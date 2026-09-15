Die cleveren Naturbummler-Dachzelte im Überblick

Das Sortiment: Bauform folgt Bedarf Naturbummler bietet drei Bauformen an, die sich nicht gegenseitig ersetzen, sondern gezielt ergänzen – je nach Fahrzeug, Reisegruppe und Reisestil.

Hartschale – Flitzer 1, Alu-Kraftkiste und Alu-Light Schnell, aerodynamisch, alltagstauglich. Zurrgurte und Schnallen lösen – schon stemmen Gasdruckfedern in allen vier Ecken das Zelt in die Höhe. Das Naturbummler Flitzer 1 ist in drei Größen erhältlich: XS für Solo-Reisende, L für Paare, XL für zwei bis drei Personen.

Naturbummler



Das Modell Alu-Kraftkiste 2.0 setzt auf eine vollständige Aluminiumschale, das Alu-Light 2.0 auf eine innovative Carbon-Flex-Hartschale.

Klappdachzelt – Light-Loft, Family-Loft Viel Platz bei geringem Gewicht – klassische Klappdachzelte von Naturbummler sind ideal für alle, die Grundfläche vor Aufbaugeschwindigkeit stellen.

Vom Light-Loft für zwei bis drei Personen bis zum geräumigen Family-Loft für bis zu fünf Personen – zum Beispiel zwei Erwachsene und drei Kinder. Beide Modelle sind durchdacht aufgebaut und auch für Einsteiger problemlos zu handhaben – und das merkt man beim ersten Aufbau.

Hybriddachzelt – das Alu-Loft Das Naturbummler Alu-Loft ist die Wahl für alle, die beides wollen. Es verbindet eine echte, robuste Aluminium-Hartschale mit einem cleveren Klappdesign: geschlossen kompakt genug für den Fahralltag, ausgeklappt ein echtes Raumwunder für bis zu vier Personen.

Was das Material leistet Wer draußen schläft, will sich keine Gedanken über das Wetter machen müssen. Das Rainfly aller Modelle hält mit einer Wassersäule von 3.000 mm auch anhaltenden Regen zuverlässig ab, UV-Schutz UPF 50+ ist ebenfalls serienmäßig. Die Zeltwände bestehen je nach Modell aus blickdichtem Poly-Cotton-Canvas oder atmungsaktivem Poly-Oxford-Gewebe – beides Materialien, die Kondensation reduzieren und auch bei Temperaturschwankungen angenehm bleiben. Dazu kommt eine High-Density-Viscoschaum-Matratze in allen Hartschalenmodellen. Viele Naturbummler-Modelle bieten serienmäßig dimmbare LED-Leisten, Staunetze und Belüftungsoptionen – sowie erweiterbare Vorzelt- oder Thermolösungen.

Dachlast: Was wirklich zählt Kaum ein Thema sorgt beim Dachzeltkauf für mehr Verunsicherung als die Dachlast – dabei lohnt sich ein kurzer Blick auf die Begriffe.

Die dynamische Dachlast beschreibt das maximale Gewicht, das dein Fahrzeug während der Fahrt auf dem Dach tragen darf. Dieser Wert steht in der Betriebsanleitung und umfasst alles, was während der Fahrt oben drauf ist: Grundträger, Dachzelt, Zubehör. Bei vielen PKW liegt er zwischen 50 und 100 kg. Die statische Dachlast gilt nur im Stand – also genau dann, wenn du im Dachzelt schläfst. Weil im Stand keine Fahrkräfte wirken, liegt dieser Wert deutlich höher. Deshalb können problemlos zwei Personen in einem Dachzelt schlafen, obwohl die zulässige dynamische Dachlast vielleicht nur 75 kg beträgt. Die Naturbummler-Modelle sind für Fahrzeuge ab 50 kg Dachlast geeignet – vom Kleinwagen bis zum SUV. Wer unsicher ist, welches Modell zu seinem Auto passt: Die Naturbummler-Beratung hilft persönlich weiter – telefonisch, online oder direkt an einem der Ausstellungsstandorte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Aus Mannheim – nicht irgendwo her

Naturbummler Naturbummler wurde 2021 von Christian Sulzer und Lukas Rehse in Mannheim gegründet.



Und das aus einer sehr persönlichen Erfahrung heraus: Als Chris für seinen Master nach Lissabon zog und dort mit dem Gedanken spielte, ein Auto als Mini-Camper auszubauen, wurde das Dachzelt schnell zur überzeugendsten Antwort. Was als Zweipersonenprojekt neben dem Hauptjob begann – nachts, an Wochenenden, mit viel Überzeugung und wenig Schlaf – ist heute ein Team von knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit eigenem Lager, eigener Entwicklung und eigenem Service. Alles unter einem Dach, alles in Deutschland. Das merkt man, wenn man mal anruft.