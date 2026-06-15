Urlaub in Brandenburg: SUP, Kanu & Baden am Wurlsee bei Lychen

Der Wurlsee: Ein Paradies für Paddler Der Wurlsee, eingebettet in die malerische Landschaft der Uckermark, ist ein idealer Ausgangspunkt für Paddeltouren. Mit seinem klaren Wasser und den zahlreichen unterirdischen Quellen bietet er nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch optimale Bedingungen für Wassersportler. Direkt am See gelegen, ermöglicht der Campingplatz Wildwood (s.u.) einen unkomplizierten Zugang zum Wasser. Hier können Kanus und SUPs gemietet werden, um die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden.

17279 Lychen (D) Wildwood Camping Uckermark 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die ruhigen Gewässer des Wurlsees eignen sich hervorragend für Anfänger und Familien. Für erfahrene Paddler ist der See das perfekte Tor zur Uckermärkischen Seenlandschaft. Über einen kleinen Kanal, die Wurlflut, gelangst du direkt in das Lychener Seenkreuz mit dem Stadtsee und dem Großen Lychensee.

Von hier aus öffnen sich die Wasserwege für ausgedehnte Touren: Folge dem Flusslauf der Woblitz und der Havel, um durch ein Labyrinth aus verbundenen Seen zu paddeln. Diese Routen bieten nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch die Chance, die vielfältige Flora und Fauna der Region hautnah vom Wasser aus zu erleben.

Bootsverleih und Infrastruktur Der Campingplatz Wildwood bietet eine gut ausgestattete Infrastruktur für Paddel-Fans. Neben der Möglichkeit, Kanus und SUPs direkt vor Ort zu mieten, stehen auch moderne Sanitäranlagen, eine Seesauna und ein gemütliches Clubhaus zur Verfügung. Für längere Touren können Routen geplant und Transfers organisiert werden, sodass auch entferntere Ziele problemlos zu erreichen sind.

Beliebte Routen und Highlights Eine der beliebtesten Touren führt vom Wurlsee über den Lychener Kanal bis nach Fürstenberg. Diese Strecke ist etwa 15 Kilometer lang und bietet zahlreiche Gelegenheiten, die Natur zu genießen und an idyllischen Plätzen eine Pause einzulegen. Für eine kürzere Tour eignet sich die Runde um den Wurlsee, die in wenigen Stunden absolviert werden kann und einen umfassenden Eindruck von der Schönheit des Sees vermittelt.