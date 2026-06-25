Burgen, Felsen, Flussromantik: Eines der Wander-Highlights im Südwesten

Morgens bergauf steigen, mittags durch den Odenwald wandern und abends wieder bergab an den Neckar: So gestalten sich die Tage auf dem Neckarsteig. Hinzu kommen Aussichtspunkte und kulturelle Erlebnisse. Auf neun Etappen folgt der Weitwanderweg dem Lauf des Flusses von Heidelberg bis Bad Wimpfen. Hier hat der Neckar ein schluchtartiges Tal gegraben. Historische Orte liegen an seinen Ufern, an jedem Etappenziel gibt es etwas zu erkunden. In Bad Wimpfen etwa wartet mit der (staufischen) Kaiserpfalz ein echtes Geschichts-Highlight – und insgesamt reihen sich entlang der Route Burgen, Schlösser und alte Ortskerne wie an einer Perlenkette. Die alten Gemäuer lugen heraus zwischen den tiefgrünen Bäumen beidseits des Neckars. Teilweise führt der Weitwanderweg an ihnen vorbei und es ergeben sich fantastische Ausblicke auf die Neckarschleifen.

Valeria Schulte-Niermann In den Ortschaften am Neckarsteig warten Sehenswürdigkeiten, wie hier das Schloss Hirschhorn.

Offizieller Start ist in Heidelberg Der Weitwanderweg beginnt am Eingangstor des Heidelberger Schlosses. Wer mit dem Zug anreist, kann aber auch einfach in der Altstadt starten. Die erste Etappe verlangt schon etwas Fitness. Etwa 1200 ungleichmäßige Treppenstufen aus Sandstein geht es hinauf zum Königstuhl auf etwa 567 m Seehöhe. Damit ist der höchste Punkt des Neckarsteigs erreicht und in der verdienten Pause schweift der Blick bis zum Pfälzer Wald. Danach geht es größtenteils eben durch kühlen Wald und schließlich zum ersten Etappenziel nach Neckargemünd. An den darauf folgenden Tagen müssen immer zuerst etwa 200 bis 500 Höhenmeter bezwungen werden, bevor sich im Wald der Wanderflow einstellt.

Valeria Schulte-Niermann Bei gutem Wetter reicht der Blick vom Königstuhl bis zum Pfälzer Wald.

Der komplette Neckarsteig umfasst 128 Kilometer und 3500 Höhenmeter an neun Tagen. Mal durch Hessen, mal durch Baden-Württemberg erkundet man den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sowie den Naturpark Neckartal Odenwald. Dabei ist die zweite Etappe mit neun Kilometern am kürzesten; die fünfte Etappe ist mit 18 Kilometern am längsten und schwersten, da ein Hangabschnitt etwas Trittsicherheit verlangt.

Für wen ist die Mehrtagestour geeignet? Die teilweise steilen An- und Abstiege verlangen etwas Kondition, machen aber nur einen kleinen Teil der einzelnen Etappen aus. Meist führt die Wanderung über Forstwege, aber auch schmale Pfade. Vom Weg her ist der Neckarsteig also nicht besonders anspruchsvoll, zumindest auf den ersten vier Etappen. So können auch Familien mit (fitten) Kindern den Neckarsteig bestreiten. Mit einer maximalen Wanderzeit von sechs Stunden (täglich) bleibt außerdem Zeit zum Bummeln sowie Besichtigen von Burgen, Schlösser und Museen.

Ein blaues N auf weißem Grund weist zuverlässig die Richtung, ist in den Städten jedoch schon etwas ausgeblichen und weniger gut erkennbar. Der Neckarsteig ist das ganze Jahr über machbar und auch im Hochsommer angenehm, da es viel durch kühlen Wald geht; wobei es in den Ortschaften warm werden kann. Nur selten gibt es zwischendurch Einkehrmöglichkeiten, darum ist genügend Proviant erforderlich. Die vielen Bänke und Picknickplätze machen das jedoch komfortabel.

Valeria Schulte-Niermann Meist führt der Neckarsteig auf einfachen Wegen durch den Odenwald.

Neckartalbahn ermöglicht flexible Übernachtung Die meisten Orte am Neckar zwischen Heidelberg und Bad Wimpfen sind über die Neckartalbahn verbunden und so auch die Etappenziele. Einzig die fünfte Etappe nach Neunkirchen endet ausnahmsweise nicht am Neckar und hat darum keinen Bahnhof (An- und Abreise ist u.a. per Bus/Ruftaxi möglich). Zum Übernachten bieten sich hier das 4-Sterne-Hotel Stumpf an oder das Heuhotel Theuerweckl. In Neckargerach kann man sich dann wieder eine feste Bleibe organisieren und für die letzten drei Etappen die Neckartalbahn nutzen. So ist die Weitwanderung die meiste Zeit mit leichtem Gepäck möglich. Neben Hotels gibt es am Neckar auch eine große Auswahl an Gasthäusern und Campingplätzen, wie z.B. in Eberbach:

69412 Eberbach (D) Campingpark Eberbach 11 Bewertungen 25,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die Etappen in der Übersicht

Etappe 1: Heidelberg nach Neckargemünd (12,6 km, 4,5 Stunden)

Etappe 2: Neckargemünd nach Neckarsteinach (9 km, 3,25 Stunden)

Etappe 3: Neckarsteinach nach Hirschhorn (16,5 km, 5 Stunden)

Etappe 4: Hirschhorn nach Eberbach (11,5 km, 4,25 Stunden)

Etappe 5: Eberbach nach Neunkirchen (18 km, 6 Stunden)

Etappe 6: Neunkirchen nach Neckargerach (17,6 km, 4,5 Stunden)

Etappe 7: Neckargerach nach Mosbach (14 km, 5 Stunden)

Etappe 8: Mosbach nach Gundelsheim (13 km, 4,5 Stunden)

Etappe 9: Gundelsheim nach Bad Wimpfen (14 km, 5 Stunden) Tipp: Für den Neckarsteig gibt es sowohl einen digitalen als auch analogen Wanderpass. Die Etappenorte und einige der Sehenswürdigkeiten sind mit Stempelstellen und/oder QR-Codes ausgestattet. Wer genügend beisammen hat, bekommt eine Wandernadel oder eine Urkunde von der Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.

Mit der zeigmal.App lassen sich historische Bilder und Rekonstruktionen von Burgen, Ruinen und Schlössern per Augmented Reality an dem Ort anzeigen, wo man gerade steht.