstigen Fabrikantenvilla der Tabakfabrik Vierraden sind einfache Gästezimmer buchbar (DZ ab 75 €). Außerdem gibt es Stellplätze für Wohnmobile und Zelte sowie regelmäßige Kulturveranstaltungen (kunstbauwerk.de).

Essen Brauwerk

Räume im Industrielook, großer Garten, Biere aus der eigenen Brauerei, Fischgerichte und Burger: Das Brauwerk ist ein Highlight in Schwedt (Sonntag geschlossen, brauwerk-schwedt.de).